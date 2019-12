/ Romania 1989. Cronaca documentata di un colpo di Stato

di Enrico Vigna

Questo lavoro non è, e non intende essere una difesa dottrinale o nostalgica di ciò che è stata l’esperienza storica della Romania socialista e/o l’operato del suo leader N. Ceausescu. Ci sono altri validi lavori e testi che hanno affrontato questo aspetto, sia negli aspetti positivi che nei suoi limiti ed errori. Queste pagine sono semplicemente una documentazione di ciò che è realmente accaduto, attraverso testimonianze e memorie dei protagonisti, i cosidetti “rivoluzionari”. Di coloro cioè, che furono i protagonisti del rovesciamento della Repubblica Socialista di Romania e dell’assassinio di Nicolae e Elena Ceausescu. Una documentazione fondata su materiali, memorie, inchieste giornalistiche, atti processuali che in questi anni hanno portato alla luce le vere ragioni, gli interessi esterni e le regie occulte di chi, al di là dei giudizi politici su Ceausescu e del suo operato, aveva un solo obiettivo e interesse: spazzare via una Romania anomala nel contesto storico di quegli anni di disfacimento e distruzione delle esperiene socialiste dell’Europa orientale, unico paese al mondo ad aver azzerato il proprio debito estero, che trovarono in Gorbaciov, alfiere della cosidetta “perestrojka”, l’alleato e collaborazionista più valido e fondamentale.

E, come sempre nei giochi politici di cambiamenti del potere, le vite umane non hanno alcun valore. In questo caso toccò ai coniugi Ceausescu essere annientati frettolosamente e spietatamente, in quanto erano già stati arrestati, come disse qualcuno…uccisi come bestie. Un atto criminale e illegale, espressione di sentenze barbare medievali.Vittime in primis di complotti, tradimenti, bassezze umane, opportunismi, congiure e strategie geopolitiche decise a Mosca e Washington, come emerge inoppugnabilmente dai documenti storici qui riportati, più che da un reale rovesciamento, espressione del suo popolo. Che pure aveva motivi di malcontento o rimostranza, ma che, ancora poche ore prima della fine del socialismo romeno, in centomila aveva riempito la piazza di Bucarest.Sottolineo che ogni citazione, ricostruzione e documentazione di questo lavoro sono tutti di fonti della “nuova” Romania. Giornali, siti, libri, atti processuali, memorie, interviste dei “rivoluzionari” e delle “nuove” istituzioni installatesi nel paese dopo il dicembre 1989.Augurandomi che possa essere utile a nuove generazioni pensanti, che vogliano e cerchino di pensare con la propria testa. Perché solo cercando la VERITA’ documentata, si può cercare di raggiungere la GIUSTIZIA.

I FATTI

Dopo la caduta delle varie dirigenze socialiste nei vari paesi del blocco socialista, sotto la spinta della “perestrojka” gorbacioviana, restava solo l’anomalia “romena” e il suo ancor più atipico leader Ceausescu, che continuava a difendere le scelte del suo paese fondate su indipendenza e sovranità irrinunciabili, che aveva raggiunto l’estinzione del debito estero, unico paese al mondo. Che, rifiutando il processo di smantellamento della società socialista romena, si appellava a Cina, Corea del Nord e Cuba come esempi storici per fare riforme o cambiamenti, senza abbandonare il socialismo come sistema politico e storico. Inoltre Ceausescu in quei giorni era stato a Teheran per decidere con l’Iran degli ayatollah e la Libia di Gheddafi, la fondazione di una Banca con un capitale di 5 miliardi di dollari ciascun paese, per sganciarsi dal cappio della Banca Mondiale e dal FMI, e poter accordare a interessi minimi, prestiti solo ai paesi poveri e in via di sviluppo, e unicamente per investimenti allo sviluppo e non per i consumi.

Queste cose insieme, sicuramente furono determinanti per decretare la sua condanna a morte, al di là dei suoi errori o storture politiche. In quegli anni posizioni simili non potevano essere accettate dalle potenze occidentali e dal loro cooperante Gorbaciov.

E’ ormai dimostrato con certezza che la progettazione del colpo di stato non fu pianificata a Bucarest, né in nessun'altra città rumena, ma a Budapest, che fu per anni asilo dei presunti dissidenti rumeni. È qui che la cospirazione è stata incubata e avrebbe potuto rimanere inattiva o disintegrata se non fosse stato per l'intervento dei nuovi e potenti cambiamenti internazionali, in primis il lancio della politica della cosidetta “perestrojka” e il suo connubio di interessi in quella fase con quelli USA. Così come è ormai documentato, alla Francia fu delegato il compito all’interno del golpe di coordinatore operativo tra le varie componenti. Lo dimostra anche il fatto che una sola TV, oltre a quella romena era presente sul campo a riprendere e divulgare le varie fasi dell’operazione.

