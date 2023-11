China Daily - Stabilizzare le catene di approvvigionamento nell’Asia-Pacifico

di Ma Xue - China Daily

Mentre gli Stati Uniti la escludono dalle catene di approvvigionamento internazionali, la Cina dovrebbe costruire un'area di libero scambio di alto livello, far progredire la BRI e fare di più per contrastarli

Negli ultimi due anni, gli Stati Uniti hanno dato priorità ai negoziati nell'ambito del "Quadro economico per la prosperità dell'Indo-Pacifico" sulla resilienza dei pilastri della catena di approvvigionamento. Nel discorso degli Stati Uniti, la diversificazione dell'approvvigionamento, della produzione e del trasporto di beni e servizi può ridurre il rischio di interruzioni della catena di approvvigionamento causate da fattori politici o naturali. Tuttavia, gli Stati Uniti stanno perseguendo una strategia offensiva piuttosto che difensiva, con l'obiettivo di rallentare il progresso economico cinese, escludere la Cina dalle principali catene di fornitura internazionali di prodotti critici e, in ultima analisi, ottenere un vantaggio nella competizione con la Cina.

Gli Stati Uniti stanno cercando di escludere la Cina dai settori critici della catena di approvvigionamento. L'amministrazione di Joe Biden considera la Cina come il suo "concorrente più serio" e intende modellare l'ambiente strategico intorno alla Cina per limitare la nazione. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha dichiarato che l'obiettivo principale di Washington è ridurre la dipendenza dalla Cina nella catena di approvvigionamento globale e continuare a elevare i propri obiettivi strategici, il che significa adottare misure per "imporre costi agli avversari" e "persino indebolire le loro capacità nel tempo", al fine di prevalere nella competizione strategica con la Cina.

In termini di regioni, l'Asia-Pacifico non è solo un'area commercialmente redditizia, ma anche un'arena geopolitica che la rende un campo di battaglia. Attualmente, gli Stati Uniti stanno lavorando principalmente attraverso alleanze con alleati economicamente sviluppati nella regione dell'Asia-Pacifico per creare un ecosistema ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto più attraente e per trasferire tecnologia e capacità produttiva dalla Cina. Gli Stati Uniti si impegnano inoltre a fornire opportunità commerciali e di investimento e tecnologie avanzate ai Paesi in via di sviluppo della regione Asia-Pacifico, rendendoli alleati importanti nella competizione con la Cina e realizzando così una strategia coordinata nei confronti di quest'ultima.

In termini di industrie, gli Stati Uniti stanno dando priorità alla ristrutturazione delle catene di approvvigionamento in settori critici come i semiconduttori, le batterie ad alta capacità e i minerali chiave, con l'obiettivo specifico di indebolire le capacità della Cina. Ad esempio, gli Stati Uniti intendono ridurre la capacità della Cina di produrre o acquistare i chip di fascia più alta, al fine di garantire un vantaggio per sé e per i propri alleati nei chip e nelle tecnologie di intelligenza artificiale. Nel settore dell'energia pulita, gli Stati Uniti mirano a raggiungere la Cina per impedirle di dominare la catena di approvvigionamento in questo campo, ridisegnando così l'equilibrio di potere globale, le relazioni internazionali e il futuro panorama geopolitico ed economico. Nel caso dei minerali critici, gli Stati Uniti intendono promuovere lo sviluppo di nuove imprese competitive per ridurre il vantaggio e la forza "asimmetrica" della Cina.

Gli Stati Uniti stanno attuando una nuova strategia per riconfigurare le catene di approvvigionamento nella regione Asia-Pacifico. Ciò include la creazione di meccanismi come il Consiglio della catena di approvvigionamento dell'IPEF e una rete di risposta alle crisi della catena di approvvigionamento per gestire le catene di approvvigionamento nella regione, creando un ecosistema della catena di approvvigionamento per fornire stabilità e vantaggi competitivi alle imprese. La gestione della catena di approvvigionamento comporta il coordinamento, l'integrazione e l'ottimizzazione del flusso di informazioni, logistica, capitali, servizi e valore per stabilire relazioni stabili e a lungo termine tra le aziende a monte e a valle della catena di approvvigionamento.

Gli Stati Uniti stanno creando meccanismi di condivisione delle informazioni per ridurre la ridondanza della capacità e delle scorte della catena di approvvigionamento. Stanno creando meccanismi di emergenza da governo a governo per identificare rapidamente i colli di bottiglia nelle dinamiche della catena di approvvigionamento e mitigare il rischio di interruzioni della produzione dovute a carenze di materiali, incoraggiando così un maggior numero di attori della catena di approvvigionamento a partecipare, accelerare la transizione e ridurre i costi, portando la catena di approvvigionamento dell'Asia-Pacifico nella direzione progettata da Washington.

