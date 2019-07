Rappresentante degli ebrei al parlamento iraniano: Non permetteremo che l'imperialismo di USA e Israele ci minacci

"Non accetteremo mai che gli Stati Uniti impongano le loro norme ambivalenti usate in vari campi: politico, culturale ed etico. Né consentiremo che i nostri interessi nazionali siano colpiti dall'imperialismo statunitense e dal sionismo in modo da minacciare la nostra sicurezza economica", ha affermato il rappresentante degli ebrei nel parlamento iraniano, Siamak Moreh Sedgh.Secondo lui, qualsiasi attacco alla sicurezza economica dell'Iran metterebbe a repentaglio gli interessi economici di tutte le parti interessate, nonché degli alleati degli Stati Uniti e del regime sionista."Questa non è solo la reazione ufficiale del governo iraniano; ma piuttosto, tutte le nazioni amanti della libertà nella regione e tutti i combattenti e quelli che appartengono al fronte di resistenza difenderanno con forza gli interessi nazionali dell'Iran, che è il leader dell'asse della Resistenza, ovunque sono minacciati", ha detto.Il parlamentare ebreo ha sottolineato che il popolo iraniano ha già dimostrato più volte di essere disposto a sacrificarsi per difendere gli interessi nazionali del paese.Ha poi concluso: "Ma l'imperialismo americano che sta internazionalizzando questo affare, deve sapere che tutti i partigiani della libertà e della Resistenza nel mondo, in concerto con il Leader della rivoluzione islamica, faranno il loro possibile e non permetterà ai nemici, compresi l'imperialismo e il sionismo, di mettere in pericolo gli interessi nazionali e gli obiettivi rivoluzionari del paese."