Non va dimenticato che negli stessi giorni un altro avvenimento internazionale si stava svolgendo: l’aggressione statunitense a Panama, dove occupato il paese e rapito il suo presidente Manuel Noriega, un ex agente CIA non più utile al nuovo presidente USA G. Bush, egli stesso ex direttore CIA, fu definita dagli Stati Uniti una semplice operazione di polizia internazionale, che lasciò però sul terreno 2000 panamensi uccisi. E non va dimenticato che a Malta poco prima si erano incontrati Bush e Gorbaciov e nell’agenda dei lavori vi erano anche Romania e Panama come due nodi critici e da “stabilizzare”…Molti analisti e la stessa dirigenza della Securitate romena, avevano monitorato l’incontro e allertato lo stesso Ceausescu e il governo romeno, circa un sospettoso interessamento dei due potenti alla situazione del paese carpatico.

Altri strani fatti avvenivano in quei giorni: giovedì 21 dicembre, in un editoriale intitolato "Romania: notevoli punti comuni", il New York Times commentava calorosamente, che il ministro degli esteri sovietico Shevardnadze aveva attaccato il governo di Ceausescu. Dove? Ad una riunione della NATO a Bruxelles! Pochi giorni dopo, il 24 dicembre 1989, il ministro degli Esteri USA J. Baker, in una conferenza stampa alla NBC, dette praticamente il via libera degli Stati Uniti per un intervento dei gorbacioviani a sostegno della "rivoluzione" in Romania. Non solo non minacciò eventuali ingerenze sovietiche nel paese, ma al contrario l'ha incoraggiò! Il giornale definì questi intenti comuni, come "un incontro di mentalità orientali e occidentali" che aumentava le possibilità di "ottenere una risposta comune con i paesi orientali", contro il governo Ceausescu.

Al di là di giudizi positivi o negativi sulla figura e le scelte politiche della Romania socialista, non sempre comprensibili e nitide, sembra offendere la memoria storica del ruolo dell'Armata Rossa sovietica durante la II guerra mondiale, un ruolo significativo e fondamentale nel rovesciamento del vecchio regime. Più di 286.000 soldati sovietici morirono combattendo il regime collaborazionista nazista, insieme ai partigiani rumeni. E nel 1989 un presidente sovietico calpestò tutto questo con una politica scellerata e anticomunista, abbracciando le strategie dello ”Zio Sam”.

Naturalmente, questo colpo di stato ha potuto verificarsi anche perché vi erano stati non pochi errori o forzature da parte del governo, e quindi i golpisti su questo hanno fatto leva, non certo per migliorare il sistema, ma per abbatterlo. Ma la sostanza è che tutte le menzogne e falsità riguardo a repressioni, regime sanguinario, violenze dispiegate, mancanza di consenso popolare, erano semplicemente la preparazione ideologica fatta dai complottasti, per il colpo di stato contro il governo, ma soprattutto contro il sistema sociale del socialismo.



…



Dopo una primo tentativo di rivolta fallito nella città di Iasi il 14 dicembre 1989, organizzata da un fino ad allora sconosciuto Fronte Popolare Romeno, espressione di una serie di intellettuali locali, che poi saranno in prima fila nel Fronte di Salvezza Nazionale, il quale nove giorni dopo guiderà il cosidetto “processo rivoluzionario” e poi il primo governo “democratico”. Fu un flop in quanto solo pochi gruppi di manifestanti scesero in piazza e furono facilmente dispersi dalla milizia senza eccessiva repressione o violenza.

