De-Dollarizzazione in America Latina: Brasile e Cina chiudono la prima operazione commerciale senza il dollaro

Nel mezzo del processo di costruzione di un nuovo assetto mondiale multipolare, uno degli aspetti che denotano la perdita dello status di potenza egemonica da parte degli Stati Uniti, è il sempre più rapido movimento verso una completa de-dollarizzazione dell’economia internazionale.

E’ infatti la funzione di valuta di riserva internazionale della propria moneta, il dollaro USA, che permette agli Stati Uniti di poter spadroneggiare, avanzare pretese, ricatti e imporre sanzioni. Ed è esattamente per questo motivo che sempre più paesi cercano e stanno costruendo l’alternativa.

Questo processo di de-dollarizzazione è evidente e passa per l’America Latina, una regione dove è plasticamente evidente il declino degli Stati Uniti.

Nel mezzo della guerra economica scatenata dagli Stati Uniti contro la Cina, il dragone asiatico sta sfruttando i suoi vantaggi commerciali per promuovere l'uso dello yuan con i principali partner, rafforzando la sua moneta per sfidare il dominio del dollaro USA nel sistema monetario internazionale.

Le relazioni di Pechino con il più grande Paese latinoamericano evidenziano questa realtà. Le recenti mosse di Cina e Brasile per far avanzare i negoziati sul commercio e sugli investimenti tra i due Paesi, da condurre direttamente in real brasiliani e yuan cinesi, mirano ad abbandonare l'uso del dollaro statunitense.

Questo riavvicinamento con il decimo partner commerciale, che è anche un fornitore chiave di minerale di ferro e soia, è una delle tante strategie proposte da Pechino per ridurre la sua esposizione agli asset in dollari ed evitare che "la Cina sia finanziariamente strangolata da Washington", riporta il quotidiano South China Morning Post.

Prima operazione in valute locali

Per la prima volta, secondo quanto reso noto dalla succursale brasiliana della Banca di Cina SA, la quarta più grande banca statale cinese, è stata effettuata un'operazione commerciale tra i due paesi in circuito chiuso utilizzando le valute locali, con transazioni finanziate e liquide in yuan e convertite direttamente in real brasiliano.

Si trattava di un'esportazione di cellulosa da Eldorado Brasil, un'azienda con sede a San Paolo con rappresentanza a Shanghai, in Cina. Il prodotto è stato spedito ad agosto dal porto di Santos a quello di Qingdao. Le transazioni finanziarie sono avvenute il mese successivo, con la conclusione in valuta brasiliana il 28 settembre.

L'operazione ha suscitato ampio interesse in Cina, tanto da essere stata pubblicizzata dal canale statale CCTV e il social network Weibo, oltre che nella stampa di Singapore e Taiwan. È stata considerata una “pietra miliare nella storia del commercio sino-brasiliano, che aprirà la strada per altre aziende".

Shen Shiwei, commentatore di CGTN, un canale di notizie in inglese creato da CCTV per il pubblico internazionale, ha accolto la notizia come una "buona notizia per il mondo multipolare", un obiettivo geopolitico cercato esplicitamente non solo dai due paesi, ma anche da altri paesi emergenti come l'India.

I media di Pechino hanno ricordato la visita del presidente Lula a Pechino nell'aprile, quando ha firmato con Xi Jinping un memorandum d'intesa per promuovere il commercio bilaterale nelle valute locali. Altri passi nella stessa direzione sono stati compiuti fin dall'inizio dell'anno, anche dalle due banche centrali.

Lula ha anche visitato Shanghai e la Nuova Banca di Sviluppo, la Banca del Brics, per la cerimonia ufficiale di insediamento della brasiliana Dilma Rousseff come presidente dell'istituzione. Ha sostenuto, improvvisamente, la ricerca di alternative per il commercio denominato in dollari, che all'epoca era già apprezzato a causa degli alti tassi di interesse.

"Perché non possiamo basare il nostro commercio sulla nostra valuta?", aveva affermato il leader brasiliano. "Chi ha deciso che doveva essere il dollaro? Abbiamo bisogno di una valuta che renda i paesi un po' più tranquilli, perché oggi un paese deve inseguire il dollaro per esportare."

