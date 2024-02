25 anni di Rivoluzione Bolivariana: una svolta storica verso la sovranità e la giustizia sociale

Il progetto storico e politico della Rivoluzione Bolivariana ha compiuto 25 anni dalla sua ascesa al potere. Dopo la vittoria incontrastata del comandante Hugo Chávez alle elezioni del 6 dicembre 1998, il 2 febbraio 1999 è iniziato un periodo di trasformazione per il Venezuela con l'obiettivo di raggiungere l'uguaglianza sociale, l'inclusione e la rivendicazione dei diritti fondamentali del popolo venezuelano.

Il popolo come protagonista

Il recupero del protagonismo popolare nel pieno e autentico esercizio della democrazia è stato fin dall'inizio un obiettivo prioritario del progetto bolivariano. Di conseguenza, fin dal momento in cui ha assunto la presidenza, Chávez ha promosso il progetto di Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela, approvato dal popolo con il referendum del 15 dicembre 1999.

Con questo mandato, il Presidente ha attivato il potere costituente originario e ha fornito alla nazione un testo costituzionale adatto ai nuovi tempi, in cui il potere popolare e il recupero dell'indipendenza e della sovranità hanno posto le basi per una trasformazione storica, sociale e politica di risonanza mondiale, grazie al suo contenuto rivoluzionario di umanità e giustizia.

Sotto la guida di Chávez, la Rivoluzione Bolivariana ha raggiunto in pochi anni conquiste indiscutibili in settori come l'istruzione, la sanità, le prestazioni sociali per i lavoratori, oltre a ripristinare l'autodeterminazione e l'indipendenza nazionale, con espressioni concrete come la gestione sovrana delle proprie ricchezze e la spinta decisa all'unità latinoamericana, in realizzazione del sogno bolivariano della Patria Grande.

Questi principi continuano a orientare l'evoluzione del processo bolivariano ora sotto la guida del presidente Nicolás Maduro. Così la Rivoluzione Bolivariana è riuscita a mantenere il suo corso nonostante le vessazioni, l'animosità e i ricatti perpetrati dai suoi nemici e detrattori sia in patria che all'estero.

Il pieno esercizio della sovranità popolare è testimoniato dai 28 processi elettorali e referendari in cui la volontà del popolo ha prevalso negli ultimi 25 anni.

Risultati sociali ed economici

Il recupero della sovranità nella gestione delle risorse del Paese ha reso possibile la realizzazione di piani e progetti volti a raggiungere gli obiettivi di giustizia e inclusione sociale che caratterizzano la Rivoluzione Bolivariana. L'enfasi sulle politiche a favore della popolazione è evidente nel fatto che dal 1999 quasi tre terzi del bilancio nazionale sono stati destinati direttamente o indirettamente agli investimenti sociali.

Questa visione ha portato allo sviluppo delle Missioni Bolivariane, programmi sociali gratuiti per affrontare aree fondamentali come la salute. I piani di medicina preventiva realizzati principalmente nell'ambito della Missione Barrio Adentro hanno salvato milioni di vite negli ultimi cinque anni.

Le missioni educative sono iniziate nel 2003 con la Missione Robinson, che è riuscita ad alfabetizzare il 100% della popolazione attraverso il metodo "Yo sí puedo", con il quale più di tre milioni di persone hanno imparato a leggere e scrivere.

La Missione Ribas, che si concentra sull'istruzione secondaria, ha rilasciato diplomi di maturità a più di un milione di studenti, mentre la Missione Sucre, corrispondente all'istruzione superiore, ha laureato più di 600.000 nuovi professionisti.

La politica sviluppata per l'istruzione di base ha raddoppiato l'iscrizione scolastica a questo livello, che oggi raggiunge un tasso di circa il 95%, con circa l'86% degli studenti che frequentano istituti pubblici.

Il processo bolivariano riconosce la casa come un diritto umano. In meno di due decenni, la Rivoluzione Bolivariana ha triplicato il numero di case costruite durante i 40 anni della cosiddetta democrazia rappresentativa. Dall'inizio della Missione Abitativa nel 2011, la costruzione di case per il popolo non si è mai fermata, nonostante le limitazioni imposte dalla guerra economica contro il Paese. Lo scorso dicembre è stata raggiunta la cifra di 4.800.000 case consegnate e l'obiettivo è di raggiungere il traguardo di 5.000.000 nel breve termine.

Con la Rivoluzione, più di cinque milioni di persone hanno ricevuto la pensione, il che significa che il 100% delle donne con più di 55 anni e degli uomini con più di 60 anni sono riconosciuti come titolari di questo diritto fondamentale. Ciò contrasta con la Quarta Repubblica (1958-1998), quando il numero di pensionati non superava le 380.000 unità.

