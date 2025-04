"Un nuovo punto di svolta": la traduzione integrale dell’articolo di Xi Jinping sul giornale vietnamita Nhan Dan

di Leonardo Sinigaglia per l'AntiDiplomatico





Con il suo arrivo ad Hanoi nella giornata di ieri, il presidente Xi Jinping ha inaugurato l’inizio di un tour dell’Asia sud-orientale che toccherà, oltre al Vietnam, anche Malesia e Cambogia e che durerà fino al 18 aprile. Esso avviene dopo la fruttuosa conclusione dell’incontro di dialogo economico tenutosi il 30 marzo scorso tra rappresentanti di Cina, Giappone e Corea del Sud, ed è da contestualizzarsi non solo nell’approfondirsi delle relazioni tra Pechino e Hanoi, ma anche nel tentativo da parte della RPC e degli altri paesi della regione di reagire alla guerra economica inaugurata dalla Casa Bianca attraverso l’aumento degli interscambi commerciali reciproci.

Vietnam e Cina possono vantare una lunga memoria comune rafforzata nella lotta rivoluzionaria per l’indipendenza nazionale e la costruzione del socialismo. La rivoluzione cinese e il Pensiero di Mao Zedong hanno avuto un importante impatto sullo sviluppo del Partito Comunista del Vietnam e del Pensiero di Ho Chi Minh, mentre sia la Seconda Guerra Mondiale che Guerra di resistenza contro gli Stati Uniti hanno visto una profonda collaborazione materiale tra cinesi e vietnamiti. La frattura sino-sovietica portò a un indebolimento delle relazioni tra i due paesi, affrontatisi in un breve conflitto militare nel 1979, e il successivo crollo dell’URSS indirizzo Hanoi verso una stretta collaborazione economica con gli Stati Uniti. Soprattutto negli ultimi anni il Partito Comunista del Vietnam, anche a seguito di una grande campagna anti-corruzione, è riuscito a promuovere una linea di condotta maggiormente attenta alla tutela dell’indipendenza nazionale e alla promozione di una politica estera multivettoriale, fondata sul riconoscimento dell’evoluzione in senso multipolare del mondo. Ciò ha portato a un’accelerazione dell’approfondimento dei rapporti con la Cina, con la quale nel 2023 il Vietnam ha concluso gli accordi per la costruzione di una comunità Cina-Vietnam dal futuro condiviso, moltiplicando gli accordi commerciali e gli interventi infrastrutturali volti a promuovere la connettività regionale.

La visita di Xi Jinping e il suo incontro con i massimi vertici del PCV e della Repubblica hanno portato alla diffusione di una dichiarazione congiunta in cui, tra i numerosi campi toccati, si esprime la volontà di lavorare congiuntamente in maniera ancora più decisa per la promozione di un mondo multipolare e si riafferma la volontà del Vietnam di unirsi al gruppo BRICS, aspirazione sostenuta da Pechino.

In contemporanea con l’arrivo del presidente cinese, un articolo a sua firma è stato pubblicato sul quotidiano Nhan Dan, “Il popolo”, nel quale l’aspirazione a proseguire nel cammino di costruzione di una comunità sino-vietnamita dal futuro condiviso e di una comunità umana dal futuro condiviso, obiettivi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi strategici di entrambi i paesi, si unisce a quella di promuovere la causa socialista in un contesto internazionale segnato da trasformazioni sempre più profonde.

Le minacce di Trump non sembrano aver raggiunto gli obiettivi sperati, in quanto i paesi dell’estremo oriente paiono sempre più propensi a tutelare i propri interessi, senza troppi riguardi per gli ordini del declinante padrone americano.

Di seguito la traduzione integrale dell’articolo di Xi Jinping apparso questo lunedì sul giornale vietnamita Nhan Dan [1]

“Basarsi sui risultati ottenuti in passato e fare nuovi progressi nel perseguimento di obiettivi condivisi.

La tarda primavera è piena di vitalità. Mentre Cina e Vietnam celebrano il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche, presto effettuerò una visita di Stato in Vietnam su invito del compagno To Lam, Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam, e del presidente vietnamita, compagno Luong Cuong. Questa sarà la mia quarta visita in questo splendido Paese da quando sono diventato Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e Presidente della Repubblica Popolare Cinese. Non vedo l'ora di rinnovare l'amicizia con i dirigenti vietnamiti, discutere di come rafforzare la cooperazione e tracciare un nuovo progetto per la comunità Cina-Vietnam, con un futuro comune nella nuova era.

Cina e Vietnam sono vicini socialisti amichevoli che condividono gli stessi ideali e vasti interessi strategici. La profonda amicizia tra i due partiti e i due popoli, forgiata decenni fa, si è rafforzata mentre esploriamo un percorso socialista adatto alle nostre rispettive condizioni nazionali e portiamo avanti il ??nostro rispettivo percorso di modernizzazione. Costruire la comunità Cina-Vietnam con un futuro condiviso e di importanza strategica serve gli interessi comuni dei nostri due Paesi e favorisce la pace, la stabilità, lo sviluppo e la prosperità nella nostra regione e oltre. È in linea con l'andamento della storia. Ed è la scelta dei nostri popoli.

La comunità Cina-Vietnam con un futuro condiviso è un'eredità delle nostre distintive tradizioni rivoluzionarie. In epoca moderna, i pionieri delle rivoluzioni cinese e vietnamita hanno esplorato insieme la via della salvezza nazionale e hanno dato un contributo importante alla vittoria del Terzo Mondo nella lotta contro il colonialismo e l'imperialismo. La sede storica della Lega della Gioventù Rivoluzionaria Vietnamita a Guangzhou e la sede della Lega per l'Indipendenza del Vietnam a Jingxi, nella Regione Autonoma del Guangxi Zhuang, testimoniano l'amicizia rivoluzionaria tra Cina e Vietnam. Il Presidente Ho Chi Minh ha aderito e sostenuto la Guerra di Resistenza del Popolo Cinese contro l'Aggressione Giapponese a Yan'an, Guilin, Chongqing e Kunming. La Cina ha inviato consiglieri militari e politici a sostegno della Guerra del popolo vietnamita contro l'occupazione francese. Il Partito Comunista Cinese, il governo e il popolo cinese hanno dato pieno sostegno alla giusta Guerra del Vietnam contro l'Aggressione Americana per Salvare la Nazione. La celebre frase: "L'amicizia tra Vietnam e Cina è così profonda perché siamo entrambi compagni e fratelli", è impressa nella nostra comune memoria rivoluzionaria.

La comunità Cina-Vietnam con un futuro condiviso si basa su una forte fiducia politica reciproca. Negli ultimi anni, il Segretario Generale Nguyen Phu Trong, il Segretario Generale To Lam e altri leader vietnamiti, insieme a me, ci siamo incontrati numerose volte, tracciando il percorso per la costruzione di una comunità Cina-Vietnam con un futuro condiviso. I nostri due partiti e i nostri due Paesi hanno mantenuto uno stretto impegno ad alto livello. Meccanismi come il comitato direttivo per la cooperazione bilaterale, il simposio teorico tra i due partiti, lo scambio di amicizia per la difesa dei confini e la conferenza sul controllo della criminalità tra i due ministeri della pubblica sicurezza funzionano senza intoppi. Sono stati istituiti meccanismi di alto livello, tra cui il comitato congiunto tra l'Assemblea Nazionale del Popolo della Cina e l'Assemblea Nazionale del Vietnam. Il dialogo strategico "3+3" su diplomazia, difesa e sicurezza pubblica tra i nostri due Paesi si è svolto con successo. Cina e Vietnam hanno posizioni simili su molte questioni regionali e internazionali e si sono impegnati in uno stretto coordinamento su di esse.

