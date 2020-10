Venezuela: le migliori tecnologie per elezioni di dicembre

Il Comitato Elettorale Nazionale del Venezuela ha presentato questo una nuova soluzione tecnologica per le elezioni parlamentari del 6 dicembre. Secondo l’ente, il complesso delle nuove apparecchiature “protegge” la regolarità del voto in quanto utilizza la “tecnologia più avanzata per svolgere le elezioni parlamentari (…) mantenendo il Venezuela in prima linea nei sistemi elettorali della regione e del mondo”.



I tavoli ai seggi verranno predisposti in forma di ferro di cavallo per permettere all’elettore di consegnare la scheda elettorale, recarsi alla macchina per l’identificazione biometrica, che dovrebbe rendere univoca l’espressione del voto, e quindi – una volta effettuato il voto – sanificarsi le mani.



Carlos Quintero, direttore del Cne, ha spiegato ai giornalisti che la nuova tecnologia è realizzata in Venezuela e risponde agli standard e alle necessità di democrazia del paese. “Il programma facilita e garantisce il processo. Questa macchina è semplice e i tempi di votazione sono sotto i 20 secondi, nel rispetto dell’esigenza che il cittadino passi il minor tempo possibile, vista la pandemia in corso”, ha detto il funzionario. Inoltre, ha riferito Quintero, l’apparecchio utilizza una batteria al litio con autonomia di dieci ore, ed e’ attrezzato con dispositivi sonori che facilitano le operazioni di voto per le persone con disabilità visive ed auditive.



Quintero ha quindi segnalato che sono state effettuate diverse prove generali, chiuse in gran parte con esito positivo. Nel corso della presentazione alla stampa e’ stato anche reso noto il modo tecnico in cui sarà possibile esprimere il voto incrociato senza rischiare di dover trasferire la preferenza per un candidato all’intera forza politica. Un tecnicismo che dovrebbe sanare una delle critiche emerse nei giorni scorsi, basato su un sistema operativo più semplice, caratterizzato dalla verificabilità del suo funzionamento e dall’affidabilità in termini di prestazioni e risultati elettorali. Inoltre, per votare sono necessarie le impronte digitali e l’identificazione.



L’intero processo di votazione con questa macchina includerà elevati standard di biosicurezza, compreso l’allontanamento sociale e la disinfezione delle mani degli elettori prima e dopo il voto.