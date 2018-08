/ Cina, Global Times: Dieci equivoci sull'Africa

Molte persone tendono ad associare l'Africa a parole come "povertà”, "sottosviluppo” o "malattie" e hanno opinioni negative sulla cooperazione e gli investimenti tra Cina e Africa. Con l'imminente Forum sulla Cina-Africa Cooperation (FOCAC), il Summit di Pechino 2018 che si terrà a settembre, l'Africa è stata sotto i riflettori. Analizzo 10 fraintendimenti più comuni sulle relazioni tra Africa e Cina-Africa sulla base della mia ricerca sul campo in oltre 10 paesi africani.

Primo, l'Africa non è un sinonimo di povertà. L'Africa è il continente con la più grande concentrazione di paesi in via di sviluppo. Il reddito pro capite di alcuni paesi è piuttosto basso. Paesi come Zimbabwe, Congo e Liberia, ma molti altri sono relativamente più ricchi. Essendo una delle tre maggiori economie, la Nigeria non è solo il paese più popoloso, ma anche il più grande produttore di petrolio in Africa e il sesto maggior esportatore mondiale di petrolio. Come paese a reddito medio, il Sudafrica è uno dei paesi con la più alta produzione di oro, diamanti, vanadio, manganese, cromo, antimonio, uranio e amianto nel mondo. L'Egitto, una delle quattro antiche civiltà del mondo, è stata a lungo leader in Africa in economia, scienza e tecnologia, turismo, agricoltura, industria e servizi. L'economia della maggior parte dei paesi africani è relativamente arretrata, ma alcuni hanno recentemente raggiunto tassi di crescita migliori.

Secondo, l'Africa è un tutt’uno? Non necessariamente. L'Unione Africana ha 55 membri. Intende persino emettere una moneta unificata in futuro come l'Unione Europea. Tuttavia, l'Africa è un continente variegato. Ci sono anche molte comunità in Africa, come la Comunità degli Stati Sahel-Sahariani, l'Unione del Maghreb Arabo, la Comunità Economica e Monetaria dell'Africa Centrale. Le differenze etniche portano anche alla diversità culturale tra le nazioni.

Alcune persone pensano che investire in Africa sia molto rischioso, ma non è così. A causa dell'inadeguatezza delle infrastrutture, dei frequenti cambiamenti di regime e della sicurezza sociale instabile in molti paesi, la sicurezza degli investimenti in Africa è spesso vista sotto una cattiva luce. Negli ultimi anni l'Africa è diventata una destinazione ambita per le imprese cinesi. Dal 2005 al 2016, la Cina ha investito in 293 progetti in Africa, con un investimento di quasi 100 miliardi di dollari e oltre 130.000 posti di lavoro. Nel 2016, il numero di progetti con investimenti cinesi è aumentato del 106%. Con le imprese cinesi che si sono riversate nel continente, la Cina si è classificata tra i primi tre investitori in Africa. Secondo la mia ricerca, i profitti e le perdite dei progetti investiti in Cina rientrano nella gamma delle pratiche commerciali generali e alcuni progetti mostrano profitti. Se le imprese cinesi sanno adattarsi alle condizioni locali, il rischio di investimento può essere ridotto.

La Cina offre all'Africa assistenza disinteressata? Dovrebbe essere chiamata cooperazione equa. La Cina ha aiutato l'Africa a costruire migliaia di chilometri di ferrovie, autostrade e ponti e costruire centinaia di scuole, ospedali, biblioteche e stadi, il che ha suscitato polemiche in Cina e viene considerata "una perdita derivante dalla vendita". Tuttavia, l'assistenza della Cina all'Africa rappresenta un modo per promuovere la cooperazione Sud-Sud nella nuova era e gli sforzi hanno promosso la reputazione della Cina nel continente. La Cina è risultata essere il principale partner commerciale dell'Africa per molti anni consecutivi.

È anche sbagliato pensare che gli africani non siano in grado di ripagare il debito. Dal 2012, gli investimenti infrastrutturali medi annuali della Cina in Africa si sono stabilizzati a circa 12 miliardi di dollari, il che rende la Cina il maggior investitore in infrastrutture africane. I media occidentali hanno iniziato a tessere storie di "Creditor Imperialism", che implica che i paesi africani potrebbero essere costretti a cedere la sovranità per evitare il default. Secondo le Nazioni Unite, il rapporto debito / PIL dell'Africa era circa il 32% durante il periodo 2016-18, che non è troppo alto per gli standard internazionali ed è molto inferiore al rapporto debito / PIL del 110% degli Stati Uniti, 115 per cento dell'Italia e del 225 per cento del Giappone.