La comunità Cina-Vietnam con un futuro condiviso affonda le sue radici nella nostra proficua cooperazione. Cina e Vietnam hanno perseguito una più stretta cooperazione nelle catene industriali e di approvvigionamento, in un contesto di lenta ripresa economica globale. La Cina è il principale partner commerciale del Vietnam da oltre 20 anni consecutivi, con un commercio bilaterale complessivo superiore a 260 miliardi di dollari nel 2024. I consumatori cinesi possono accedere a un numero sempre maggiore di prodotti agricoli vietnamiti di qualità, come il durian e il cocco. La connettività ferroviaria e il progetto di sviluppo di un porto intelligente stanno progredendo costantemente. Pannelli solari, termovalorizzatori e altri progetti bilaterali per l'energia pulita hanno incrementato la fornitura di elettricità in Vietnam. La linea metropolitana Cat Linh-Ha Dong, costruita da un'azienda cinese, rende più comodo il trasporto pubblico di Hanoi. Contribuendo reciprocamente al successo e perseguendo uno sviluppo comune, Cina e Vietnam hanno dato un esempio di solidarietà e cooperazione nel Sud del mondo.

La comunità Cina-Vietnam, con un futuro condiviso, è alimentata da stretti scambi interpersonali. Nel corso degli anni, abbiamo assistito a un numero sempre maggiore di scambi interpersonali che hanno favorito legami sempre più stretti tra i popoli cinese e vietnamita. I turisti cinesi hanno effettuato oltre 3,7 milioni di visite in Vietnam nel 2024. Con l'apertura ufficiale della Zona di Cooperazione Turistica Transfrontaliera Detian-Ban Gioc Waterfall e l'apertura di diversi itinerari transfrontalieri, visitare due Paesi in un solo giorno è diventato possibile. Le produzioni cinematografiche, televisive e i videogiochi cinesi sono popolari tra i giovani vietnamiti e sempre più persone in Vietnam stanno imparando il cinese. Molte canzoni vietnamite sono ora nelle liste dei preferiti sui social media in Cina e molti commensali cinesi amano il pho e altre prelibatezze vietnamite.

Oggi, cambiamenti globali, epocali e storici si stanno verificando come mai prima d'ora, e il mondo è entrato in una nuova fase di turbolenta trasformazione. Nonostante i venti contrari del crescente unilateralismo e protezionismo, l'economia cinese è cresciuta del 5% nel 2024, contribuendo per circa il 30% all'economia globale. Rimane un motore chiave dell'economia mondiale. Il nuovo settore energetico cinese, l'intelligenza artificiale e i film d'animazione sono diventati oggetto di attenzione globale. La Cina continuerà a offrire maggiori opportunità al mondo con la sua apertura di alto livello e contribuirà allo sviluppo di tutti i paesi con il suo sviluppo di alta qualità.

L'Asia rappresenta un nuovo punto di svolta nella cooperazione e nello sviluppo globali. In un nuovo punto di partenza verso la rivitalizzazione dell'intera regione, l'Asia si trova ad affrontare opportunità e sfide senza precedenti. La Cina garantirà la continuità e la stabilità della sua diplomazia di vicinato. Rimarremo fedeli ai principi di amicizia, sincerità, reciproco vantaggio e inclusività. Continueremo a perseguire la politica di costruire amicizia e partenariato con i nostri vicini. E approfondiremo costantemente la cooperazione amichevole con loro per promuovere la modernizzazione dell'Asia.

La Cina sta facendo tutto il possibile per costruire un grande paese socialista moderno e per raggiungere il ringiovanimento della nazione cinese perseguendo la modernizzazione cinese. Il Vietnam inaugurerà una nuova era di sviluppo nazionale verso i due obiettivi fissati rispettivamente per il centenario del partito e del paese. La Cina attribuisce sempre al Vietnam la massima priorità nella sua diplomazia di vicinato. I nostri due paesi dovrebbero intensificare gli sforzi su tutti i fronti per costruire la comunità Cina-Vietnam con un futuro condiviso e contribuire maggiormente alla pace, alla stabilità, allo sviluppo e alla prosperità in Asia e nel mondo in generale.

-- Dovremmo approfondire la fiducia reciproca strategica e promuovere la causa socialista. Le due parti dovrebbero agire sotto la guida dei leader. Il comitato direttivo Cina-Vietnam per la cooperazione bilaterale dovrebbe coordinare le nostre interazioni in modo più efficace per rafforzare la cooperazione tra partito, governo, forze armate, forze dell'ordine e sicurezza; affrontare congiuntamente i rischi e le sfide esterne; e sostenere la sicurezza politica. La Cina è pronta a rafforzare gli scambi di pratiche di governance con il Vietnam, esplorare e arricchire insieme la teoria e le pratiche socialiste e promuovere lo sviluppo costante della causa socialista dei due Paesi.

-- Dovremmo continuare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e apportare maggiori benefici ai nostri due popoli. Dovremmo creare una maggiore sinergia tra le nostre strategie di sviluppo, attuare efficacemente il piano di cooperazione tra i due governi per la sinergia tra l'iniziativa Belt and Road e la strategia dei Due Corridoi e un Unico Circolo Economico, e costruire più piattaforme per la cooperazione economica e tecnologica. La Cina è pronta a promuovere la cooperazione con il Vietnam per quanto riguarda le tre ferrovie a scartamento standard nel Vietnam settentrionale e il porto intelligente. La Cina accoglie con favore un maggior numero di prodotti vietnamiti di qualità sul mercato cinese e incoraggia un maggior numero di imprese cinesi a investire e fare affari in Vietnam. I nostri due Paesi dovrebbero intensificare la cooperazione nelle catene industriali e di fornitura ed espandere la cooperazione in settori emergenti come il 5G, l'intelligenza artificiale e lo sviluppo verde per creare maggiori vantaggi per entrambi i popoli.

-- Dovremmo rafforzare gli scambi interpersonali e stringere un legame più stretto tra i nostri popoli. Quest'anno è l'Anno degli Scambi Interpersonali Cina-Vietnam e dovremmo cogliere questa opportunità per promuovere gli scambi interpersonali in diverse forme. La Cina accoglie i visitatori vietnamiti che viaggiano in Cina e incoraggia i turisti cinesi a visitare i siti panoramici del Vietnam. I nostri due Paesi dovrebbero promuovere più attività che uniscano i nostri popoli, come l'incontro amichevole tra giovani e gli eventi festivi nelle zone di confine. Dovremmo attingere ulteriormente alle nostre risorse rivoluzionarie e raccontare storie di amicizia che risuonino con i nostri due popoli, in modo da tramandare il testimone dell'amicizia Cina-Vietnam di generazione in generazione.

-- Dovremmo rafforzare la collaborazione multilaterale e promuovere la prosperità e la rivitalizzazione dell'Asia. Quest'anno ricorre l'80° anniversario della vittoria nella Guerra di Resistenza Popolare Cinese contro l'Aggressione Giapponese e nella Guerra Mondiale Antifascista, nonché l'80° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite. I nostri due Paesi dovrebbero sostenere fermamente il sistema internazionale incentrato sulle Nazioni Unite e l'ordine internazionale fondato sul diritto internazionale. È importante perseguire l'Iniziativa per lo Sviluppo Globale, l'Iniziativa per la Sicurezza Globale e l'Iniziativa per la Civiltà Globale. È altrettanto importante promuovere un mondo multipolare equo e ordinato e una globalizzazione economica universalmente vantaggiosa e inclusiva. Dovremmo collaborare con il Sud del mondo per difendere gli interessi comuni dei Paesi in via di sviluppo. La guerra commerciale e la guerra tariffaria non produrranno vincitori e il protezionismo non porterà da nessuna parte. I nostri due Paesi dovrebbero salvaguardare con fermezza il sistema commerciale multilaterale, le catene industriali e di approvvigionamento globali stabili e un ambiente internazionale aperto e cooperativo. Dobbiamo rafforzare il coordinamento in meccanismi quali la cooperazione nell'Asia orientale e la cooperazione Lancang-Mekong, per garantire maggiore stabilità a un mondo in continua evoluzione e turbolento e infondervi più energia positiva.

