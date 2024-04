Barbados riconosce lo Stato della Palestina e chiede una tregua

Il ministero degli Esteri delle Barbados ha dichiarato di riconoscere la Palestina come Stato sovrano e ha chiesto la fine della guerra di Israele a Gaza.

Il ministro degli Esteri delle Barbados, Kerrie Symmonds, ha dichiarato venerdì in un comunicato che il suo Paese ha "preso la decisione di riconoscere lo Stato della Palestina".

In questo modo, il Paese caraibico pone fine ad anni di incoerenza politica, avendo sempre sostenuto un approccio al conflitto basato su due Stati sulla scena internazionale.

"Nonostante abbiamo detto al mondo che vorremmo vedere una soluzione a due Stati, le Barbados non hanno mai riconosciuto lo Stato di Palestina. C'è quindi un'incongruenza e un'incoerenza perché 'come possiamo dire di volere una soluzione a due Stati se non riconosciamo la Palestina come Stato'", ha detto Symmonds.

Symmonds ha anche espresso il disappunto di Barbados e della Caricom per la crisi umanitaria a Gaza causata dagli attacchi di Israele dal 7 ottobre. Da allora, il regime israeliano ha ucciso più di 34.000 palestinesi, la maggior parte dei quali donne e bambini.

"Crediamo fermamente che si stia esagerando. Ci uniamo quindi ai Paesi che hanno già chiesto oggi una de-escalation dell'antagonismo", ha dichiarato il capo diplomatico delle Barbados.