Timisoara: la miccia del colpo di Stato

Secondo i media nazionali e occidentali, al 23 dicembre 1989, il numero delle vittime della Securitate, la polizia del regime, era di oltre 10.000 morti. Secondo l'inviato speciale di El Pais: "A Timisoara, sono state scoperte camere di tortura in cui le facce di dissidenti e leader dei lavoratori erano state sistematicamente sfigurate per impedire che i loro corpi fossero identificati…Abbiamo scoperto una gigantesca fossa comune. …” .Poi, a titolo esemplificativo, ma solo a titolo esemplificativo, diciannove corpi furono esposti di fronte alle telecamere, fianco a fianco, più o meno decomposti. Compreso quello di una bambina sdraiata sul cadavere di una donna, probabilmente sua madre. Si scoprì poi che la bambina si chiamava Christina Steleac,di due anni e mezzo, morta il 9 dicembre per una congestione; mentre quella su cui era stata posta era una annziana alcolizzata, Zamfira Baintan, morta per cirrosi epatica. Tutti estratti da una fossa comune, secondo i giornalisti europei. Grazie alla confessione del custode di un cimitero cittadino, il quale raccontò che i cadaveri a cui si riferivano le immagini erano stati riesumati in tutta fretta dal cimitero dove lavorava e dall’Istituto medico legale, qualche giorno prima. Disse inoltre di aver raccontato la verità a molte persone, tra cui anche alcuni giornalisti stranieri,ma nessuno aveva voluto dargli retta.

Il 22 dicembre, l’agenzia francese AFP parla di 4.632 cadaveri di vittime della rivolta del 17- 19 dicembre, "uccisi con proiettili o con la baionetta".Altri arrivano anche a 7.614 manifestanti uccisi . Non si capisce come abbiano potuto fare un conta così precisa, nel corso di una rivoluzione. Alla TV La Cinq, Guillaume Durand ha dato alla cifra di 4.630 corpi un "record tristemente ufficiale". Su Inter France, il corrispondente della stazione tv, annunciò a sua volta la certezza della scoperta di 4630 cadaveri a Timisoara: "4630 cadaveri, avete sentito bene, in una fossa comune!" . Quattro volte durante questo diario, la cifra di 4.630 cadaveri fu citata senza che sia mai stata indicata alcuna fonte. In Libération del 23/12/1989, un titolo su due pagine riportava 4.630 cadaveri; era accompagnato da un editoriale di Serge July intitolato "Macelleria”. . Si leggeva: "Timisoara liberata scopre una fossa comune, migliaia di corpi nudi appena riesumati, infangati e mutilati, prezzo insopportabile della sua insurrezione".

A Timisoara alla fine si contarono ufficialmente 93 vittime, NON 12.000. Dato stabilito dal ministero della Sanità del nuovo potere “rivoluzionario”. Nessuno di questi Media ha mai fatto autocritica o chiesto scusa alle vere vittime della “rivoluzione romena”. Probabilmente la Romania era considerata una palestra per i giornalisti “inseriti/embedded” del “pensiero dominante /mainstream”, in vista delle menzogne poi fabbricate per la Guerra del golfo, per la Jugoslavia, per la Libia, la Siria, l’Ucraina, il Donbass e così via…che ad oggi sono costate ai popoli aggrediti centinaia di migliaia di morti. QUESTI SI’ drammaticamente VERI!



Il 16 dicembre la scenario si apre a Timisoara, la motivazione riguarda un pastore calvinista ungherese Laszlo Tokes, che da mesi conduceva una dura propaganda e proteste pubbliche nella sua chiesa contro il governo socialista. Nel pomeriggio davanti alla sua casa, da lui chiamati si radunano alcune centinaia di manifestanti, che pacificamente bloccano la strada e la circolazione di autobus e tram, ignari che tra loro agivano alcune squadre di agenti provocatori professionisti, che in modo pianificato attuano attacchi a sedi, istituzioni, luoghi di riferimento delle forze comuniste in vari quartieri della città, cercando una risposta violenta e dissennata della Milizia, che non avviene, anche per un attento ruolo svolto dalle Milizie Patriottiche locali, formate da civili, operai, studenti e militanti di partito o sindacali. Il pastore era stato privato del diritto di avere un appartamento statale per legge in quanto sacerdote, e accusato di incitamento all’odio etnico, per questo fu proposta la sua espulsione, accusando la stessa Ungheria di essere dietro a queste proteste.

Con la vittoria dei golpisti il pastore è stato ringraziato con un posto da parlamentare, in quanto nel frattempo aveva fondato, divenendone presidente onorario, l'Unione Democratica Magiara di Romania (UDMR/RMDSZ), partito nato nel dicembre 1989, da cui fu poi espulso dallo stesso, perché propagandava l'ambizione di riprendere il controllo totale della Transilvania, per poi unirsi all’Ungheria con lo scopo ultimo di formare la grande nazione ungherese (comprendente anche parte dei territori circostanti di Serbia, Croazia, Slovenia, Austria, Slovacchia, Ucraina).