-- Dobbiamo gestire adeguatamente le divergenze e salvaguardare la pace e la stabilità nella nostra regione. La delimitazione efficace dei nostri confini terrestri e nel Golfo di Beibu dimostra che, con una visione lungimirante, siamo pienamente in grado di risolvere adeguatamente le questioni marittime attraverso la consultazione e la negoziazione. Le due parti dovrebbero attuare l'intesa comune raggiunta tra i leader delle due parti e dei due Paesi. Dovremmo fare buon uso del meccanismo di negoziazione marittima per gestire adeguatamente le divergenze marittime, ampliare la cooperazione marittima e creare le condizioni per la risoluzione definitiva delle controversie. Dovremmo attuare pienamente ed efficacemente la Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar Cinese Meridionale e promuovere attivamente la consultazione su un Codice di condotta nel Mar Cinese Meridionale. Dovremmo essere immuni da qualsiasi interferenza; superare le divergenze ed espandere i punti in comune; e fare del Mar Cinese Meridionale un mare di pace, amicizia e cooperazione.

In questo nuovo punto di partenza della storia, la Cina è pronta a collaborare con il Vietnam per consolidare i successi passati, scrivere un nuovo capitolo nella costruzione della comunità Cina-Vietnam con un futuro condiviso e contribuire ancora di più alla costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità”.

Di seguito la traduzione completa della dichiarazione congiunta diffusa a seguito della visita di Xi Jinping [2]

“DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VI?T NAM E DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SUL PROSEGUIMENTO DELL'APPROFONDIMENTO DEL PARTENARIATO STRATEGICO COOPERATIVO GLOBALE E SULLA PROMOZIONE DELLA COSTRUZIONE DELLA COMUNITÀ VI?T NAM-CINA CON UN FUTURO CONDIVISO CHE ABBIA UN SIGNIFICATO STRATEGICO

Su invito del Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vi?t Nam Tô Lâm e del Presidente della Repubblica Socialista del Vi?t Nam L??ng C??ng, il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping ha effettuato una visita di Stato nel Vi?t Nam dal 14 al 15 aprile 2025.

Durante la visita, il Segretario Generale del Partito e Presidente Xi Jinping ha tenuto colloqui con il Segretario Generale del Partito Tô Lâm e il Presidente dello Stato L??ng C??ng e ha incontrato il Primo Ministro Ph?m Minh Chính e il Presidente dell'Assemblea Nazionale Tr?n Thanh M?n.

In un'atmosfera di sincerità e amicizia, le due parti si sono informate reciprocamente sulla situazione di ciascun Partito e Paese, hanno scambiato opinioni approfondite e raggiunto importanti percezioni comuni sul proseguimento dell'approfondimento del Partenariato strategico cooperativo globale, sulla promozione della costruzione di una comunità Vi?t Nam-Cina con un futuro condiviso che abbia un significato strategico, hanno discusso questioni internazionali e regionali di interesse comune.

Le due parti hanno concordato di promuovere con costanza l'amicizia tra il Vietnam e la Cina.

Le due parti hanno affermato che il Vietnam e la Cina sono geograficamente adiacenti, culturalmente vicini, hanno stretti legami interpersonali, regimi simili e destini interconnessi. Sono buoni vicini, buoni amici, buoni compagni e buoni partner. Sono entrambi Paesi socialisti guidati da partiti comunisti ed entrambi si adoperano per la felicità del popolo e la prosperità del proprio Paese, nonché per la nobile causa della pace e del progresso dell'umanità.

Le due parti hanno ripercorso lo sviluppo delle relazioni tra i due Partiti e i due Paesi dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche 75 anni fa. Il Vietnam è stato il primo Paese del Sud-Est asiatico a stabilire relazioni diplomatiche con la Repubblica Popolare Cinese, mentre la Cina è stata il primo Paese al mondo a riconoscere e stabilire relazioni diplomatiche con la Repubblica Democratica del Vietnam, oggi Repubblica Socialista del Vietnam. Indipendentemente dai cambiamenti della situazione mondiale, le due parti hanno sempre combattuto fianco a fianco, si sono sostenute a vicenda nelle lotte per l'indipendenza e la liberazione nazionale, hanno imparato l'una dall'altra e insieme sono andate avanti alla ricerca di un percorso socialista adatto alla situazione di ognuno e di una modernizzazione con le caratteristiche di ogni Paese. Il Partito, lo Stato e il popolo del Vi?t Nam apprezzano e custodiscono sempre il forte sostegno del Partito, dello Stato e del popolo cinese. Le due parti hanno condiviso l'opinione che la tradizionale amicizia - “la profonda relazione Vi?t Nam-Cina, entrambi compagni e fratelli” - costruita e alimentata dal Presidente H? Chí Minh, dal Presidente Mao Zedong e dai leader delle generazioni precedenti, sia sempre più forte. È un bene prezioso condiviso dai popoli dei due Paesi e deve essere ben ereditato, protetto e promosso.

Entrando in una nuova era, con gli orientamenti strategici del Segretario Generale del Partito Nguy?n Phú Tr?ng e del Segretario Generale del Partito Tô Lâm, e del Segretario Generale del Partito e Presidente Xi Jinping insieme ai leader dei due Partiti e dei due Paesi, le relazioni Vi?t Nam-Cina si sono sviluppate notevolmente, soprattutto dopo la dichiarazione della costruzione della comunità Vi?t Nam-Cina con un futuro condiviso di importanza strategica nel dicembre 2023. Ad oggi la relazione Vi?t Nam-Cina è entrata in una nuova fase caratterizzata da: maggiore fiducia politica, cooperazione più sostanziale in materia di difesa-sicurezza, cooperazione più profonda e sostanziale, basi sociali più solide, coordinamento multilaterale più stretto, divergenze meglio controllate e risolte; la cooperazione strategica globale ha raggiunto molti grandi risultati, portando benefici pratici ai popoli dei due Paesi.

Visti i cambiamenti del mondo, dei tempi e della storia, la Cina ha sottolineato che persegue con coerenza la politica di amicizia con il Vi?t Nam, considerando sempre il Vi?t Nam prioritario nella sua diplomazia di vicinato. Il Vietnam ha ribadito di considerare le relazioni con la Cina una politica coerente, un requisito oggettivo e una priorità assoluta nella sua politica estera di indipendenza, autosufficienza, multilateralizzazione e diversificazione. Questa è la scelta strategica di entrambe le parti.

Le due parti hanno convenuto che è necessario sostenersi reciprocamente nel mantenere l'autonomia strategica e nello scegliere autonomamente un percorso di sviluppo adatto alla situazione dei rispettivi Paesi; seguire costantemente gli orientamenti politici dei massimi leader dei due Partiti e dei due Paesi, considerare lo sviluppo dell'altra parte come un'opportunità per il proprio sviluppo, percepire e sviluppare costantemente le relazioni tra Vietnam e Cina da un'altezza strategica e da una visione a lungo termine, seguire costantemente il motto di “amichevole vicinato, cooperazione globale, stabilità a lungo termine, guardare al futuro”, lo spirito di “buoni vicini, buoni amici, buoni compagni, buoni partner” e i “sei orientamenti principali”. Essi coglieranno l'occasione del 75° anniversario delle relazioni diplomatiche come un'opportunità per continuare ad approfondire il Partenariato strategico cooperativo globale, promuovere la costruzione della comunità Vi?t Nam-Cina con un futuro condiviso che ha un significato strategico, migliorare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra le due parti con una qualità più elevata, approfondire il coordinamento strategico, portare maggiori benefici pratici ai popoli dei due Paesi, dare importanti contributi allo sviluppo stabile della regione e alla causa della pace e del progresso dell'umanità, e creare un modello positivo per la costruzione di una comunità umana dal futuro condiviso.

Le due parti hanno riaffermato la necessità di sostenersi reciprocamente e con fermezza sulla via del socialismo, in conformità con la situazione di ciascun Paese.

La parte vietnamita si è congratulata vivamente con la Cina per il successo delle “Due Sessioni” [le sessioni del Congresso Nazionale del Popolo e del Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese] e per i risultati storici e i cambiamenti storici nel suo sviluppo socio-economico. Il Vietnam ha sostenuto la Cina nella promozione completa del processo di ringiovanimento nazionale attraverso la modernizzazione in stile cinese e ritiene che la continua riforma globale della Cina, l'apertura e lo sviluppo di alta qualità porteranno nuove opportunità per il processo di modernizzazione dei Paesi in via di sviluppo, compreso il Vietnam.

