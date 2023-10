Perché ci sono così tanti prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane?

La Questione dei prigionieri nello scontro tra Israele, Hamas e altri gruppi della Resistenza palestinese si gioca anche sul versante dei prigionieri. Perché sono così importanti? Si parte da un presupposto: Quattro uomini palestinesi su dieci trascorrono del tempo nelle carceri israeliane.

di Al Jazeera

Con ogni mezzo di locomozione, i combattenti di Hamas hanno riportato decine di civili e soldati israeliani nella Striscia di Gaza dopo l'attacco contro Israele di sabato.

Mentre gli aerei da combattimento israeliani bombardano la Striscia di Gaza come rappresaglia contro l'assalto a sorpresa di Hamas, il gruppo palestinese ha ribadito che intende utilizzare gli israeliani catturati per raggiungere un accordo per il rilascio dei palestinesi nelle carceri israeliane.

Ma quanti palestinesi sono attualmente sotto la custodia israeliana? E quanti di loro sono bambini?

I palestinesi in Israele nelle carceri

Molti sostengono che l’intera Gaza è effettivamente una prigione a cielo aperto: 2,2 milioni di persone bloccate da Israele in una piccola enclave costiera.

Ma anche il numero di palestinesi che hanno trascorso del tempo nelle carceri israeliane è dello stesso ordine di grandezza. Dal 1967, quando Israele occupò Gerusalemme Est, la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, ha arrestato circa un milione di palestinesi, secondo quanto riferito dalle Nazioni Unite l’estate scorsa.

Un palestinese su cinque è stato arrestato e accusato in base ai 1.600 ordini militari che controllano ogni aspetto della vita dei palestinesi che vivono sotto l’occupazione militare israeliana. Il tasso di incarcerazione raddoppia per gli uomini palestinesi: due su cinque sono stati arrestati.

In confronto, negli Stati Uniti, il paese noto per la più grande popolazione carceraria del mondo, una persona su 200 è incarcerata. Il tasso di incarcerazione tra i neri americani è più di tre volte superiore a quello complessivo, ma anche in questo caso rappresenta una piccola frazione della probabilità che un palestinese medio passi del tempo in prigione.

Oggi, il numero dei palestinesi attualmente dietro le sbarre israeliane è di 5.200, tra cui 33 donne e 170 bambini. Se processati, i prigionieri palestinesi vengono perseguiti nei tribunali militari.

Allora perché ci sono così tanti prigionieri?

Due mesi dopo che Israele occupò i territori palestinesi e arabi nella guerra del 1967, il suo governo emanò l’Ordine Militare 101 che essenzialmente criminalizzava le attività civiche sulla base della “propaganda ostile e del divieto di incitamento all’odio”.

L’ordinanza, ancora in vigore nella Cisgiordania occupata, vieta la partecipazione e l’organizzazione di proteste, la stampa e la distribuzione di materiale politico, lo sventolamento di bandiere e altri simboli politici e qualsiasi attività che dimostri simpatia per un’organizzazione ritenuta illegale secondo gli ordini militari.

Tre anni dopo, il governo israeliano ha emesso un altro ordine militare (378). Ciò ha istituito tribunali militari e sostanzialmente ha messo al bando tutte le forme di resistenza palestinese all’occupazione israeliana definendole “terrorismo”.

Da allora sono stati emessi e attuati centinaia di altri ordini militari per limitare qualsiasi espressione civica e politica palestinese.

Quante prigioni israeliane detengono prigionieri palestinesi?

Ci sono 19 prigioni in Israele e una nella Cisgiordania occupata che detengono prigionieri palestinesi.

Secondo la Quarta Convenzione di Ginevra, è contro il diritto internazionale che una potenza occupante trasferisca un soggetto dal territorio già occupato.

“È illegale e crudele e le conseguenze per le persone detenute e i loro cari, che spesso sono privati ??della possibilità di vederli per mesi, e a volte per anni, possono essere devastanti”, ha ricordato in precedenza Amnesty International .

Cos’è la detenzione amministrativa?

Ci sono 1.264 detenuti amministrativi palestinesi, il che significa che sono tenuti dietro le sbarre a tempo indeterminato senza dover affrontare processo o alcuna accusa. Questa pratica, un residuo dell’era del Mandato britannico, può essere estesa indefinitamente sulla base di “prove segrete”, il che significa che un detenuto può trascorrere mesi se non anni in prigione senza conoscere ed avere un capo di accusa.

Mentre Israele ritiene che la procedura consente alle autorità di trattenere i sospetti continuando a raccogliere prove, i critici e i gruppi per i diritti affermano che il sistema è ampiamente abusato e nega il giusto processo.

Quanti bambini palestinesi sono stati arrestati da Israele?

Dallo scoppio della seconda Intifada nel 2000, più di 12.000 bambini palestinesi sono stati detenuti dalle forze israeliane.

Almeno 700 bambini palestinesi di età inferiore ai 18 anni provenienti dalla Cisgiordania occupata vengono perseguiti ogni anno attraverso i tribunali militari israeliani dopo essere stati arrestati, interrogati e detenuti dall'esercito israeliano.

L'accusa più comune è quella di lancio di pietre, punibile con una pena massima di 20 anni.

Secondo i gruppi per i diritti dell'infanzia, i bambini sono spesso sottoposti a torture fisiche e psicologiche . Vengono interrogati senza la presenza di un genitore o di un avvocato, e i critici hanno accusato Israele di sfruttare la loro detenzione per trasformarli in informatori e per estorcere finanziariamente le loro famiglie costringendole a pagare ingenti multe.

Quali sono alcuni degli ordini militari israeliani contro i bambini palestinesi?

L'Ordine Militare 1726 stabilisce che i bambini possono essere tenuti in detenzione preventiva per 15 giorni prima che venga presentata un'accusa e che un tribunale militare può estendere tale detenzione di 10 giorni ogni volta per un massimo di 40 volte.

L'Ordine Militare 1745 stabilisce che le sessioni di interrogatorio dei bambini dovrebbero essere registrate audiovisivamente in una lingua compresa dai bambini, ma esclude i bambini arrestati con pretesti di sicurezza che si riferiscono a tutti i bambini palestinesi detenuti.

Secondo l’Ordine Militare 132, i ragazzi palestinesi dai 16 anni in su venivano precedentemente processati e condannati dai tribunali militari israeliani come adulti.

Inoltre, i bambini palestinesi continuano a essere accusati in base alla loro età al momento della sentenza, invece che a quella al momento del presunto reato, come previsto dal diritto internazionale.

Nell’agosto 2016, Israele ha modificato la sua legge secondo la quale i minori di 14 anni non possono essere ritenuti penalmente responsabili. Ciò è stato fatto dopo che le autorità israeliane hanno aspettato che Ahmed Manasra , che aveva 13 anni al momento del suo arresto, ne compisse 14 prima di accusarlo di tentato omicidio e condannarlo a 12 anni – successivamente commutati a nove.

Traduzione de l'AntiDiplomatico