La “Securitate” (Servizi di sicurezza) romena non si era sbagliata sul suo conto!

Poi il 17 dicembre gli scontri si inaspriscono e dopo alcuni assalti di gruppi di provocatori a sedi statali e di Partito, che cercano di incendiarne la sede, a unità della milizia, questa risponde e si verificano alcuni morti e feriti. Da quel momento l’esercito si posiziona nella città per riportare l’ordine. Va sottolineato che fino a quei tragici fatti, le manifestazioni coinvolgono al massimo duemila persone in una città che contava allora oltre 350.000 abitanti.

Poi, dopo la tragica “finzione cinematografica” di centinaia di corpi lasciati per le strade, morti o mutilati, rivelatasi e ammessa poi dagli stessi golpisti, come una messa in scena portando cadaveri dall’obitorio per strada, la popolazione, aizzata da provocatori e agenti che gridano a un massacro perpetrato dalle forze governative, in alcune decine di migliaia scendono in piazza guidati dagli stessi agenti autori dell’inganno e assaltano le istituzioni locali ( notare bene che si sta parlando sempre del 10/20 % della popolazione cittadina) .

Il 19 dicembre, gli inviati del governo centrale cercarono un dialogo, andando a visitare le fabbriche della città e incontrando delegazioni dei manifestanti per trovare un accordo e far cessare gli atti di violenza, ma le frange più oltranziste, che agivano all’interno del piano preordinato di destabilizzazione totale, cosa che non conoscevano i manifestanti onesti, non accettarono alcuna mediazione. La situazione era bloccata ed esplosiva.

Il 20 dicembre Ceau?escu tenne un discorso in televisione, nel quale condannò i fatti di Timi?oara, considerandoli un atto di intervento straniero nella sovranità romena e dichiarò il Coprifuoco Nazionale, chiamando ad una manifestazione popolare a Bucarest per la difesa della sovranità e indipendenza nazionale il giorno dopo, a cui parteciparono centomila cittadini. Nella stessa giornata si compì il colpo di stato e il rovesciamento violento e pianificato del governo socialista.

Nel frattempo anche in alcune altre città minori, gruppi di manifestanti scendono in piazza organizzati da personaggi che poi si riveleranno dopo, essere agenti coordinati da una regia guidata dai “perestroikisti” moscoviti, dalla CIA e con gli agenti ungheresi come operativi di prima fila.

Intanto Radio “Voice of America” e Radio “Europa Libera”, “note nel mondo per imparzialità e indipendenza”…, affiancati dalla Radio Budapest dall’Ungheria, investirono i romeni con notizie ossessionanti minuto per minuto, che parlavano di massacri, morti, violenze brutali dei miliziani a Timisoara e in tante altre città romene, tutte menzogne come poi si è potuto verificare, a parte gli scontri e le vittime degli scontri in quella città, in nessuna altra città vi erano situazioni o proteste dispiegate nelle piazze.

Il giornalista E. Hurezeanu di Radio Europa Libera: “…C’è un numero di vittime che, direi corrispondono già ai dati inviati, ma per i quali non avevo una conferma, ora colleghi britannici della BBC World Service confermano oltre 60.000 vittime…”.

Radio Budapest: “…70.000 morti dal 17 dicembre, inizio della rivolta di Timisoara…”.

La campagna mediatica era ormai scatenata e investiva la popolazione romena minuto per minuto con notizie sconvolgenti e drammatiche. Un linciaggio mediatico dei coniugi Ceausescu, come parte fondamentale del copion, la parola sangue era citata costantemente in ogni notizia, la TF1 francese affermava: “ …Ceaucescu, soffriva di leucemia e doveva cambiare il suo sangue ogni mese, giovani che erano stati prosciugati del loro sangue sarebbero stati trovati nella foresta dei Carpazi ... Il Vampiro Ceaucescu, sembra impossibile da crederci? Sono stati trovati a Timisora, e non sono gli ultimi. …Dracula era un comunista!...”.

Si parlava di "genocidio", "fosse comuni", foto di bambini uccisi in braccio alle loro madri, stragi, "donne incinte sventrate", "torture", "corpi bruciati nei crematori". Si riferiva di "camionisti del regime, che trasportavano metri cubi di corpi, che erano stati giustiziati con colpi alla testa dalla polizia segreta di Ceausescu, per eliminare eventuali testimoni"."…Ci sono stati 70.000 morti in pochi giorni. Su TF1, Gérard Carreyrou lanciò un appello per la formazione di brigate internazionali pronte a "morire a Bucarest". Menzogne, menzogne, menzogne.

