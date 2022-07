Come Iran e Russia cercano di sbarazzarsi del dollaro e di disconnettersi da SWIFT

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

C’è un mondo nuovo oltre l’Occidente che sta nascendo. Dalle nostre parti si tenta pateticamente di mostrarlo come una minaccia per le nostre “democrazie”. Sarà buono o cattivo questo mondo multipolare lo dirà la storia, di sicuro non baserà le sue relazioni su una base egemonica senza che, chi non rispetta le sue agende, venga prima sanzionato e poi aggredito militarmente.

Questo mondo multipolare da anni sta cercando in ogni modo di creare economie che non dipendano dall’occidente sia finanziariamente che economicamente,. Succede, infatti, che noi “democratici”, quando le cose non ci stanno più bene provvediamo a bastonare i popoli di questi paesi con feroci e disumane sanzioni.

A tal proposito, come ha riferito il media iraniano in lingua spagnola, HispanTV, dopo ampi colloqui con funzionari russi, tra cui il vice primo ministro Alexander Novak, il capo della banca centrale russa Elvira Nabiullina e il ministro dello sviluppo economico Maksim Reshetnikov, il presidente della Banca centrale iraniana Ali Saleh Abadi ha annunciato, ieri, che sono stati raggiunti "buoni accordi" tra le due parti in settore bancario, finanziario ed economico.

Oltre il dollaro, scambio in moneta nazionale

Funzionari russi e iraniani hanno discusso dello sviluppo della cooperazione bilaterale, in particolare, della promozione dell'uso delle valute nazionali negli accordi reciproci, nonché del finanziamento di promettenti progetti di investimento nelle infrastrutture di trasporto e nei settori del petrolio e del gas, compresi il petrolchimico e la raffinazione.

In questo senso, Saleh Abadi ha evidenziato che l'aumento dell'uso delle valute nazionali al posto del dollaro USA nelle transazioni reciproche è stato uno dei temi più importanti affrontati durante l'incontro.

Come divulgato, i funzionari di entrambe le nazioni hanno anche tenuto colloqui sulla sostituzione della Società per le comunicazioni interbancarie e finanziarie mondiali (SWIFT) con i sistemi di messaggistica finanziaria nazionale.

In effetti, la Banca centrale russa (BCR) ha creato l'alternativa russa a SWIFT , chiamata SPFS, nel 2014 in risposta alle minacce statunitensi di disconnettere le banche russe da SWIFT a causa delle sanzioni, come è successo con l'Iran.

Lo scorso marzo, i paesi dell'Unione Europea (UE) hanno escluso sette banche russe dallo SWIFT. Il divieto faceva parte delle sanzioni occidentali contro la Russia per la sua operazione militare in Ucraina.

Successivamente, Teheran e Mosca hanno discusso del riconoscimento delle carte del sistema di pagamento russo "Mir" e della questione del collegamento delle loro banche al Financial Message Transfer System (SPFS).

La Russia e la Repubblica islamica dell'Iran, entrambe soggette a dure sanzioni economiche da parte dei paesi occidentali, hanno espresso più volte la determinazione ad approfondire la loro cooperazione economica.

In questo contesto, emerge che i due paesi hanno grandi capacità di aumentare il volume degli scambi bilaterali.