La parte vietnamita ha auspicato e creduto che, sotto la ferma guida del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese con Xi Jinping come fulcro e la guida del Pensiero di Xi Jinping sul Socialismo con Caratteristiche Cinesi per una Nuova Era, il Partito, il Governo e il popolo cinese completeranno certamente gli obiettivi e i compiti del 14° piano quinquennale con alta qualità, costruiranno in modo completo una moderna potenza socialista e realizzeranno con successo l'obiettivo del secondo centenario.

La parte cinese si è congratulata vivamente con il Vi?t Nam per il 95° anniversario della fondazione del Partito Comunista del Vi?t Nam e l'80° anniversario della fondazione della Repubblica Socialista del Vi?t Nam. Ha apprezzato gli importanti risultati ottenuti dal Paese in quasi 40 anni di doi moi (rinnovamento) e in quasi 15 anni di attuazione della “Piattaforma per la costruzione nazionale nel periodo di transizione al socialismo” (integrata e sviluppata nel 2011). Il Vietnam ha promosso un'elevata crescita economica, ha migliorato significativamente la vita delle persone, si è profondamente integrato nella politica globale, nell'economia mondiale e nella civiltà umana, ha assunto molte importanti responsabilità internazionali e ha svolto un ruolo sempre più attivo nelle organizzazioni internazionali e nei forum multilaterali. La parte cinese auspica e crede che sotto la forte guida del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vi?t Nam, guidato dal Segretario Generale Tô Lâm, il Partito, lo Stato e il popolo del Vi?t Nam realizzeranno certamente con successo gli obiettivi e i compiti stabiliti dal 13° Congresso Nazionale del Partito, prepareranno bene e organizzeranno con successo il 14° Congresso Nazionale del Partito nel 2026, porteranno il Paese in una nuova era di sviluppo, costruiranno con successo un Vi?t Nam socialista con un popolo ricco, un Paese forte, democrazia, uguaglianza e civiltà. La Cina ha riaffermato il suo sostegno agli sforzi del Vietnam per uno sviluppo prospero, la felicità del suo popolo, un'economia forte, indipendente e autosufficiente, la promozione globale delle riforme, l'industrializzazione, la modernizzazione, l'integrazione internazionale, l'espansione delle sue relazioni estere e il rafforzamento del suo ruolo per la pace, la stabilità, lo sviluppo e la prosperità nella regione e nel mondo.

Le due parti hanno stabilito che è necessario lavorare insieme per elevare la fiducia strategica a un livello più elevato

Le due parti hanno ribadito che gli orientamenti ad alto livello, in particolare quelli strategici dei massimi leader delle due Parti e dei due Paesi, svolgono un ruolo insostituibile e importante nello sviluppo stabile e sano delle relazioni Vi?t Nam-Cina. Hanno concordato di continuare a rafforzare gli scambi di alto livello tra le due Parti e i due Paesi attraverso varie forme, quali visite reciproche, invio di inviati speciali, mantenimento di linee telefoniche dirette e scambi epistolari. Hanno sottolineato l'importanza di comunicazioni tempestive sulle relazioni bilaterali tra le due Parti e i due Stati, sulle principali e importanti questioni di interesse reciproco, nonché sull'attuale situazione internazionale e regionale, al fine di cogliere con fermezza la giusta direzione per lo sviluppo dei legami Vi?t Nam-Cina.

Entrambe le parti hanno inoltre concordato di continuare a promuovere pienamente il ruolo speciale dei canali del Partito, di rafforzare ulteriormente il ruolo del meccanismo di scambio e cooperazione tra le due Parti, in particolare gli incontri ad alto livello e i seminari teorici tra le due Parti; di migliorare l'efficacia dello scambio e della cooperazione tra le rispettive agenzie dei due Partiti a livello centrale, le organizzazioni locali del Partito dei due Paesi, in particolare le province (regioni) di confine. Attraverso seminari teorici, cooperazione nella formazione del personale e scambi di delegazioni attraverso il canale del Partito, le due parti attueranno in modo completo gli scambi di teoria e di esperienze pratiche nella costruzione del Partito e nella governance nazionale, e lavoreranno insieme per approfondire la comprensione reciproca del ruolo di leadership del Partito, per far progredire la causa socialista nel contesto di cambiamenti senza precedenti nel mondo, contribuendo così alla costruzione del Partito e allo sviluppo del socialismo in entrambi i Paesi.

Le due parti rafforzeranno ulteriormente gli scambi amichevoli e la cooperazione tra l'Assemblea Nazionale del Vietnam e il Congresso Nazionale del Popolo Cinese, il governo vietnamita e il governo cinese, il Fronte della Patria del Vietnam e la Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese. Organizzeranno inoltre la riunione del Comitato di cooperazione interparlamentare tra l'Assemblea nazionale del Vi?t Nam e il Congresso del popolo cinese, scambi amichevoli tra il Comitato centrale del Fronte della Patria del Vi?t Nam e la Conferenza consultiva politica del popolo cinese e le organizzazioni del VFF e del CPPCC delle province di confine. Promuovere il ruolo di coordinamento del Comitato direttivo della cooperazione bilaterale Vi?t Nam-Cina, indirizzare i ministeri, i settori e le località dei due Paesi a promuovere la costruzione della Comunità Vi?t Nam-Cina con un futuro condiviso; approfondire la cooperazione in materia di sicurezza politica, istituire il meccanismo di dialogo strategico “3+3” sulla diplomazia, la difesa e la sicurezza pubblica tra Vi?t Nam e Cina a livello ministeriale e organizzare la prima conferenza a livello ministeriale al momento opportuno.

Continuare ad attuare efficacemente l'accordo sull'ulteriore approfondimento della cooperazione nella nuova situazione tra i ministeri degli Esteri dei due Paesi; mantenere contatti regolari tra i leader dei due ministeri degli Esteri, tra cui la consultazione strategica a livello di viceministro permanente, la consultazione diplomatica annuale, migliorare gli scambi a livello di dipartimento (ufficio), attuare efficacemente il piano di formazione del personale e facilitare il miglioramento delle sedi e delle condizioni abitative delle missioni diplomatiche dei due Paesi; sostenere il Consolato generale del Vietnam a Chongqing affinché diventi ufficialmente operativo nella prima metà del 2025.

La parte vietnamita ha affermato la propria adesione alla politica di “una sola Cina”, riconoscendo che esiste una sola Cina nel mondo, che il governo della Repubblica Popolare Cinese è l'unico governo legittimo che rappresenta tutta la Cina e che Taiwan è una parte inseparabile del territorio cinese. Il Vietnam ha sostenuto lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto e la causa dell'unificazione della Cina, si è opposto con decisione a qualsiasi attività separatista volta a ottenere l'“indipendenza di Taiwan” e ha appoggiato con coerenza il principio di non ingerenza negli affari interni di altri Paesi. La parte vietnamita non sviluppa relazioni a livello statale con Taiwan. La parte vietnamita ritiene che le questioni di Hong Kong, Xinjiang e Tibet siano affari interni della Cina e sostiene la Cina nel mantenere uno sviluppo stabile di Hong Kong, Xinjiang e Tibet. La parte cinese ha espresso il proprio apprezzamento per queste posizioni del Vietnam e ha manifestato il proprio sostegno al Vietnam per mantenere la stabilità sociale, garantire la sicurezza nazionale, lo sviluppo e l'unità nazionale.

