"Cumpanis" organizza un seminario dal titolo "Lenin, Gramsci e la rivoluzione in Occidente"

Domenica 17 ottobre, ore 17.00 a Castelferretti, Ancona

"Cumpanis" è una rivista comunista, antimperialista e internazionalista che ha come progetto strategico l'unità dei comunisti per la ricostruzione di un partito comunista in Italia all'altezza dei tempi e dello scontro di classe e come obiettivi primari la lotta contro l'imperialismo USA, la ricostruzione di un movimento di massa contro le pulsioni di guerra imperialiste - oggi dirette innanzitutto contro la Repubblica Popolare Cinese - la fuoriuscita dalla NATO, dall'Unione Europea e dall'Euro. Per questi obiettivi, e a partire dalla crisi profonda in cui versa il movimento comunista italiano, "Cumpanis" punta a mettere in campo, assieme alla lotta sociale e alla prassi conseguente, una vasta e antidogmatica ricerca politica e teorica, al fine di offrire il proprio contributo alla ridefinizione di una "spina dorsale" culturale e ideologica al movimento comunista del nostro Paese. E' rispetto a tutto ciò che "Cumpanis" dedica una parte importante della propria attività generale all'organizzazione di pubblici seminari di studio relativi alle questioni centrali del marxismo, del leninismo, della storia del movimento comunista internazionale e nazionale, nel tentativo, per ciò che riguarda quest'ultimo, di andare alle radici, anche lontane, della sua crisi, a partire dallo studio della storia del P.C.I. e di quel suo processo di socialdemocratizzazione che lo condusse poi all'autoscioglimento.

Ed è all'interno di questo progetto che il Centro Politico e Culturale "Cumpanis" di Ancona e provincia ha organizzato, per domenica 17 ottobre, alle ore 17.00, a Castelferretti (Falconara, Ancona) in Piazza Albertelli, un dibattito dal titolo "Lenin, Gramsci e la rivoluzione in Occidente". Il dibattito sarà presieduto dalla professoressa Laura Baldelli, Presidente del Centro "Cumpanis" di Ancona e interverranno: Alberto Sgalla, docente di Diritto e scrittore; Marco Pondrelli, direttore di "Marx21"; Alberto Lombardo, docente all'Università di Palermo, membro dell'Ufficio Politico del Partito Comunista (PC) e responsabile Dipartimento Esteri del PC. Le conclusioni del dibattito saranno svolte da Fosco Giannini, già Senatore della Repubblica e direttore di "Cumpanis".