"Vigile attesa": il Consiglio di stato blocca la sentenza del Tar del Lazio. La motivazione è grottesca

Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar del Lazio che a sua volta aveva bloccato la famigerata "cura Speranza", il protocollo Tachipirina e vigile attesa.

La sentenza del TAR non ha trovato spazio nei viro show televisivi anche se era stata molto precisa e dettagliata nel sottolineare come si stesse impedendo ai medici di esercitare pienamente la propria professione.

Le motivazioni del Consiglio di Stato di oggi sono davvero paradossali.

"Il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza con la quale il Tar Lazio aveva annullato la circolare sulle terapie domiciliari Covid. Nel decreto di sospensione si afferma che la circolare contiene "raccomandazioni" sulla cosiddetta "vigile attesa" e somministrazione di fans e paracetamolo durante i primi giorni della malattia per i pazienti Covid a casa, e "non prescrizioni vincolanti".

Quindi il Consiglio di Stato dichiara che non si è mai trattato di un protocollo ma di semplici consigli?

Tutta la gestione fallita e fallimentare con numeri disastrosi dell'Italia è stata basata su "consigli"?

Quello che è certo è che migliaia di persone si sarebbero potute curare subito, senza attendere aggravamento, ospedalizzazione, intubazione. Queste persone per il Consiglio di Stato sono semplicemente vittime di una sbagliata interpretazione di raccomandazioni non vincolanti?

E, ultima domanda, la più importante: dopo la sentenza del Consiglio di Stato che certifica che non è riconosciuto alcun Protocollo ufficiale, che cosa esattamente ha causato la messa al bando di tutti i medici che hanno curato in scienza e coscienza, bastava disobbedire per salvare vite umane?

Aspettiamo risposte.