Secondo le memorie di un partecipe al rovesciamento di allora, attraverso la rivolta di Timi?oara, un gruppo di alti ufficiali scontenti o emarginati dalle leve del potere, con intellettuali anticomunisti e politici ancora legati alle forze nazifasciste della “Guardia di Ferro”, sconfitti nel 1945, tramava da anni per scatenare un colpo di Stato nel paese. Come risulta dalle dichiarazioni e dalle documentazioni, rivelate negli anni successivi al dicembre ’89, l’atto eversivo era in preparazione sin dal 1982 ed era stato pianificato di sperimentare proprio Timisoara, come epicentro del tentativo di rovesciamento del governo socialista.

Tra i cospiratori, per gli apparati militari il responsabile era il generale Victor St?nculescu, che faceva parte della cerchia più vicina a Ceau?escu e che godeva della piena fiducia del presidente romeno. Secondo varie fonti fu lui a far cadere Ceausescu nella trappola preparata a tavolino: convinse il presidente a tenere un comizio pubblico, il 21 dicembre, di fronte alla sede del Comitato Centrale del PCR, nella piazza Gheorghe Gheorghiu-Dej. Chiamate a “difendere la Romania socialista”, centomila persone risposero alla appello. Ma questo invece di rivelarsi un punto di forza del governo, fu un regalo ai cospiratori, che per loro stessa ammissione, mai sarebbero riusciti a coinvolgere quel numero di persone in piazza.

Nella piazza e intorno ad esso, agenti professionisti strategicamente collocati tra la folla che applaudiva il discorso, improvvisamente iniziarono a sparare colpi di arma da fuoco contro la gente: la folla, a partire dai lati iniziò ad agitarsi e a tentare di disperdersi.Qui ci fu il maggior numero di morti di tutta la “rivoluzione”, civili uccisi spietatamente dai rivoluzionari che dicevano di volerli liberare!

Nel caos generale, altri partecipi al colpo di stato, urlavano tra la gente la falsa notizia che la Securitate stava loro sparando addosso e che bisognava iniziare la rivoluzione contro Ceau?escu, chiedendo di unirsi alla rivolta. La stragrande maggioranza dei cittadini scappò via dalla piazza che venne presa in pugno dai rivoltosi, trasformando il raduno, nel vero e proprio inizio della rivoluzione contro il dittatore.

Intanto contemporaneamente in altre città aizzati dalle radio della CIA, che trasmettevano in diretta le notizie di una strage dei securisti contro la popolazione che era andata protestare, notare bene che i centomila erano stati radunati dal Partito Comunista e dalle forze governative, la gente sgomenta scendeva in piazza contro queste stragi, in mezzo alla gente i golpisti organizzati ovunque in squadre, urlavano slogan anticomunisti e anti-Ceau?escu come «Giù il dittatore!», “Basta comunismo, sì alla libertà”, «Noi siamo il popolo, giù il dittatore!» o «Timi?oara! Timi?oara!». Poi improvvisamente comparirono migliaia di bandiere della Romania con lo stemma comunista tagliato. Molte furono le vittime per colpi di pistola, accoltellamenti, o travolte dai veicoli militari.

Il 22 dicembre i fautori della rivolta ormai penetrati nelle più alte sfere dello stato romeno, da quelle militari a quelle politiche, da quelle sociali all’informazione, corrompono, disponendo denaro in grande quantità e fanno girare notizie sensazionali di repressioni, uccisioni, massacri e soprattutto che è caduta la “dittatura comunista”. Creando nella popolazione, in cui già vi era anche un legittimo malcontento per le difficili condizioni di vita quotidiane, ma anche tra le fila del Partito, dei Sindacati, nella società, un senso generale di smarrimento, confusione, disorientamento. Come ricostruito poi, vi fu un bombardamento mediatico, soprattutto per radio e tv ormai assoggettate, pianificato minuto per minuto in quel 22 dicembre.

Il Palazzo del Governo, del Partito Comunista, dei Sindacati, della milizia, della televisione, le caserme dell’esercito, furono scientificamente circondate da alcune migliaia di persone organizzate con un piano militare prestabilito e assaltate. Mentre nelle direzioni di queste istituzioni cominciava la fuga verso i vincitori dei dirigenti e dei voltagabbana, che, a differenza della popolazione avevano capito e fiutato, che dietro questa rivolta c’erano i potenti del mondo e la vittoria andava in quella direzione. In poche ore il Fronte di Salvezza Nazionale, sconosciuto nel paese fino a quel momento, guidato da Ion Iliescu, divenne il nuovo governo del paese, macchiandosi, come poi è qui documentato, di uccisioni, assassinii, scontri feroci intestini e occupazione totale dei posti, senza alcuna delega popolare legittima.