Tra gli altri grandi esportatori brasiliani che stanno considerando la possibilità di negoziare in valuta locale con la Cina ci sono la Suzano, anch'essa nel settore della cellulosa, e Petrobras. Secondo dirigenti di entrambe le aziende, si tratta di una richiesta proveniente direttamente dagli importatori cinesi.

Poi ci sono anche altre nazioni latinoamericane come Argentina e Bolivia interessate a operare direttamente in yuan per le operazioni di commercio con il gigante asiatico.

Lo scorso mese di febbraio, la Banca Popolare Cinese e la Banca Centrale del Brasile hanno firmato un memorandum di cooperazione per stabilire accordi di compensazione per il renminbi (RMB) - altro nome dello yuan - nel Paese sudamericano. L'accordo intende aiutare le imprese e le istituzioni finanziarie cinesi e brasiliane a condurre transazioni transfrontaliere utilizzando lo yuan, oltre a facilitare ulteriormente il commercio e gli investimenti bilaterali.

Sulla stessa linea Cina e Brasile hanno firmato un accordo che stabilisce che la banca brasiliana BBM, controllata dalla Banca Cinese delle Comunicazioni (Bocom), entra a far parte del sistema di pagamento interbancario cinese CIPS (China Interbank Payment System) - un'alternativa nel Paese asiatico al sistema internazionale Swift -, diventando la prima banca del Sud America a partecipare direttamente a questo sistema. In questo contesto, l'Agenzia brasiliana per la promozione delle esportazioni e degli investimenti (Apex) ha indicato che lo scambio diretto tra real e yuan ridurrà i costi delle transazioni commerciali.

Nel frattempo, alla fine del 2022, la valuta cinese ha raggiunto un nuovo massimo del 5,37% nelle disponibilità della Banca Centrale Brasiliana, superando la quota del 4,74% dell'euro e diventando la seconda valuta più importante nelle riserve valutarie del Brasile nel 2022. Sebbene il dollaro USA continui a dominare le riserve in valuta estera del Brasile, da quando lo yuan è stato incluso quattro anni fa, le attività in dollari sono scese all'80,42% entro la fine del 2022. Nel 2018 la percentuale era dell'89,93%.

"Nel breve termine, tale de-dollarizzazione riflette le crepe nel sistema monetario internazionale dominato dal dollaro USA", affermano i media cinesi citando uno studio pubblicato da Huang Yadong e Zhang Wenlang della China International Capital Corporation, una delle principali banche d'investimento cinesi.

Ridurre la dipendenza dal dollaro e aumentare la circolazione dello yuan è uno degli obiettivi della politica estera e finanziaria di Pechino, che ha recentemente firmato accordi con l'Arabia Saudita e la Russia per l'utilizzo dello yuan nelle transazioni commerciali, espandendo la quota della valuta cinese nel mercato finanziario globale.

I benefici per l’America Latina

La de-dollarizzazione dell'America Latina è un processo attraverso il quale i paesi latinoamericani riducono la loro dipendenza dal dollaro statunitense come valuta di riserva e come mezzo di scambio nelle transazioni commerciali. Questa tendenza ha diversi benefici per l'America Latina, che possono essere riassunti come segue:

- Riduzione della vulnerabilità agli shock esterni. La de-dollarizzazione riduce l'esposizione delle economie latinoamericane ai rischi associati alle fluttuazioni del valore del dollaro statunitense. Poiché le valute locali diventano più importanti nelle transazioni internazionali, i paesi latinoamericani possono ridurre la volatilità dei tassi di cambio e mitigare gli impatti negativi delle crisi finanziarie globali.

- Maggiore autonomia monetaria. La de-dollarizzazione consente ai paesi latinoamericani di avere maggiore controllo sulla politica monetaria nazionale. Riducendo la dipendenza dal dollaro statunitense, possono adottare politiche monetarie più flessibili, adattate alle esigenze specifiche delle loro economie. Ciò può favorire una maggiore stabilità economica e un migliore allineamento tra politiche monetarie e obiettivi nazionali.

- Riduzione dei costi di transazione. L'uso del dollaro statunitense nelle transazioni internazionali può comportare costi aggiuntivi per i paesi latinoamericani, come le commissioni bancarie e il rischio di fluttuazioni dei tassi di cambio. La de-dollarizzazione può ridurre tali costi, favorendo il commercio intraregionale e l'integrazione economica.