Le due parti hanno riaffermato la necessità di costruire un pilastro più sostanziale della cooperazione in materia di difesa-sicurezza nazionale

La cooperazione in materia di difesa-sicurezza nazionale è uno dei pilastri delle relazioni tra Vietnam e Cina e contribuisce in modo significativo al consolidamento della fiducia strategica tra le due Parti e i due Paesi. Le due parti hanno concordato di rafforzare i meccanismi di cooperazione in materia di difesa nazionale, sicurezza pubblica, sicurezza, Corte Suprema, Procura Suprema, migliorare gli scambi tra le rispettive agenzie giudiziarie dei due Paesi e promuovere la seguente cooperazione chiave:

Le due parti si sono impegnate ad aumentare gli scambi ad alto livello e a tutti i livelli tra i rispettivi eserciti; a sostenere il ruolo di meccanismi quali lo Scambio di Amicizie per la Difesa di Frontiera e il Dialogo Strategico sulla Difesa; a rafforzare gli scambi e la cooperazione tra gli eserciti in settori quali il lavoro politico, la formazione del personale, la ricerca strategica e la ricerca congiunta; a rafforzare la cooperazione nell'industria della difesa, le esercitazioni e gli addestramenti congiunti e le visite reciproche alle navi militari; a continuare a espandere la cooperazione in settori quali la logistica medica, il mantenimento della pace da parte delle Nazioni Unite e la sicurezza non tradizionale; approfondire la cooperazione alle frontiere, rafforzare il coordinamento nella gestione delle frontiere, dispiegare pattuglie di frontiera congiunte a terra, incoraggiare le guardie di frontiera dei due Paesi a stabilire rapporti di amicizia e migliorare gli scambi amichevoli nelle zone di confine; sostenere il ruolo del meccanismo di pattugliamento congiunto nel Golfo del Tonchino, dispiegare efficacemente le attività di pattugliamento congiunto nel Golfo del Tonchino, approfondire il meccanismo di scambio e cooperazione tra le marine e le guardie costiere dei due Paesi.

Si sono impegnati a incrementare gli scambi ad alto livello tra le forze dell'ordine; a sostenere il ruolo dei meccanismi della Conferenza ministeriale sulla prevenzione della criminalità, del Dialogo strategico sulla sicurezza e del Dialogo sulla sicurezza politica; a implementare efficacemente la cooperazione nei settori della sicurezza, dell'intelligence, dell'antiterrorismo e ad accelerare l'apertura di una linea diretta tra i due ministri della Pubblica sicurezza; a coordinare la prevenzione dei crimini transfrontalieri; approfondire la cooperazione tra il Ministero della Pubblica Sicurezza vietnamita e le agenzie di sicurezza e di polizia cinesi, migliorare la cooperazione nell'antiterrorismo, nella prevenzione delle frodi nelle telecomunicazioni, nella sicurezza informatica, nei crimini economici e nel traffico di esseri umani, nella gestione dell'immigrazione e nell'arresto dei criminali fuggiti all'estero; rafforzare lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze nel campo del controinterventismo, del controseparatismo e della prevenzione delle “rivoluzioni colorate” e della “evoluzione pacifica” da parte di forze ostili; espandere la cooperazione tra il Ministero della Pubblica Sicurezza vietnamita e il Ministero cinese per la gestione delle emergenze; rafforzare la cooperazione in campo legale e giudiziario, attuare efficacemente il Memorandum d'intesa sulla cooperazione tra il Ministero della Pubblica Sicurezza vietnamita e il Ministero della Giustizia cinese e tra i Ministeri della Giustizia dei due Paesi; organizzare quest'anno la prima conferenza tra le agenzie amministrative giudiziarie delle province che condividono il confine, migliorare continuamente il meccanismo di supporto giudiziario e potenziare l'apprendimento e lo scambio di esperienze nella costruzione di uno Stato di diritto socialista.





Le due parti hanno concordato di considerare lo sviluppo di nuove forze produttive di qualità da parte della Cina e lo sviluppo di nuove forze produttive da parte del Vietnam come opportunità per costruire una struttura di cooperazione più ampia e completa.

Accelereranno il collegamento delle strategie di sviluppo tra i due Paesi, attueranno efficacemente il piano di cooperazione che collega il quadro “Due corridoi, una cintura” con l'iniziativa “Belt and Road”; daranno priorità all'accelerazione del collegamento infrastrutturale in termini di infrastrutture ferroviarie, superstrade e porte di confine.

Entrambe le parti promuoveranno il ruolo del Comitato Congiunto Vi?t Nam-Cina per la Cooperazione Ferroviaria, attueranno efficacemente l'Accordo tra il Governo del Vi?t Nam e il Governo della Cina sulla cooperazione nell'implementazione di progetti ferroviari a scartamento standard che collegano il Vi?t Nam e la Cina e intensificheranno i collegamenti ferroviari a scartamento standard attraverso il confine. La Cina è disposta a lavorare con il Vietnam per studiare e implementare la cooperazione nel campo della tecnologia e della formazione delle risorse umane. Le due parti hanno apprezzato l'approvazione da parte della Cina dell'Assistenza Tecnica (AT) per l'avvio di uno Studio di Fattibilità (F/S) per la ferrovia a scartamento normale Lào Cai - Hà N?i - H?i Phòng e hanno concordato di implementare al più presto l'F/S, sforzandosi di avviare la costruzione in tempi brevi; accelerare lo studio di un piano per una sezione ferroviaria che colleghi Lào Cai - Hà Kh?u, creando le basi per una rapida attuazione del piano. Hanno accolto con favore la firma della Lettera ufficiale di assistenza per stabilire la pianificazione delle due ferrovie a scartamento normale ??ng ??ng - Hà N?i e Móng Cái - H? Long - H?i Phòng.

Hanno promesso di rafforzare la cooperazione nelle tecniche di costruzione delle strade; hanno apprezzato l'inizio della costruzione del ponte stradale sul Fiume Rosso nell'area Bát Xát (Vi?t Nam) - Ba Sai (Cina), accelerando la costruzione di opere per il traffico transfrontaliero al cancello di confine internazionale Thanh Thu? (Vi?t Nam) - Tianbao (Cina). Continueranno a sostenere il ruolo del Comitato di cooperazione per la gestione delle porte di confine terrestri tra il Vietnam e la Cina, accelerando la costruzione di porte di confine intelligenti presso i punti di sdoganamento e di percorsi dedicati per il trasporto di merci nelle aree dei marcatori 1088/2 - 1089 e dei marcatori 119 - 1120 della porta di confine internazionale H?u Ngh? (Vi?t Nam) - Youyi Guan (Cina), valutare la possibilità di estendere questo modello ad altri valichi di frontiera idonei, tra cui il valico di frontiera Móng Cái - Dongxing, potenziare la “connettività dolce” delle dogane intelligenti; sostenere una maggiore cooperazione nel trasporto stradale, aereo e ferroviario; continuare a modificare l'Accordo ferroviario di confine, sviluppare il trasporto ferroviario internazionale tra il Vietnam e la Cina, ripristinare il trasporto internazionale di passeggeri, aprire più rotte di trasporto ferroviario transfrontaliero tra il Vietnam e la Cina; facilitare l'ispezione, la quarantena e l'esportazione-importazione di merci ai valichi di frontiera ferroviari. Sulla base del rispetto delle norme che regolano gli orari di decollo e atterraggio, creeranno le condizioni per l'estensione e l'aggiunta di orari di decollo e atterraggio per le compagnie aeree per sfruttare i reciproci mercati e incoraggiare le compagnie aeree a ripristinare e aprire più voli in base alla domanda del mercato. Le due parti accolgono con favore le aziende aeronautiche vietnamite che mettono in funzione gli aerei commerciali cinesi in varie forme e sostengono l'ulteriore rafforzamento della cooperazione nel settore degli aerei commerciali prodotti in Cina.