Con la riconfigurazione delle catene industriali nella regione Asia-Pacifico, gli Stati Uniti non si limitano più a trasferire le basi produttive, ma inseriscono nella loro "resilienza della catena di approvvigionamento" finanziamenti, logistica e normative. Stanno abbattendo i confini tra la struttura dei mercati esteri e le politiche nazionali, integrandoli per promuovere un sistema industriale globale incentrato sugli Stati Uniti ed esteso ai suoi alleati.

In precedenza, lo sforzo degli Stati Uniti per contenere il potenziale recupero della Cina avveniva principalmente attraverso il controllo di aziende leader di filiera con forti capacità di integrazione nella parte anteriore della catena di fornitura, che avevano una forte voce in capitolo nelle catene di approvvigionamento. Attualmente, gli Stati Uniti si concentrano maggiormente sulle aziende orientate agli utenti finali, per facilitare le rapide iterazioni necessarie a completare prodotti innovativi.

A giudicare dalla situazione attuale, è evidente che gli aggiustamenti politici degli Stati Uniti hanno effettivamente dato impulso alla ristrutturazione delle catene di approvvigionamento nell'Asia-Pacifico. Ad esempio, alcuni Paesi dell'Asia-Pacifico hanno registrato un aumento degli investimenti diretti esteri come alternativa alla Cina. Alcuni di questi Paesi hanno sostituito la Cina come principale fonte di importazioni per gli Stati Uniti. Anche alcune alleanze industriali che escludono la Cina hanno iniziato a prendere forma tra i Paesi sviluppati della regione.

Tuttavia, vale la pena notare che mentre gli Stati Uniti hanno aumentato le loro importazioni da altri Paesi dell'Asia-Pacifico, anche questi Paesi stanno rapidamente aumentando le loro importazioni di input intermedi dalla Cina. Queste tendenze implicano che, sebbene le relazioni economiche dirette tra Cina e Stati Uniti si stiano riducendo, la dipendenza degli Stati Uniti dalla Cina non è cambiata. Sebbene la nuova strategia di Washington possa modificare gli scambi e gli investimenti con la Cina, non è detto che riesca a disaccoppiare completamente le catene di approvvigionamento dall'influenza cinese.

A lungo termine, gli sforzi degli Stati Uniti per promuovere la riconfigurazione delle catene di approvvigionamento nella regione Asia-Pacifico incontrano ostacoli significativi, poiché le catene di approvvigionamento stanno diventando più lunghe, più complesse e più costose, e i risultati effettivi potrebbero essere contrari ai suoi obiettivi. Washington deve affrontare molteplici sfide nell'utilizzo di risorse pubbliche per cambiare il mercato attuale.

La Cina dovrebbe consolidare il suo significativo vantaggio di mercato ed espandere la sua apertura verso il mondo esterno. Facilitando l'integrazione dei mercati nazionali e internazionali e portando avanti le riforme strutturali, la Cina può rafforzare i suoi vantaggi e aumentare l'attrazione del suo mercato verso i Paesi vicini.

È inoltre importante sottolineare il ruolo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, sostenere il sistema commerciale multilaterale incentrato sull'OMC e opporsi all'unilateralismo e al protezionismo. Gli Stati Uniti stanno creando un meccanismo di gestione del rischio tra i Paesi membri attraverso l'IPEF per promuovere la formazione di una catena di approvvigionamento collettiva e a lungo termine che non dipenda dalla Cina. Se l'idea alla base di questo meccanismo è quella di dare priorità alle esportazioni verso i Paesi membri in una situazione di carenza globale, inevitabilmente limiterà le esportazioni verso i Paesi non membri, contraddicendo il principio di non discriminazione dell'OMC.

La Cina dovrebbe promuovere attivamente l'attuazione e l'aggiornamento del Partenariato economico globale regionale e mantenere l'impegno a costruire un'area di libero scambio Asia-Pacifico di alto livello in tutti i settori. Dovrebbe continuare a far progredire l'Iniziativa Belt and Road, lavorare per la rapida costruzione e il potenziamento dell'area di libero scambio Cina-ASEAN e migliorare, consolidare ed espandere i meccanismi di cooperazione all'interno dei Paesi BRICS. Occorre rafforzare i legami economici e commerciali con i Paesi insulari del Pacifico e aumentare i prodotti a tariffa zero nelle zone di libero scambio. Questi passi sono una parte essenziale della stabilizzazione della catena di approvvigionamento nella regione Asia-Pacifico.

L'autore è ricercatore associato presso l'Istituto di Studi Americani del China Institutes of Contemporary International Relations. L'autore ha contribuito con questo articolo a China Watch, un think tank alimentato dal China Daily.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)