- Stimolo alla diversificazione economica. La de-dollarizzazione può promuovere la diversificazione economica all'interno dei paesi latinoamericani. Riducendo la dipendenza dalle esportazioni denominate in dollari, i paesi possono sviluppare settori produttivi più competitivi a livello regionale e globale. Contribuendo così a creare una base economica più solida e resistente nel lungo termine.

I contraccolpi per gli Stati Uniti

La de-dollarizzazione dell'America Latina può comportare alcuni contraccolpi rilevanti per gli Stati Uniti.

Questo processo potrebbe ridurre la domanda di dollari statunitensi da parte dei paesi latinoamericani. Poiché molti di questi paesi utilizzano attualmente il dollaro per le transazioni commerciali e come riserva valutaria, una diminuzione della domanda potrebbe portare a una diminuzione dell'importanza internazionale del dollaro. Ciò potrebbe indebolire la posizione degli Stati Uniti come valuta di riserva globale e potenzialmente ridurre l'influenza economica statunitense.

La de-dollarizzazione potrebbe anche influire sugli investimenti esteri diretti (IED) provenienti dagli Stati Uniti verso l'America Latina. Se i paesi latinoamericani riducono la dipendenza dal dollaro e promuovono l'uso di altre valute regionali, gli investitori statunitensi potrebbero trovare meno conveniente investire nella regione. Ciò potrebbe comportare una riduzione degli investimenti e delle opportunità economiche per le imprese statunitensi.

Inoltre, gli Stati Uniti emettono titoli del Tesoro per finanziare il proprio debito pubblico, e molti paesi latinoamericani detengono attualmente una significativa quantità di tali titoli denominati in dollari. Se i paesi latinoamericani riducono la loro esposizione al dollaro, potrebbero diminuire anche gli acquisti di titoli del Tesoro statunitense. Ciò potrebbe influenzare il mercato dei titoli del Tesoro, aumentando i rendimenti e potenzialmente aumentando i costi di finanziamento per il governo statunitense.

La de-dollarizzazione potrebbe anche avere conseguenze negative per il commercio bilaterale tra gli Stati Uniti e i paesi latinoamericani. Se questi paesi promuovono l'uso di altre valute regionali o stabiliscono accordi commerciali che escludono il dollaro, potrebbe diventare più complesso per le imprese statunitensi condurre operazioni commerciali nella regione. Ciò potrebbe ridurre la competitività delle imprese statunitensi e limitare le opportunità di esportazione verso l'America Latina.

È importante notare che gli impatti esatti dipenderanno dall'entità e dalla rapidità della de-dollarizzazione, nonché da altri fattori economici e politici. Inoltre, è possibile che gli Stati Uniti adottino misure per mitigare tali effetti, ad esempio promuovendo accordi commerciali preferenziali o rafforzando la competitività delle loro imprese.

Nuovi scenari

Questa evoluzione è carica di benefici per l'America Latina. La riduzione della vulnerabilità alle crisi esterne, l'acquisizione di maggiore autonomia monetaria, il calo dei costi di transazione e la promozione della diversificazione economica costituiscono una solida base per uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo. Inoltre, il progressivo distacco dal dollaro potrebbe portare a un aumento della cooperazione intraregionale e a una maggiore stabilità economica nel continente.

Mentre il processo di de-dollarizzazione procede, gli Stati Uniti potrebbero affrontare sfide come la diminuzione della domanda di dollari, la riduzione degli investimenti esteri diretti e un potenziale impatto sul mercato dei titoli del Tesoro. Tuttavia, è fondamentale riconoscere che le decisioni delle nazioni latinoamericane di diversificare le loro riserve valutarie e i loro legami economici non sono intraprese con l'obiettivo di danneggiare gli Stati Uniti, ma piuttosto per favorire il proprio sviluppo e indipendenza.

In definitiva, la tendenza alla de-dollarizzazione nell'America Latina è un segno tangibile della ridefinizione dei rapporti di potere globali in senso multipolare. Questo processo, con il suo potenziale per promuovere stabilità e crescita nell'area, sottolinea la crescente consapevolezza e determinazione dei paesi latinoamericani nell'affermare la propria autonomia economica e geopolitica in un mondo multipolare in piena evoluzione e sviluppo.