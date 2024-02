Borrell esorta gli Stati Uniti ad applicare un embargo sulle armi a Israele

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

L'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la Politica Estera chiede agli Stati Uniti di impedire la fornitura di armi a Israele per ridurre il bilancio delle vittime a Gaza.

Nelle dichiarazioni rilasciate oggi e riportate dall’agenzia Reuters, alla riunione dei ministri della Cooperazione del blocco comunitario, Josep Borrell ha messo in guardia dal peggioramento della situazione umanitaria di milioni di palestinesi nella Striscia di Gaza a causa delle operazioni “eccessive” e “sproporzionate” di Israele a Rafah (sud di Gaza).

A questo proposito, ha precisato che bisogna “fare di più che esprimere semplicemente preoccupazione”, mettendo così in discussione le preoccupazioni espresse dagli Stati Uniti circa la sicurezza dei civili a Rafah, dichiarata Tel Aviv “zona sicura” dall’inizio della guerra a Gaza, il 7 ottobre.

“La mia domanda è: a parte le parole, cos’altro pensiamo di dover fare? L’UE ritiene che il numero delle vittime sia troppo alto, esiste la possibilità di ridurlo? L’UE non invia armi a Israele, lo fanno altri. Se pensate che il numero delle vittime sia molto alto, forse puoi fare qualcosa per abbassarlo”, ha lamentato.

A questo proposito, Borrell ha sollecitato pressioni su Israele affinché fermi le offensive nel sud della Striscia: "La gente di Gaza è rinchiusa, viene bombardata senza possibilità di fuga", ha ricordato.

Il responsabile della Politica estera dell’Ue ha inoltre sottolineato il lavoro “insostituibile” svolto dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) non solo a Gaza e nella Cisgiordania occupata, ma anche in Libano, Siria e Giordania.

Ha evidenziato la necessità di mantenere i finanziamenti per l'agenzia mentre è in corso l'indagine interna sulle accuse israeliane di coinvolgimento dell'UNRWA negli attacchi della Resistenza palestinese del 7 ottobre, sottolineando che le persone devono continuare a mangiare e ricevere cure mediche.

“Una cosa che mi è chiara è che l’UNRWA svolge un lavoro che nessun altro può svolgere. (…) Non è un segreto che il governo israeliano vuole togliere di mezzo l’UNRWA perché in questo modo si può eliminare il problema dei rifugiati”, ha osservato.

Oggi, Israele ha iniziato una serie di attacchi alla cieca contro Rafah, dove sono rimasti sfollati almeno 1,4 milioni di palestinesi.

Dall'inizio dei sanguinosi attacchi israeliani contro l'enclave costiera assediata, Israele ha ucciso più di 28.000 palestinesi e ne ha feriti altri 67.784.