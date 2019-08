di Pasquale CicaleseAnche oggi Borghi propone su di un quotidiano lombardo di fare subito la flat tax fino a 55 mila euro.Poniamo la questione.55 mila euro sono redditi presenti in Lombardia, Emilia, Veneto e in parte nel Lazio, in Piemonte, Toscana e Liguria.Il reddito medio procapite al sud, quando va bene, è di circa 23 mila euro.Togliendo le detrazioni e le deduzione fiscali come propongono gli economisti della Lega, i redditi medio bassi ne sarebbero sfavoriti.Proprio quelli che sono nel Meridione.Insomma, un pacco.