Rafforzare le connessioni strategiche tra le rispettive economie, collegare le strategie di sviluppo regionale, tra cui la Greater Bay Area di Guangdong - Hong Kong - Macao e la regione del Delta del fiume Yangtze, ed estendere il corridoio economico della regione “Two Corridors, One Belt” a Chongqing. Le due parti incoraggiano e sostengono le aziende capaci e prestigiose con tecnologia avanzata a investire nei rispettivi Paesi, creando un ambiente commerciale equo e favorevole per le imprese. Accogliere con favore la cooperazione tra le imprese dei due Paesi nella ricerca e nell'applicazione della tecnologia 5G. Rafforzare la collaborazione in settori emergenti come l'intelligenza artificiale, l'energia pulita, lo sviluppo verde e l'economia digitale. Promuovere il ruolo del gruppo di lavoro sullo studio dello sviluppo di un modello di zona di cooperazione economica transfrontaliera tra Vietnam e Cina, valutando attivamente l'attuazione pilota di un modello di cooperazione economica transfrontaliera e costruendo congiuntamente catene industriali e di approvvigionamento sicure e stabili. Entrambe le parti hanno concordato di approfondire lo scambio di esperienze sulla riforma e la gestione delle imprese statali e di avviare una cooperazione nella formazione delle risorse umane. Promuovere l'efficacia del gruppo di lavoro sulla cooperazione finanziario-monetaria tra i due Paesi, incrementare la condivisione di informazioni ed esperienze sull'amministrazione delle politiche e sulle riforme in ambito finanziario-monetario, attuare correttamente la cooperazione bilaterale sui pagamenti al dettaglio tramite codici QR, valutare l'espansione dei pagamenti in valuta locale e migliorare le capacità di prevenzione dei rischi finanziari. Valutare la cooperazione nel settore dei minerali chiave, in conformità con le normative legali e le politiche industriali di ciascun Paese. Accelerare l'attuazione del progetto Campus 2 dell'Accademia di Medicina Tradizionale del Vietnam, la manutenzione del Palazzo dell'Amicizia Vietnam-Cina e altri progetti di cooperazione per il benessere pubblico.Le due parti hanno concordato di sfruttare il Partenariato Economico Regionale Globale (RCEP) e l'Area di Libero Scambio ASEAN-Cina (ACFTA) per sviluppare il commercio bilaterale in modo equilibrato. Si è inoltre fatto ricorso al Gruppo di Lavoro per la Facilitazione degli Scambi e al Gruppo di Lavoro per la Cooperazione nel Commercio Elettronico, continuando a sfruttare il potenziale commerciale bilaterale e promuovendo la cooperazione nel commercio elettronico tra le imprese dei due Paesi; e, attraverso il dialogo e la consultazione, risolvendo le divergenze commerciali e ampliando ulteriormente lo spazio di cooperazione tra le imprese delle due parti.

Le due parti hanno accolto con favore la firma di protocolli per le esportazioni vietnamite in Cina, come peperoncino, frutto della passione, nidi di uccello crudi e puliti e crusca di riso. La Cina sta attivamente gestendo le procedure per il rilascio di licenze ufficiali per i prodotti agricoli vietnamiti, inclusi agrumi e materiali medicinali di origine vegetale. La parte vietnamita accelererà l'importazione di storione dalla Cina. Le due parti sono unanimi nel rafforzare la cooperazione doganale, espandere l'esportazione dei prodotti di loro competenza e attuare correttamente il piano di riconoscimento reciproco per gli "Operatori Economici Autorizzati" (AEO) e la cooperazione dello "sportello unico". La parte cinese ha accolto con favore l'organizzazione da parte del Vietnam di attività di promozione commerciale e la pubblicità dei marchi di prodotti vietnamiti in Cina, ed è pronta a facilitare la rapida istituzione di ulteriori uffici di promozione commerciale vietnamiti a Haikou (Hainan) e in altre località pertinenti. Le due parti hanno concordato di coordinarsi per migliorare l'efficienza delle procedure di sdoganamento presso i valichi di frontiera, i valichi di frontiera e le coppie di mercati di confine, al fine di ridurre la pressione sulle procedure doganali.

Continuare a promuovere il ruolo del Comitato misto Vietnam-Cina per la cooperazione agricola e del Comitato misto per la pesca nel Golfo del Tonchino, promuovendo una cooperazione sostanziale in settori quali l'agricoltura ad alta tecnologia, comprese la coltivazione e la trasformazione intensiva dei prodotti agricoli, la sicurezza alimentare e il controllo completo delle malattie. Le due parti hanno concordato di discutere e firmare a breve un accordo sulla cooperazione in materia di pesca nel Golfo del Tonchino e di attuare la cooperazione per il rilascio e la protezione delle risorse acquatiche nel Golfo del Tonchino. Attuazione corretta dell'accordo sull'istituzione di una linea telefonica di assistenza per la gestione di incidenti di pesca imprevisti nelle acque vietnamite-cinesi e dell'accordo sulla cooperazione in materia di ricerca e soccorso in mare.

Rafforzare la cooperazione nella gestione dell'inquinamento ambientale, in particolare dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane; rafforzare la cooperazione nella prevenzione, controllo e mitigazione dei disastri, nella risposta ai cambiamenti climatici, nelle risorse idriche e nella meteorologia, scambiando informazioni idrologiche durante le stagioni delle alluvioni e rafforzando al contempo la cooperazione nella gestione completa delle risorse idriche. Impegnarsi a fare della cooperazione scientifica e tecnologica un nuovo punto focale nelle relazioni bilaterali, valutando la possibilità di avviare una cooperazione in settori quali l'intelligenza artificiale, i semiconduttori e l'energia nucleare. Attuare correttamente l'accordo Vietnam-Cina sulla cooperazione scientifica e tecnica, continuando a valorizzare il ruolo del Comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica, approfondendo i collegamenti politici in materia di scienza, tecnologia e innovazione e avviando ricerche congiunte in ambito sanitario, farmaceutico, di prevenzione, controllo e mitigazione dei disastri, di energia pulita e di agricoltura verde. Rafforzare la cooperazione nelle risorse umane tecnologiche e promuovere la collaborazione nel trasferimento tecnologico e nell'imprenditorialità innovativa. Incoraggiare progetti di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico e scambi di risorse umane tra istituti di ricerca e imprese delle due parti. Intensificare la collaborazione nella gestione normativa e nella standardizzazione della sicurezza nucleare; Considerare la cooperazione nello sviluppo dell'energia nucleare, continuare ad attuare efficacemente l'accordo sulla cooperazione in materia di proprietà intellettuale e valutare la possibilità di una reciproca protezione delle indicazioni geografiche. Continuare a promuovere gli scambi e la cooperazione in materia di assistenza sanitaria, gestione sanitaria, prevenzione e controllo delle malattie infettive e medicina tradizionale.

Le due parti devono collaborare per consolidare le fondamenta sociali della comunità Vietnam-Cina, con un futuro condiviso.

Le due parti hanno ribadito la necessità di considerare il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche e l'Anno dello Scambio Umanistico Vietnam-Cina 2025 come un'opportunità per organizzare adeguatamente attività di scambio umanistico, coinvolgenti, sentite e concrete, al fine di contribuire a rafforzare le fondamenta sociali. Sfruttare appieno la "risorsa rossa" negli scambi tra le due parti. La Cina ha invitato i giovani vietnamiti in Cina per implementare il programma "Gioventù in viaggio rosso: ricerca e studio" al fine di migliorare la comprensione reciproca e l'amicizia tra i due popoli, in particolare le giovani generazioni dei due Paesi.

Le due parti hanno sottolineato che le agenzie di comunicazione di entrambe le parti dovrebbero rafforzare la comunicazione e la formazione sulla tradizionale amicizia tra le due parti e i due Paesi, insieme alla cooperazione strategica globale Vietnam-Cina. Rafforzare la cooperazione tra stampa, media, editoria e agenzie radiotelevisive. Le due parti hanno concordato di attuare efficacemente il memorandum d'intesa tra le autorità di regolamentazione dei due Paesi in materia di comunicazioni digitali e di continuare a promuovere la cooperazione nella traduzione e distribuzione di opere audiovisive di spicco provenienti dai due Paesi. È stata inoltre promossa l'attuazione del progetto di traduzione delle opere classiche di Vietnam e Cina.

