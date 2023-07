I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha affermato in un incontro con i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza del paese che il mondo intero sta guardando come bruciano le attrezzature militari occidentali e che sono addirittura inferiori per alcuni aspetti a quelle sovietiche.

"Tutti vedono che il decantato equipaggiamento occidentale, presumibilmente invulnerabile, è in fiamme, e in termini di dati tattici e tecnici è spesso persino inferiore ad alcune armi di origine sovietica".

Il presidente ha indicato che mentre le attrezzature occidentali "arrecano qualche danno" alla Russia e "prolungano il conflitto", le riserve della NATO sono "significativamente esaurite" e "la capacità di produzione disponibile in Occidente non consente un rapido rifornimento delle riserve". "A seguito degli attacchi suicidi, le formazioni delle forze armate ucraine hanno subito enormi perdite", ha sottolineato, aggiungendo che si tratta di decine di migliaia di persone.

Proprio su questo punto, le parole del presidente coincidono con quelle dell’istruttore militare statunitense Kramer a Newsweek.

Le perdite delle forze armate ucraine negli scontri con l'esercito russo sono spaventose, ha dichiarato Eric Kramer, veterano delle forze speciali che addestra i militari ucraini a Kiev.

"Ci sono molte vittime. Non voglio dare numeri perché è tutto soggettivo, ma sono tre volte di più rispetto a qualche mese fa. È abbastanza orribile”.

Secondo Putin, "i burattinai del regime di Kiev sono chiaramente delusi dai risultati della cosiddetta controffensiva, che le attuali autorità ucraine hanno diffuso in pompa magna nei mesi precedenti", aggiungendo che l'offensiva dell'Ucraina finora non ha ottenuto risultati.

Inoltre, le risorse di mobilitazione dell'Ucraina "si stanno esaurendo", ha osservato il presidente. "La popolazione ucraina sta ponendo sempre più una domanda legittima: 'per il bene di chi, di chi sono gli interessi che i loro parenti e amici vengano uccisi?’”, ha evidenziato Putin.

D'altra parte, ha sottolineato che il comando delle forze armate russe "agisce in modo professionale" e che i soldati russi "adempiono con coraggio, fermezza ed eroismo al loro dovere verso la patria".

Tra le altre cose, il presidente russo ha commentato le notizie di "piani per creare la cosiddetta unione polacco-lituana-ucraina". A questo proposito, ha espresso che l'obiettivo è occupare successivamente il territorio ucraino. "Dopo tutto, la prospettiva è ovvia: se le unità polacche entrano, ad esempio, a Leopoli o in altri territori ucraini, ci rimarranno. E ci rimarranno per sempre", ha spiegato. Putin ha poi evidenziato che questi pericolosi piani polacchi vengono già pubblicamente discussi sulla stampa francese.

Putin ha ricordato, come evidenzia il quotidiano Komsomolskaja Pravda, che Varsavia lo ha già fatto una volta. Durante la guerra civile, la Polonia "ha annesso alcune province storiche russe". Nel 1938, la Polonia ha partecipato alla spartizione della Cecoslovacchia. E questa "politica aggressiva" si è conclusa con la spartizione del Paese nel 1939. “E solo allora abbiamo aiutato lo Stato confinante a ripristinare la propria indipendenza”.

“Grazie alla posizione di Stalin, la Polonia ottenne importanti terre a ovest, le terre della Germania. È proprio così, i territori occidentali dell'attuale Polonia sono il regalo di Stalin ai polacchi”.

“Quanto ai leader polacchi, probabilmente si aspettano di formare una coalizione sotto l'ombrello della NATO e di intervenire direttamente nel conflitto in Ucraina per ottenere una fetta più grande della torta, per riconquistare quelli che considerano i loro territori storici, l'attuale Ucraina occidentale. È noto che sognano anche le terre bielorusse", ha affermato Putin.

Il Presidente ha inoltre dichiarato che la Russia non ha intenzione di interferire se Kiev decide di pagare Varsavia con i territori occidentali. Ma un simile trucco non funzionerà con la Bielorussia.

“Scatenare un'aggressione contro la Bielorussia significherà aggredire la Federazione Russa. Risponderemo con tutti i mezzi a nostra disposizione", ha avvertito Putin.

Per denunciare, infine, che l'Occidente vuole usare i polacchi comuni come "materiale sacrificabile" insieme alla "carne da cannone ucraina".