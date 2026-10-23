Dirittismo e ghigliottina

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di Gilberto Trombetta

Ferrari apre il suo osceno monologo con il santino di Marchionne. Quello che avrebbe «salvato» la Fiat portando i dipendenti italiani da 120.000 a 29.000, smantellando la più grande industria nazionale, delocalizzando produzione e sedi societarie e peggiorando le condizioni dei lavoratori.



Un capolavoro: profitti per gli azionisti, desertificazione industriale per il Paese. È la lotta di classe condotta dal capitale, raccontata come una favola edificante.



Poi arriva il delirio ideologico: i diritti non esistono perché qualcuno dovrebbe avere il dovere di garantirli. Esatto, Ferrari. È precisamente il principio su cui si fonda la Costituzione italiana. Il diritto al lavoro, alla salute, all'istruzione, a un'esistenza libera e dignitosa non sono premi di produttività. Sono diritti fondamentali che la Repubblica ha il dovere di rendere effettivi, rimuovendo gli ostacoli economici e sociali che ne impediscono l'esercizio.



«Se non servi, se non produci, se non vali, nessuno ti deve niente». Eccola, finalmente, l'essenza di questa visione disumana: il valore di un essere umano ridotto alla sua redditività per il capitale. Il disoccupato, il malato, l'anziano, il disabile, il bambino: se non producono abbastanza, non meritano niente. Non è economia. È darwinismo sociale nella sua forma più brutale.



E naturalmente non poteva mancare il solito miserabile trucco della guerra tra poveri: il camionista contrapposto a chi rivendica diritti. Come se il camionista non avesse bisogno di salari dignitosi, tutele, sanità pubblica, infrastrutture costruite dallo Stato e politiche energetiche che garantiscano carburanti accessibili. Come se il suo lavoro fosse possibile senza quella collettività che Ferrari vorrebbe cancellare.



Il punto è che senza diritti non esistono nemmeno doveri reciproci. Esiste soltanto la legge del più forte, la giungla in cui chi possiede tutto comanda e chi non possiede nulla deve soltanto obbedire.



Ferrari dovrebbe però ripassare un po' di storia. Perché quando ai cittadini venivano negati tutti i diritti e imposti soltanto doveri, ogni tanto succedeva che smettessero di obbedire. E qualcuno finiva per perdere la testa. Letteralmente.