Sostenere le località dei due Paesi, in particolare le province di confine, nello svolgimento di scambi e cooperazione, e valorizzare i risultati di meccanismi quali l'incontro primaverile tra i Segretari di Partito delle province di Qu?ng Ninh, L?ng S?n, Cao B?ng e Hà Giang e il Segretario di Partito del Guangxi, e la conferenza annuale tra i Segretari di Partito delle province di Lào Cai, Hà Giang, ?i?n Biên e Lai Châu e il Segretario di Partito dello Yunnan. Incrementare gli scambi tra organizzazioni di massa come sindacati, sindacati femminili, organizzazioni giovanili, nonché tra le località che intrattengono relazioni amichevoli. Continuare a organizzare efficacemente attività consolidate come l'Incontro di Amicizia Giovanile Vietnam-Cina, il Forum Popolare Vietnam-Cina e il Festival dei Popoli di Confine.

Le due parti metteranno in pratica il piano di attuazione per la cooperazione culturale e turistica per il periodo 2023-2027 tra le autorità culturali e turistiche dei due Paesi e incoraggeranno le organizzazioni culturali e le compagnie artistiche dei due Paesi a impegnarsi in scambi e cooperazione. Il Vietnam sostiene il Centro Culturale Cinese con sede ad Hanoi nello svolgimento delle attività. La Cina accoglie con favore la prossima istituzione da parte del Vietnam di un Centro Culturale a Pechino. Si tratta di aumentare la condivisione di informazioni e il coordinamento delle politiche turistiche tra i due Paesi, gestendo congiuntamente itinerari turistici, creando prodotti turistici e promuovendo il sano sviluppo dell'industria turistica. Si occuperà inoltre della gestione efficiente del sito paesaggistico delle cascate di B?n Gi?c (Vietnam) e Detian (Cina) e di incoraggiare i turisti di entrambe le parti a recarsi nell'altra.

Le due parti concordano di attuare correttamente l'accordo di cooperazione educativa tra Vietnam e Cina e di promuovere gli scambi tra docenti, studenti e studiosi. La Cina accoglie e incoraggia un maggior numero di studenti vietnamiti meritevoli a studiare e fare ricerca in Cina, ed è pronta a continuare a erogare borse di studio per corsi in Cina. Si prevede inoltre di approfondire la cooperazione nella formazione professionale; promuovere l'istruzione e gli scambi linguistici tra i due Paesi; offrire formazione congiunta per insegnanti vietnamiti di lingua cinese; implementare efficacemente le borse di studio del programma internazionale per insegnanti di lingua cinese che la Cina offre al Vietnam; e sfruttare attivamente il ruolo dell'Istituto Confucio presso l'Università di Hanoi e del concorso "Chinese Bridge", intensificando così la cooperazione educativa. Si prevede inoltre di rafforzare gli scambi tra università, college e istituti di ricerca dei due Paesi.

Le due parti hanno concordato di rafforzare il coordinamento strategico multilaterale.

Le due parti hanno affermato di rafforzare il coordinamento e la cooperazione multilaterale, in linea con il processo di costruzione di una comunità Vietnam-Cina con un futuro condiviso e di importanza strategica. Quest'anno ricorre l'80° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite. Le due parti hanno ribadito la perseveranza nel difendere il sistema internazionale che ha le Nazioni Unite come nucleo, l'ordine internazionale che ha il diritto internazionale come fondamento e l'adesione ai "Cinque Principi di Coesistenza Pacifica" e alle norme fondamentali delle relazioni internazionali che hanno come pietra angolare lo scopo e i principi della Carta delle Nazioni Unite. Il Vietnam si è congratulato con la Cina per la riuscita commemorazione del 70° anniversario della proclamazione dei "Cinque Principi di Coesistenza Pacifica". Di fronte all'incertezza, all'instabilità e all'imprevedibilità della situazione internazionale, le due parti sosterranno fermamente il multilateralismo, salvaguardando congiuntamente l'equità e la giustizia internazionale e gli interessi comuni dei paesi in via di sviluppo; Mantenere la solidarietà e la cooperazione nella comunità internazionale; promuovere i valori comuni dell'umanità in materia di pace, sviluppo, equità, giustizia, democrazia e libertà; sostenere un mondo multipolare equo e ordinato e la globalizzazione di un'economia inclusiva, apportando benefici comuni e sviluppando la governance globale in una direzione più equa e ragionevole. Le due parti hanno sottolineato la comune opposizione all'egemonia e alla politica di potenza, all'unilateralismo in tutte le sue forme e ad azioni che mettono a repentaglio la pace e la stabilità regionale.

Le due parti hanno concordato di promuovere un'adeguata cooperazione nell'ambito di importanti prospettive e iniziative, quali la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità, l'Iniziativa per lo sviluppo globale, l'Iniziativa per la sicurezza globale e l'Iniziativa per la civiltà globale, e di rispondere congiuntamente alle sfide globali. Le due parti sono disposte a implementare congiuntamente la cooperazione nell'ambito dell'Iniziativa per la civiltà globale, a promuovere congiuntamente gli scambi culturali e a rafforzare i legami emotivi tra le rispettive popolazioni. Attueranno attivamente il memorandum d'intesa tra i due Paesi sul rafforzamento della cooperazione nello sviluppo delle risorse umane nell'ambito dell'Iniziativa per lo sviluppo globale. Attueranno efficacemente i documenti di cooperazione per promuovere l'Iniziativa per lo sviluppo globale e la connettività di alta qualità della Belt and Road Initiative. Sosterranno la connettività tra la Cina e i Paesi della subregione del Mekong.

Rafforzare il coordinamento e la cooperazione nell'ambito di meccanismi multilaterali quali le Nazioni Unite, il Forum di Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC), l'Incontro Asia-Europa (ASEM), l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), e sostenersi reciprocamente nella candidatura a posizioni nelle organizzazioni internazionali. Il Vietnam attribuisce grande importanza all'importante ruolo dei BRICS nella promozione della solidarietà e della cooperazione tra le economie emergenti, è pronto a discutere la possibilità di diventare un Paese partner dei BRICS ed è disposto a rafforzare la cooperazione con l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.

Le due parti hanno prestato attenzione alle restrizioni commerciali e agli investimenti e hanno ribadito l'impegno a mantenere un sistema commerciale multilaterale aperto, trasparente, inclusivo e non discriminatorio, con al centro l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e una governance basata su regole come fondamento, e a promuovere la globalizzazione economica per svilupparsi in una direzione aperta e inclusiva che apporti benefici comuni, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi.

Le due parti collaboreranno per attuare efficacemente l'"Iniziativa sul Quadro di Cooperazione Economica e Commerciale Internazionale per l'Economia Digitale e lo Sviluppo Verde"; promuovere l'attuazione di alta qualità del Partenariato Economico Regionale Globale (RCEP); accogliere con favore la richiesta di adesione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (Cina) al RCEP. La parte vietnamita sostiene l'adesione della Cina all'Accordo Globale e Progressivo per il Partenariato Transpacifico (CPTPP) in conformità con gli standard e le procedure dell'Accordo. Le due parti hanno sottolineato l'importanza della cooperazione nella lotta alla criminalità informatica, hanno accolto con favore l'adozione della "Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità informatica" da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e hanno invitato i paesi a firmare e ratificare attivamente la Convenzione, consentendone l'entrata in vigore anticipata. La Cina ha espresso sostegno all'organizzazione da parte del Vietnam della cerimonia di firma della Convenzione ad Hanoi nel 2025. Il Vietnam sostiene l'organizzazione da parte della Cina del vertice APEC nel 2026, mentre la Cina sostiene l'organizzazione da parte del Vietnam dell'APEC nel 2027. Le due parti si sono impegnate a rafforzare la discussione e a coordinare strettamente le attività per garantire il successo di questi eventi.