Ceausecu e la moglie Elena protetti più che altro soltanto da ufficiali e miliziani di base, scapparono con un elicottero, ma ormai isolati da tutto e dai veri patrioti e militanti, anch’essi travolti dagli avvenimenti. Secondo le cronache ora per ora, poi ricostruite da giornalisti e studiosi, in una situazione di vuoto di potere e di caos predeterminato e voluto, furono poi arrestati, sottoposti ad un processo farsa in una stanza anonima di una caserma vuota e fucilati brutalmente in campagna il 25 dicembre. Forse per non dover o poter rivelare chi, e cosa c’era dietro quel colpo di stato, in apparenza improvviso e spontaneo, in realtà da TUTTI i documenti emersi nel tempo, come aveva giustamente denunciato Ceausescu, il quale chiedeva di essere processato pubblicamente e davanti ai lavoratori, in verità era una ingerenza e aggressione straniera al paese.

Uno dei motivi trascinanti e coinvolgenti gli umori della piazza era legato alla propaganda sui numeri delle vittime assassinate dal regime. Le radio CIA citate sopra, ossessionavano mediaticamente la popolazione e all’estero diffondendo cifre spaventose: parlavano di decine di migliaia di morti, di cui almeno 5000 nella sola Timisoara. Esperti professionisti televisivi riprendevano e diffondevano immagini di morti assassinati nelle strade, la famosa finzione dei morti portati fuori dagli obitori o di cadaveri appena seppelliti nei cimiteri, fosse comuni, uomini torturati e donne violentate dai miliziani e securisti del regime.

Alla fine, secondo i dati del ministero della Salute rumeno, i morti saranno 1104 (di cui solo 93 a Timi?oara, 20 dei quali avvenuti dopo il giorno della cattura di Ceau?escu) e 3321 i feriti. Complessivamente la maggior parte delle vittime saranno comunque a Bucarest, con 564 morti (di cui 515 dopo il 22 dicembre), la maggior parte vittime della spietatezza dei golpisti, che come ricostruito e qui documentatoe, spararono sulla gente nella piazza nel comizio di Ceausescu.

Una regia di alto livello e scientificamente preparata in dettagli persino nuovi rispetto ad altri golpe. I cui registi non potevano certo trovarsi tra poche decine di cospiratori romeni di basso lignaggio sia militare che intellettuale, dati i loro curriculum professionali.

Un dato “curioso” ma significativo: il primo atto del nuovo governo golpista fu di abolire la legge, senza alcun referendum o legittimità di alcun tipo, con un semplice decreto, della Costituzione romena che vietava alla nazione di contrarre debiti con l’estero.

Il noto dissidente russo Vladimir Bukovskij negli anni 2000, dopo aver potuto accedere e visionare gli archivi sovietici del 1989, dichiarò che sia Iliescu che altri leader del cosidetto FSN erano agenti del KGB di Gorbaciov, e che proprio Iliescu era il diretto referente di Gorbaciov in Romania e che la presunta “rivoluzione rumena” del 1989, in realtà fu un complotto scientificamente pianificato dall’estero.

Altro dato “interessante” tutti i leader del colpo di Stato si spartirono successivamente, la maggior parte dell’industria rumena, 300 di questi “rivoluzionari per la libertà del popolo romeno, loro dopo divennero possessori di una ricchezza paragonabile all’intero Prodotto Interno Lordo della nazione.

Va sottolineato che nonostante accurate ricerche e indagini dei “rivoluzionari”con le chiavi dello stato e delle banche romene, che accusavano i “dittatori” Ceausescu, di avere sottratto 400 milioni di dollari… furono scoperte le “fortune” di tre libretti di risparmio per i loro figli! Null’altro.

La stessa popolazione che aveva di fatto accettato lo stato delle cose prodottosi, già nel 1990 iniziò a rendersi conto di come in realtà erano andate le cose, cominciando nel gennaio e nel giugno ’90, le prime rivolte violente a Bucarest contro i nuovi governanti “liberatori”, che furono represse col sangue e violenza brutale, le famose “mineriadi”.