Le speculazioni sulla "crisi del debito" dell'Africa sono causate dal pessimismo sulle sue entrate fiscali e sulla sua capacità di rimborso.

È esagerato dire che troppi africani soggiornano illegalmente in Cina. Si dice che ci sia un gran numero di africani che sopravvivono illegalmente in Cina. Questo, viene detto, porta al traffico di droga e alle risse. Una voce dice che ci sono ben 500.000 africani a Guangzhou. In effetti, come città aperta al mondo da migliaia di anni, Guangzhou ha ricevuto un gran numero di stranieri. Secondo le statistiche, ci sono circa 100.000 stranieri permanenti a Guangzhou, di cui il 55% sono asiatici e solo il 15% proviene dall'Africa. Il numero di 500.000 è ovviamente esagerato.

Alcuni ritengono che l'Africa debba imparare dalla Cina. Quaranta anni fa, la Cina e i paesi africani erano tutti sottosviluppati. Ma ora l'economia cinese è cinque volte più grande di quella africana. Inoltre, la Cina ha realizzato risultati notevoli in termini di stabilità politica, crescita economica, governance urbana, riduzione della povertà e dell'analfabetismo, infrastrutture, innovazione scientifica e tecnologica ed e-commerce. L'esperienza di sviluppo della Cina fornisce all'Africa, in particolare alcuni paesi meno sviluppati, un'opzione diversa dall'esperienza occidentale. Ma non diamo per scontato che l'Africa debba imparare dalla Cina. A causa delle diverse condizioni, l'esperienza della Cina potrebbe non essere perfetta per l'Africa. D'altra parte, ci sono molti aspetti in cui i cinesi possono imparare dagli africani, come il loro atteggiamento ottimista nei confronti della vita, il modo di vivere in armonia con la natura, ecc.

Mentre lo sviluppo dell'Africa è stato fortemente influenzato dalla filosofia occidentale, l'impatto dell'Occidente si sta indebolendo. L'Africa è stata sotto il dominio dei coloni europei dal XV secolo, che ha portato a vari problemi politici nel continente. I conflitti etnici, la violenza comunitaria e la guerra tra clan hanno influenzato il processo di sviluppo e integrazione dell'Africa. L'iniziativa Belt and Road, che sottolinea la connettività, la condivisione e la cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti, diventerebbe un’importante via d'uscita per l'Africa attraverso la quale rompere le catene.

Ma è sbagliato dire che la cooperazione Cina-Africa è diretta contro l'Occidente. Negli ultimi anni, gli stretti legami tra Cina e Africa hanno destato sospetti in Occidente. Alcuni media occidentali hanno persino ipotizzato che la Cina e l'Africa stiano rafforzando la cooperazione per combattere l'Occidente. La cooperazione sino-africana è una nuova pratica della cooperazione Sud-Sud. La cooperazione Cina-Africa si basa sul principio del vantaggio reciproco e della reciprocità.

Oltre alla FOCAC che si tiene ogni tre anni, l'Africa tiene regolari vertici con altre grandi potenze come Stati Uniti, Francia, Giappone e India. Come potenza indipendente nella politica mondiale, l'Africa non si attacca a nessuna grande potenza. Lo scontro dell'Occidente con la Cina e l'Africa è solo una congettura dell'opinione pubblica occidentale.

La cooperazione Cina-Africa può guidare il futuro del mondo. Le popolazioni della Cina e dell'Africa rappresentano un terzo della popolazione globale. Quaranta anni fa, la maggior parte dei poveri del mondo provenivano dalla Cina e dall'Africa. Per molto tempo, la cooperazione sino-africana avrebbe potuto essere poco promettente. Ora, attraverso la riforma e l'apertura e gli sforzi sostenuti dalla popolazione, la Cina ha ridotto il 70% della povertà globale e stabilito una partnership globale con l'Africa. Poiché l'iniziativa Belt and Road è stata proposta nel 2013, l'investimento della Cina in Africa ha visto un continuo aumento, che ha cambiato il modello di cooperazione economica tra la Cina e il continente. Tale modello di cooperazione condurrà lo sviluppo a lungo termine del mondo.

*L’autore è decano esecutivo del Chongyang Institute for Financial Studies presso la Renmin University of China.

(Traduzione dall’inglese de l’AntiDiplomatico)