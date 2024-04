"Servilismo umiliante". Milei consegna l'Argentina agli USA

Nelle prime ore di venerdì, il presidente argentino Javier Milei e il generale Laura Richardson, comandante del Comando Sud degli Stati Uniti (SouthCom), hanno avuto un incontro a Ushuaia, la città più meridionale del Paese sudamericano.

Durante un discorso al personale militare di entrambi i Paesi, il fanatico ultra-liberista ha ribadito la volontà di stringere una "alleanza strategica" con gli Stati Uniti e i suoi alleati, suggerendo che SouthCom parteciperà alla "Base navale integrata".

While the US wages a proxy war on Russia and tries to start a war with China, the US empire is also not-so-subtly threatening Latin America.