Testimonianze, documentazioni e dichiarazioni dei protagonisti la “rivoluzione romena”.

I “BUONI”

Victor A. Stanculescu

“L'era di Nicolae Ceausescu si concluse con un classico colpo di Stato militare preparato dai servizi segreti russi e americani, con l'aiuto di ufficiali e personalità romeni, tra cui il sottoscritto” afferma il generale Victor A. Stanculescu, personaggio chiave degli avvenimenti del dicembre 1989, in un libro di memorie uscito nel dicembre 2009.

Nel suo libro autobiografico "Alla fine, la verità”, l’allora generale dell’esercito Victor Stanculescu (un perfetto Giuda dei tempi moderni), fondamentale protagonista e organizzatore del colpo di stato contro Ceausescu, e che diresse la farsa del processo sommario che si concluse con l’esecuzione, racconta nel suo libro, come tutto fu pianificato insieme ai servizi segreti russi di Gorbaciov e quelli USA. Una testimonianza importante che viene dal cuore degli eventi e che rivela molti dati che il mito della "rivoluzione rumena" insiste nel nascondere. Il giornale romeno Evenimentul Zilei, in una intervista all’uscita del libro sviscera con domande appropriate quanto realmente successe e perché. Nel libro emerge che la teoria della "rivoluzione" fu sempre sostenuta da tutti coloro che hanno poi cambiato la loro casacca in modo immediato, continuando, o tornando ad occupare posizioni prestigiose e posizioni chiave. Servì anche come arma anticomunista, perché faceva pensare alla gente che il motivo della scesa in piazza di decine di migliaia di romeni, come i centomila del giorno del golpe, fosse contro il sistema comunista, quando al contrario, come dimostrano sempre più testimonianze, ciò che il popolo chiedeva e giustamente pretendeva era un riforma del regime e non un cambiamento di sistema. Questo non è solo sostenuto da quel 65% di cittadini romeni, che nel 2018 in un sondaggio, si sono dichiarati nostalgici di Ceausescu e del socialismo, ma testimoniato anche da molte personalità che hanno addirittura partecipato o sostenuto onestamente la rivolta, pensando che avrebbe portato ad un rinnovamento del socialismo.

Il generale Stanculescu rivela che sono stati i servizi segreti russi e americani a progettare il colpo di stato e che è stato lui a guidare gli eventi, poi fu messo Iliescu, come figura civile al potere. Dà anche molte informazioni sul ruolo della CIA nelle varie formazioni dei vari governi rumeni, dal dicembre ’89 e nelle successive elezioni dei suoi presidenti.

In una serie di interviste fatte tra il 2004 e il 2009, con il giornalista Alex M. Stoenescu sul volume "Alla fine, la verità", il generale Stanculescu racconta tutti i retroscena del colpo di stato del 1989.

"…La caduta di Ceausescu è stata decisa all'estero dai sovietici e dagli americani, ed io ero informato in merito a tutto. Ho avuto anche un appuntamento che ebbe luogo sul lago Balaton, in Ungheria, con il capo del KGB. Sapevo anche che ci sarebbe stato un conflitto organizzato tra l'esercito e la polizia politica, la Securitate ".

“…Nella primavera del 1989, andai in "vacanza" con mia moglie e mia figlia sul lago Balaton, in Ungheria. A questa "escursione" arrivò anche il capo del KGB per l'Europa orientale e il capo dello stato maggiore ungherese, Karpati Ferenc, dove discutemmo del problema "Ceausescu…Il capo del KGB temeva che la "liberalizzazione" attuata da Gorbaciov non avrebbe ricevuto risposta dai romeni… Ha sempre ripetuto che dovevamo fare qualcosa e collaborare ", ricorda Stanculescu.

Nel settembre 1989 fu contattato dall'addetto militare ungherese a Bucarest, Sandor Aradi: “Mi fu presentato da un ex ufficiale UM 0110 (una sezione della Securitate), come agente con uno straordinario potere di penetrazione in Romania …Aradi mi disse che dobbiamo unirci per uscire da questo casino che si chiama malattia del comunismo". Più tardi, disse a Stanculescu che, dopo l'appuntamento di Gorbaciov con Ceausescu, il 4 dicembre 1989, quando il presidente romeno lo aveva accusato di "distruggere il comunismo", il presidente russo dopo essere tornato a Mosca, disse al suo segretario aggiunto: "Questo Ceausescu finirà male".

