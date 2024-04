Togg fii: l’Africa è un posto dove restare

di Michelangelo Severgnini

Alla fine l'onda di Pastef (“Patrioti africani del Senegal per il lavoro, l'etica e la fraternità”, partito sovranista senegalese) ha travolto le recenti elezioni presidenziali in Senegal, andando ben oltre il 50% e impedendo così ogni altra mossa del partito dell'ormai ex presidente Macky Sall da qui allo scongiurato ballottaggio.

Del resto l'onda non era più contenibile. Il Potere si è semplicemente scansato perché qualcun altro si facesse Potere. Bassirou Diomaye Faye, recentemente scarcerato insieme al leader fondatore Ousmane Sonko, è ora Presidente.

Ora il Senegal raggiunge con le urne ciò che in altri Paesi africani è stato raggiunto con colpi di stato: la totale indipendenza dalla Francia (in Senegal il processo dovrà compiersi e vedremo con che modi e tempi).

È un grande esempio ed una grande responsabilità.

Il viaggio in Senegal dello scorso novembre per girare "Io no, capitano!" mi diede la possibilità di testimoniare questa onda in movimento.

Ed è stato chiaro sin dall'inizio, dalle stesse parole dei Senegalesi intervistati, che l'opposizione al film di Garrone e alle narrazioni fiabesche dell'immigrazione irregolare si sovrapponesse all'opposizione al presidente Macky Sall e alle ingerenze non più tollerabili della Francia.

Quel capitano che i Senegalesi hanno respinto nel documentario aveva accento francese, accento italiano, e soprattutto puzzava di colonialismo.

Guarda:



“Togg fii - un motivo per restare. L'Africa che non si arrende”, il documentario del tour in Sardegna e dei dibattiti sull’Africa, organizzato dall'associazione Sandalia:













Guarda il documentario ”Una storia antidiplomatica”:

Una storia antidiplomatica from L'Anti Diplomatico on Vimeo.