Le due parti hanno sottolineato l'importanza di mantenere la pace e la sicurezza nella regione Asia-Pacifico e di promuovere congiuntamente una cooperazione regionale aperta. La Cina sostiene l'ASEAN nella costruzione di una comunità ASEAN unita, inclusiva, resiliente e in via di sviluppo, sostiene l'ASEAN nel mantenere il suo ruolo centrale nell'architettura regionale Asia-Pacifico in continua evoluzione, è pronta a collaborare con i paesi ASEAN per promuovere l'iniziativa di costruire le "Cinque Case Comuni" caratterizzate da pace, sicurezza, prosperità, bellezza e amicizia; accelera la firma e l'attuazione dell'Area di Libero Scambio ASEAN-Cina versione 3.0 (ACFTA 3.0) e si impegna a promuovere l'integrazione economica regionale a un livello superiore. Le due parti hanno concordato di continuare il coordinamento nella promozione della Cooperazione Mekong-Lancang (MLC) e della cooperazione economica nella Sottoregione del Grande Mekong (GMS) per realizzare la Visione GMS volta a sviluppare una sottoregione più integrata, prospera, sostenibile e inclusiva; si impegna a promuovere la costruzione di una comunità con un futuro condiviso tra i paesi Mekong-Lancang per la pace e la prosperità; e organizzare con successo il 5° incontro dei leader della cooperazione Mekong-Lancang (MLC) e il 10° incontro dei ministri degli esteri della cooperazione Mekong-Lancang nel 2025. La Cina sostiene il Vietnam nell'assunzione della copresidenza della cooperazione Mekong-Lancang per il periodo 2026-2027 e le due parti coordineranno da vicino e co-presiederanno le riunioni pertinenti del meccanismo.

Entrambe le parti hanno sostenuto che garantire e proteggere i diritti umani è una causa comune dell'umanità, che deve essere basata sulle circostanze specifiche di ciascun paese, cercando così un percorso per sviluppare i diritti umani in linea con le esigenze dei suoi popoli. Entrambe le parti hanno espresso la disponibilità a impegnarsi in scambi e cooperazione sui diritti umani sulla base dell'uguaglianza e del rispetto reciproco, a rafforzare il dialogo e la cooperazione internazionale nel campo dei diritti umani, a promuovere congiuntamente il sano sviluppo di un'agenda globale per i diritti umani e a opporsi risolutamente alla "politicizzazione", alla "strumentalizzazione" e ai doppi standard sulle questioni relative ai diritti umani, nonché all'abuso dei diritti umani come pretesto per interferire negli affari interni di nazioni sovrane.





Le due parti hanno concordato di gestire e risolvere adeguatamente le divergenze, salvaguardando al contempo le relazioni amichevoli tra Vietnam e Cina.

Le due parti hanno tenuto discussioni sincere e franche sulle questioni marittime, sottolineando la necessità di una migliore gestione e di una risoluzione attiva delle divergenze marittime, nonché di un mantenimento congiunto della pace e della stabilità nel Mare Orientale (Mar Cinese Meridionale). Le due parti hanno concordato di rispettare le importanti percezioni comuni raggiunte dai massimi leader delle due Parti e dei due Paesi; di proseguire nelle consultazioni amichevoli per ricercare attivamente soluzioni fondamentali e a lungo termine accettabili per entrambe le parti e conformi all'accordo sui principi fondamentali che guidano la risoluzione delle controversie marittime tra Vietnam e Cina e al diritto internazionale, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS). Le due parti si sono impegnate a non intraprendere alcuna azione che possa complicare la situazione o aggravare le controversie e a collaborare per mantenere la stabilità in mare. Intensificare i negoziati per la delimitazione delle zone marittime oltre l'imboccatura del Golfo del Tonchino e per la cooperazione allo sviluppo reciproco in mare, al fine di conseguire al più presto progressi sostanziali; attuare attivamente la cooperazione nelle zone meno sensibili in mare; e rafforzare la cooperazione nella ricerca e nel soccorso in mare.



10. Le due parti hanno concordato di gestire e risolvere adeguatamente le divergenze, salvaguardando al contempo le relazioni amichevoli tra Vietnam e Cina.

Le due parti hanno tenuto discussioni sincere e franche sulle questioni marittime, sottolineando la necessità di una migliore gestione e di una risoluzione attiva delle divergenze marittime, nonché di un mantenimento congiunto della pace e della stabilità nel Mare Orientale (Mar Cinese Meridionale). Le due parti hanno concordato di rispettare le importanti percezioni comuni raggiunte dai massimi leader delle due Parti e dei due Paesi; di proseguire nelle consultazioni amichevoli per ricercare attivamente soluzioni fondamentali e a lungo termine accettabili per entrambe le parti e conformi all'accordo sui principi fondamentali che guidano la risoluzione delle controversie marittime tra Vietnam e Cina e al diritto internazionale, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS). Le due parti si sono impegnate a non intraprendere alcuna azione che possa complicare la situazione o aggravare le controversie e a collaborare per mantenere la stabilità in mare. Intensificare i negoziati per la delimitazione delle aree marittime oltre l'imboccatura del Golfo del Tonchino e per la cooperazione per lo sviluppo reciproco in mare, al fine di conseguire rapidamente progressi sostanziali; attuare attivamente la cooperazione nelle aree marittime meno sensibili; e rafforzare la cooperazione nella ricerca e nel soccorso marittimo.

Le due parti si sono impegnate a portare avanti la piena ed efficace attuazione della Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mare Orientale (DOC) e, attraverso la consultazione e il consenso, a raggiungere al più presto un Codice di condotta sostanziale ed efficace nel Mare Orientale (COC), conforme al diritto internazionale, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del Nord (UNCLOS) del 1982.

Le due parti hanno concordato di attivare adeguatamente i ruoli del Comitato misto per le frontiere terrestri e del Comitato per la cooperazione nella gestione dei varchi di frontiera terrestri tra Vietnam e Cina, di continuare a promuovere l'effettiva attuazione dei tre documenti giuridici sulla frontiera terrestre tra Vietnam e Cina e dei relativi accordi; migliorare la gestione delle aree di frontiera; promuovere attivamente l'apertura e il potenziamento dei varchi di frontiera; e continuando ad attuare efficacemente l'accordo sulla circolazione delle imbarcazioni nella zona di libera navigazione alla foce del fiume B?c Luân/Beilun.



11. Le due parti hanno concordato di attuare efficacemente i documenti di cooperazione firmati durante la visita.

Durante la visita, le due parti hanno firmato documenti di cooperazione in materia di connettività stradale e ferroviaria, controlli doganali e quarantena, commercio di prodotti agricoli, difesa nazionale, scienza e tecnologia, cultura, sport, istruzione, assistenza sociale, risorse umane, media e cooperazione inter-località.



12. Le due parti hanno convenuto che la visita di Stato in Vietnam del Segretario Generale del Partito e Presidente della Cina Xi Jinping è stata un grande successo e ha segnato una pietra miliare significativa nella storia delle relazioni tra le due parti e i due Paesi, contribuendo in modo significativo a promuovere la tradizionale amicizia tra Vietnam e Cina, promuovendo la costruzione di una comunità Vietnam-Cina con un futuro condiviso che riveste un'importanza strategica nel nuovo contesto e promuovendo la pace, la stabilità, la prosperità e lo sviluppo nella regione e nel mondo. Le due parti e i popoli di entrambi i Paesi hanno espresso sincera soddisfazione per l'esito della visita. Il Segretario Generale del Partito e Presidente della Cina, Xi Jinping, ha espresso i suoi sinceri ringraziamenti al Segretario Generale del Partito Tô Lâm, al Presidente di Stato L??ng C??ng e agli altri leader del Partito e dello Stato vietnamiti, nonché al popolo vietnamita, per la loro calorosa, rispettosa e amichevole accoglienza; ha cordialmente invitato il Segretario Generale del Partito Tô Lâm e il Presidente di Stato L??ng C??ng a visitare la Cina al più presto. Il Segretario Generale del Partito Tô Lâm e il Presidente di Stato Luong Cuong hanno ringraziato e accettato con piacere l'invito”.





[1]

http://en.qstheory.cn/2025-04/14/c_1085558.htm

[2] https://www.vietnam.vn/en/tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc-ve-viec-tiep-tuc-lam-sau-sac-quan-he-doi-tac-hop-tac-chien-luoc-toan-dien-thuc-day-xay-dung-cong-dong-chia-se-tuong-lai-viet-nam