Inizialmente, dopo il piano precedentemente concordato con i servizi segreti stranieri, l'azione avrebbe dovuto iniziare nel paese, a novembre, immediatamente dopo il XVI Congresso del PCR.

“ Testimonio che alla fine di novembre siamo rimasti delusi. Non sapevamo chi avrebbe fatto il primo passo. Alla fine i sovietici lo hanno dato ", dichiara il generale.

La collaborazione tra russi e americani è confermata in un altro passaggio. Poco prima degli eventi di dicembre, Stanculescu fece trasferire sua figlia e suo genero dalle strutture operative della polizia politica, la Securitate, in modo che non venissero coinvolti, in quanto fu avvertito dall'addetto militare americano a Bucarest, che la Securitate sarebbe stata spazzata via.

Uno degli altri argomenti che alcune pagine del libro trattano, è in relazione a uno dei grandi misteri della Rivoluzione: chi erano i "terroristi"? Terroristi erano chiamati coloro che avevano sparato contro l'esercito e la popolazione civile, dopo il passaggio dai complotti al colpo di stato. "Il fenomeno terroristico ha avuto due componenti. La componente esterna, sovietica, e la componente interna, di coloro che hanno agito all’interno del complotto… molti ufficiali avevano lasciato la caserme per un pò e poi alla fine sono tornati alle unità. E non è pubblico cosa abbiano fatto durante questo periodo…", racconta l’ex generale.

Stanculescu ammette che ci sono state unità militari che avevano ricevuto ordini direttamente dal Comitato Centrale ed erano guidate da sezioni militari che avrebbero potuto prendere la difesa di Ceausescu. “…Sapevamo che c’era la possibilità concreta di questo. Molti lo avrebbero fatto, così alcuni ufficiali furono messi in disparte, non concentrati, non mobilitati, non inviati alle manovre, a ruoli attivi, così anche per i riservisti dell'esercito o statali ( tipo le Milizie Patriottiche), sapevamo che tra loro c'erano attivisti lealisti… alcune centinaia di unità furono con decisioni discrete rimosse dai normali programmi …In quei giorni, molti ufficiali militari furono arrestati come “terroristi”, ma essendo i soggetti “infiltrati”nelle piazze e autori delle sparatorie e violenze pianificate, furono poi rilasciati immediatamente. So di almeno 1.015 “terroristi” catturati, identificati con la forza e dopo essere stati fermati, si dichiararono appartenenti alla polizia. Da quel momento scomparirono, svanirono. Il sistema con cui dovevano essere protetti ha funzionato, anche per situazioni di cattura estreme, cioè colti in fragrante di qualche omicidio….Furono dichiarati arrestati per errore…”. Questo metodo fu anche applicato verso gli ufficiali dell'Accademia militare che avrebbero sparato a 38 uomini nella notte dal 21 al 22, sulle barricate di fronte all'Hotel Intercontinental.

L’ex generale fu uno dei protagonisti fondamentali del colpo di stato, come primi atti strategici ordinò di prendere il controllo dei Consigli provinciali del Partito nel paese; poi ordinò il ritiro dei veicoli corazzati di fronte al Comitato Centrale, per ultimo ma decisivo, suggerì ai Ceausescu di scappare con un elicottero, mentendo sul fatto che la folla avrebbe assaltato il Palazzo, mentre la folla fino quel momento era scesa in piazza per difendere il governo. Una regia di tradimento magistrale.

Dopo la “rivoluzione” egli divenne un personaggio di seconda fila, i “civili” come Iliescu e Roman, avevano preso il sopravvento. La seconda opportunità di accedere alle più alte funzioni dello stato gli fu offerta nel 1991. L'ex generale afferma che gli americani lo ricontattarono attraverso l'M16, i servizi segreti britannici. Secondo le sue stesse dichiarazioni, il 2 dicembre 1991, ci fu un appuntamento con due americani in un locale di Bucarest: un agente della CIA e un rappresentante del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti: “Abbiamo una proposta, se sei interessato nel partecipare re alle prossime elezioni presidenziali in Romania ”, fu la proposta. “…Non me la sentii per vari motivi…anche se avrei avuto a disposizione 3 milioni di dollari…”.

Stanulescu fu poi condannato a 15 anni di carcere nel 1999 per omicidio aggravato commesso negli avvenimenti della rivoluzione di Timi?oara nel dicembre 1989. Il 20 maggio 2014, dopo 5 anni e 15 mesi di reclusione fu rilasciato con la liberazione condizionale. Morì a Bucarest il 19 giugno 2016 all'età di 88 anni.