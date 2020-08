Video. Peter Schiff, il profeta della crisi del 2008: Il dollaro è una bomba pronta ad esplodere da un giorno all'altro

L'entità del denaro stampato negli Stati Uniti è senza precedenti, afferma Peter Schiff, noto agente di borsa e celebre, soprattutto, per aver previsto la crisi economica del 2008. Secondo Schiff, il deficit sono "alle stelle e il governo sta spendendo più soldi che mai".Schiff, che è CEO di Euro Pacific Capital, ha dichiarato a MoneyShow che vengono stampati più di 60 centesimi per ogni dollaro speso dal governo. Quindi, la Federal Reserve sta stampando più denaro da spendere per governare di quanto lo stesso governo degli Stati Uniti stia raccogliendo in tasse.“Il mito è che l'economia statunitense fosse forte prima di Covid. Non era affatto forte; era il più debole che sia mai stata. È stata la più grande bolla che sia mai esistita. Ecco perché l'economia è implosa così rapidamente a causa dei blocchi del Covid-19. L'aria ha iniziato a uscire nel quarto trimestre del 2018 ... E il dollaro viene spazzato via ".Schiff sottolinea che "tutto ciò che il governo degli Stati Uniti ha fatto all'indomani della crisi finanziaria del 2008 è stato un errore". Tutta la sua politica monetaria era sbagliata, tutta la sua politica fiscale era sbagliata. “Di conseguenza, non ci siamo mai ripresi dalla crisi, provocata dalla Fed e dal governo. Abbiamo semplicemente peggiorato tutti i problemi che hanno causato quella crisi ".L'America sta per sperimentare un'inflazione su una scala senza precedenti, dice. Il costo della vita salirà alle stelle e avverrà molto rapidamente. “Colpirà le persone come una tonnellata di mattoni. E non lo vedranno arrivare ".Più persone saranno accecate dalla crisi del dollaro che dalla crisi finanziaria, e la crisi del dollaro è molto peggiore, avverte Schiff. “Perché quando abbiamo avuto una crisi finanziaria, la Fed è stata in grado di stampare dollari per salvare tutti. Quando hai una crisi del dollaro che non ha più importanza. Non puoi stampare dollari perché nessuno li vuole. "Spiega che sarà una crisi del debito sovrano, il che significa che i titoli del Tesoro USA andranno male, così come tutti i debiti denominati in dollari USA.Il dollaro "sta per crollare e l'inflazione rapirà gli Stati Uniti", prevede Schiff, aggiungendo: "Quello che sta per succedere è che il mondo uscirà dallo standard del dollaro e tornerà al gold standard . Ecco dove stiamo andando. "Il sistema attuale non funziona, non puoi sostenere la tua valuta con una valuta non coperta, dice. “L'intera economia americana è costruita sulla base del dollaro che è la valuta di riserva mondiale. Questa è la fonte segreta che fa funzionare questa economia. Una volta che il dollaro è solo un'altra valuta, allora è tutto finito, è la fine del gioco per l'America ".Secondo l'economista, “Il dollaro potrebbe crollare da un giorno all'altro , è letteralmente come una bomba. La chiave è ottenere denaro dai dollari statunitensi perché è il dollaro che sta per crollare ".Infine, Schiff ritiene che è ragionevole acquistare oro per alleviare il colpo finanziario in quanto "le azioni di oro e argento sono un vero affare".