Gli stessi principi che hanno guidato i programmi sociali creati da Chávez segnano le iniziative per aggiungere nuove missioni e perfezionare quelle esistenti. Così, il presidente Maduro ha rafforzato i programmi di assistenza che hanno garantito la fornitura di cibo al popolo venezuelano di fronte all'impatto delle cosiddette "sanzioni" imposte dagli Stati Uniti. Attualmente, il programma CLAP consegna ogni mese sacchi di cibo a più di 7,5 milioni di famiglie in tutto il Paese.

Grazie a questa ferma vocazione a occuparsi di tutti i settori della popolazione - compresi i popoli nativi - la Rivoluzione Bolivariana offre oggi al mondo un esempio di resistenza e di volontà di miglioramento.

Il Venezuela nella geopolitica globale

Tra gli obiettivi strategici prioritari dei Piani Patria 2013-2018 e 2019-2024, il ruolo del Venezuela sulla scena mondiale ha subito una svolta significativa, passando dalla subordinazione ai centri di potere egemonici a un ruolo trainante e di primo piano nello sviluppo di una nuova geopolitica internazionale.

La Rivoluzione Bolivariana postula la necessaria costruzione di un mondo multicentrico e pluripolare, con un equilibrio che garantisca uno sviluppo armonioso e la pace tra le nazioni. Con questa premessa, il Venezuela di Chávez e Maduro è stato uno dei principali motori di iniziative che hanno permesso la nascita e l'evoluzione di un'infrastruttura per realizzare una comunità latinoamericana e del Sud globale realmente sovrana.

L'Unione delle Nazioni Sudamericane (Unasur), la Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi (Celac), l'Alternativa Bolivariana per i Popoli della Nostra America-Accordo Commerciale dei Popoli (ALBA-TCP), la Banca del Sud, Petrocaribe, TeleSur, tra gli altri, sono esempi di questo nuovo tipo di integrazione politica ed economica, basata sul benessere dei popoli.

Questa vocazione bolivariana è stata espressa dal presidente Nicolás Maduro nel marzo 2023, in occasione della 52ª sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite: "Con la nostra Diplomazia bolivariana di pace, compiamo passi decisi verso la costruzione di un nuovo mondo di eguali, rispetto, solidarietà e cooperazione. È tempo di promuovere con forza l'unione dei popoli e delle nazioni del mondo: questa è la strada da seguire".

Resistenza contro la guerra multiforme

Dal 2014, la resistenza popolare è stata eroica per superare i gravi effetti della guerra multiforme contro il Venezuela. L'asfissia economica e finanziaria è stata affrontata con la decisione del Governo e del popolo di non arrendersi agli attacchi imperiali, attuati attraverso le illegali Misure Coercitive Unilaterali (MCU) imposte al Paese.

Senza ignorare il terribile danno economico inflitto dalle sanzioni, che hanno ridotto il reddito della nazione del 99%, il Venezuela bolivariano è andato avanti con le proprie forze, come riflettono indicatori economici chiave quali l’approvvigionamento alimentare, il controllo dell’inflazione, la ripresa, il calo graduale del petrolio produzione, tra gli altri.

In questo modo, nonostante l’MCU, il Venezuela ha guidato la crescita economica dell’America Latina nel 2023 (4,5%) e si prevede guiderà l’espansione economico-produttiva regionale nel 2024, con un indice superiore al 5%, secondo i dati e le proiezioni della Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (Cepal).

Le sfide

Consapevole che è fondamentale sostenere i progressi verso la ripresa economica, nell'unità nazionale, il Presidente Maduro ha proposto, nel suo Messaggio annuale alla nazione, di promuovere sette trasformazioni essenziali per il benessere del Paese.ù

Queste trasformazioni sono:

1. Economia, attraverso una trasformazione completa del modello economico-produttivo.

2. Piena indipendenza, con l'aggiornamento e la diffusione della dottrina bolivariana nelle sue dimensioni politica, scientifica, culturale, educativa e tecnologica.

3. Pace e sicurezza dei cittadini, basata sul miglioramento del modello di convivenza cittadina, sul godimento dei diritti umani e sulla garanzia della difesa dei nostri diritti sul territorio di Esequibo.

4. La protezione sociale, il recupero dello Stato sociale, le sue missioni e le grandi missioni.

5. Ripoliticizzazione, promozione del consolidamento della democrazia e della politica, intesa come servizio pubblico alla collettività.

6. Ecologia, preservazione del pianeta e mitigazione della crisi climatica.

7. Geopolitica, attraverso l'inserimento e la leadership del Venezuela nel processo di riconfigurazione globale.

Con la volontà e la determinazione di affrontare queste sfide, il processo rivoluzionario venezuelano continua il percorso iniziato il 2 febbraio 1999, volto a consolidare l'indipendenza definitiva, la democrazia protagonista, lo sviluppo delle forze produttive, la vera pace e il pieno esercizio della sovranità.

È questo il mandato storico assunto dal Comandante Chávez per realizzare la massima del ‘Libertador’ Simón Bolívar: "Il sistema di governo più perfetto è quello che produce la maggiore felicità possibile, la maggiore sicurezza sociale possibile e la maggiore stabilità politica possibile".