/ Razzismo occidentale contro la Cina che combatte il coronavirus

Mentre le persone di tutto il mondo si sono unite per combattere la diffusione del nuovo coronavirus, è inquietante vedere il risorgere della mitologia del "pericolo giallo". Tale isteria non sta solo circolando sui social media, ma è emersa anche nei media occidentali.

Ogni cultura del cibo ha un carattere distintivo culinario. È vero che alcuni commensali, cinesi e non cinesi, preparano piatti non ortodossi con ricette che includono determinati animali e piante, e in molti casi si basano sull'illusione che le creature esotiche abbiano qualità nutrienti e medicinali.

Tali tradizioni culinarie vengono gradualmente scoraggiate in Cina e il commercio di specie selvatiche minacciate di estinzione è un reato.

Da quando l'epidemia ha avuto origine da Wuhan, nella provincia di Hubei nella Cina centrale e si ritiene che il virus provenga da un mercato ittico in città, la cucina cinese viene calunniata per il suo presunto uso della fauna selvatica, riaccendendo così la narrativa razzista che è stata sullo sfondo del subconscio occidentale.

Le riprese video di una donna cinese che prende un pipistrello con le bacchette in una scodella di zuppa sono state successivamente confermate come una clip di un video promozionale di viaggio girato sull'isola del Pacifico di Palau dove lo stufato di pipistrello è una prelibatezza tradizionale locale.

Un'altra clip che raffigura il dilagante mercato del pipistrello presentava didascalie che dicevano che era stato girato a Wuhan ma in realtà era stato girato a Sulawesi, in Indonesia.

I pipistrelli e le altre creature esotiche non sono voci di menu presenti nella maggior parte dei ristoranti cinesi, ma ciò non ha impedito a un gruppo di adolescenti francesi di irrompere in un ristorante cinese a Parigi e di fare maliziose richieste sulla zuppa di pipistrello.

Un tabloid australiano, l’Herald Sun, presentava il titolo "PANDAMONIUM virus cinese", mentre un altro, il Daily Telegraph, affermava "I bambini cinesi restano a casa" mentre si avvicina l'inizio del nuovo anno scolastico. Il giornale danese, Jyllands-Posten, ha oltraggiato la bandiera nazionale cinese con particelle di coronavirus, innescando l'indignazione del popolo cinese in tutto il mondo. Sebbene il Daily Telegraph abbia presentato scuse nella sezione Lettere per quanto riguarda il titolo controverso, la discriminazione radicata nei confronti dei cinesi permane.

Tale razzializzazione della pandemia in corso è contro la moralità e l'umanità e dovrebbe essere confutata e condannata.

Le pagine oscure della storia includevano rappresentazioni discriminatorie delle cosiddette civiltà del terzo mondo non civilizzate provenienti da Asia, Africa e Sud America, ed erano descritte come avere abitudini alimentari e viventi "barbare, sporche e malsane".

Tali descrizioni razziste non erano semplici prodotti dell'errata percezione occidentale delle altre culture, ma erano sfruttate e armate per giustificare la colonizzazione occidentale. Nonostante l'era della colonizzazione sia passata da tempo, le idee sbagliate delle culture non occidentali persistono e la discriminazione si nasconde e si diffonde rapidamente quando si presenta il problema.

In effetti, le persone in tutto il mondo dovrebbero essere vigili contro tale xenofobia, che può far rivivere e incitare il razzismo. Vi sono ancora più segnali allarmanti che alcune forze hanno approfittato di tale pensiero xenofobo per alimentare la mentalità della "minaccia cinese".

Juanita Nathan, presidente del consiglio scolastico della York District School in Ontario, Canada e la direttrice dell'educazione della scuola Louise Sirisko hanno messo in guardia contro i rischi di parzialità e razzismo nei confronti degli studenti cinesi "in nome della sicurezza" tra le speculazioni sulla diffusione del coronavirus basato sulla razza. Tale sensibilità è ammirata e applaudita.

Mentre salutiamo la dedizione altruistica e l'eroismo dei professionisti medici e dei cittadini a Wuhan e in altre parti della Cina, l'epidemia di coronavirus spingerà le autorità sanitarie e di polizia cinesi a rafforzare il suo giro di vite sul commercio di specie selvatiche. Le risposte di emergenza alla salute pubblica saranno sottoposte a importanti revisioni.

La risposta alle emergenze sanitarie non è solo della Cina. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aveva ragione nel suo recente commento sull'impegno della Cina nei confronti dei principi di solidarietà e cooperazione con il mondo per combattere la crisi. Ha sottolineato fatti non paura, scienza non voci, solidarietà non stigma nella lotta concertata del mondo contro l'endemica.

La sensibilità e il partenariato sono essenziali per l'umanità per prevalere e superare questa piaga demoniaca in atto.



*L'autore è un professore della East China Normal University

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)