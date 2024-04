Proponiamo la traduzione in italiano del discorso tenuto da Dmitry Medvedev in occasione della maratona "Znanie.Pervy" della società russa "Znanie" e pubblicato da Expert.

I confini strategici della Russia, come di ogni grande potenza mondiale, vanno ben oltre il suo territorio. E non si basano sulla forza militare e sul desiderio di ridisegnare la mappa politica, ma sui principi di uguaglianza, mutuo beneficio e partenariato. Questa è l'essenza del nuovo ordine internazionale, che sta gradualmente sostituendo il mondo unipolare. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha parlato dell'approccio della Russia alla formazione del nuovo ordine mondiale in occasione della maratona "Znanie.Pervy" della società russa "Znanie". "Expert" ha ritenuto che i lettori dovrebbero familiarizzare con le tesi che riflettono la politica della Russia nelle relazioni internazionali. Con il consenso dell'autore, pubblichiamo il testo di questo discorso con leggere abbreviazioni.

Nessuno Stato al mondo può esistere senza confini. E non solo quelli tracciati sulle mappe ufficiali, ma anche in un senso più ampio. Quando si parla della Russia, è importante capire dove e come i suoi confini sono delineati al momento attuale. E cosa potrebbero diventare in futuro.

Queste domande non sono retoriche. E le risposte non sono così univoche come potrebbe sembrare a prima vista. Questi sono i punti di riferimento fondamentali in cui vive la nostra Patria e insieme a lei, tutti noi. Non solo esistiamo, ma pensiamo, agiamo, combattiamo, vinciamo. Costruiamo il futuro di un paese che svolge una missione speciale e determinante nel mondo globale.

Ci sono alcune cose ovvie che i nostri amici e alleati capiscono bene, mentre i nostri nemici dovrebbero prenderne nota.

Primo. Non vogliamo terre altrui. Non rinunceremo mai alle nostre. È stato così e lo sarà sempre. Questo è il principio su cui si basa la nostra politica di confine statale.

Il 31 marzo 1814 è una data significativa nella nostra storia. 210 anni fa, le truppe russe presero Parigi. Dopo aver ristabilito l'ordine in Europa e avendo cambiato il regime a Parigi in un modo accettabile per noi e per gli altri Stati alleati, tornammo a casa con le bandiere sventolanti.

Non siamo mai arrivati così lontano a ovest né prima né dopo. Dovevamo? Sì, era necessario eliminare la minaccia militare diretta. Ma oltre a ciò, la Russia aveva anche grandi obiettivi geopolitici. Uno dei più importanti era garantire la sicurezza globale dei nostri confini per un lungo periodo. E questa sicurezza può essere garantita solo se il paese è certo della stabilità al di fuori del suo perimetro diretto, delimitato dai confini. Quindi, su una scala molto più ampia. E più grande è il paese, maggiore è la scala di stabilità esterna necessaria per questo.

Gli autori di varie teorie geopolitiche di diversi paesi (dalla Cina all'Europa e all'America) partono da una tesi ovvia. Ogni Stato, come soggetto sovrano delle relazioni internazionali, ha due tipi di confini: geografici e strategici.

I primi rappresentano le linee di delimitazione e demarcazione stabili e ufficialmente riconosciute secondo il diritto internazionale, che fissano i confini geografici dello Stato. Questo è uno dei principali elementi del suo quadro politico-territoriale.

All'interno di questi confini, lo Stato ha piena sovranità. Si parla di autonomia strategica e indipendenza da altri paesi, di supremazia nel condurre la propria politica interna. Quindi, di ciò che di solito viene chiamato sovranità interna. E anche di indipendenza negli affari esteri, quindi di sovranità esterna.

Il secondo tipo, quello strategico, raramente viene menzionato. Parlare di esso sembra quasi un tabù politico.

Questi confini non si riducono alle dimensioni fisiche dello Stato, al suo spazio aereo e alle sue acque territoriali. Non sono direttamente collegati alla sovranità statale. Le frontiere strategiche di uno Stato dipendono direttamente dal grado di estensione del suo potere politico. Più potente è lo Stato, più lontano si estendono le sue frontiere strategiche al di fuori dei suoi confini nazionali. E maggiore è lo spazio strategico in cui tale Stato esercita influenza economica, politica e socio-culturale. Questa è la zona degli interessi nazionali dello Stato. Anche se le frontiere strategiche e gli interessi nazionali non coincidono.

In cambio, le grandi potenze che hanno dettato il tono nelle relazioni mondiali offrivano ai loro protetti protezione militare e politica. Gli Stati deboli o, peggio ancora, quelli giunti alla fine della loro gloria e potere diventavano per i loro patroni Stati marionetta o vassalli, o, come si direbbe in seguito, nazioni "amiche" (lo stesso concetto, ma meno offensivo).

Per molto tempo si è ritenuto che l'equilibrio tra confini geografici e strategici si sviluppasse in modo logico. Se il potenziale di un paese cresce per un lungo periodo, la sua sovranità di Stato si rafforza e si estendono i suoi confini strategici. E quelli geografici possono allinearsi ad essi in seguito.

Per gli Stati deboli, le frontiere strategiche sono entro i loro confini territoriali. In condizioni avverse, queste frontiere possono ridursi al minimo. Questo porta alla perdita di territori che restano senza controllo reale. Così scomparve dalla mappa politica mondiale l'Impero coloniale spagnolo, perdendo i suoi possedimenti in diversi continenti. Concluse il suo dominio il Portogallo in America Latina, in Asia e in Africa. Questi paesi divennero dei nani geopolitici, incapaci di influenzare in alcun modo le decisioni globali. Ora, la logica stessa dello sviluppo della civiltà, come punizione per l'ignoranza geopolitica, sta privando la Francia del suo tradizionale forte influsso nella regione del Sahel. E giustamente.

Secondo. La presenza oggi di confini strategici al di fuori del proprio territorio non significa affatto l’intenzione di paesi forti e responsabili di entrare in guerra con i propri vicini e ridisegnare la mappa politica. Questa è la differenza tra il nostro tempo e i secoli precedenti, quando i confini erano soggetti a continue fluttuazioni e potevano essere messi in discussione in qualsiasi momento.

Vorrei subito notare: quanto accade in Ucraina è un caso speciale. Non stiamo parlando di espandere i confini del nostro Stato attraverso un’occupazione effettiva, e la cosiddetta Ucraina non è affatto rei occupandi. Difendiamo i nostri territori, che sono sempre stati e saranno la Russia storica. Le nostre azioni sono una risposta forzata, ma abbastanza efficace alle politiche russofobe del regime di ‘Bandera’ e dell’“Occidente collettivo”, al suo desiderio di distruggere il nostro Stato.

In generale, la Russia, come ogni grande potenza, ha confini strategici che vanno ben oltre quelli geografici. E non si basano sulla forza militare o su iniezioni finanziarie, ma su basi molto più solide, quasi incrollabili.

Terzo. Esistono diversi livelli di confini strategici russi.

Il primo livello è limitato dal paesaggio naturale (i Carpazi, l'altopiano iranico, le montagne del Caucaso, il Pamir). E le frontiere civili: è chiaro che per ragioni storiche è illogico includere alcuni dei nostri vicini nell'oikoumene russo.

La storia ha fatto in modo che il nucleo del nostro spazio geostrategico sia costituito dai Paesi vicini. Essi sono legati a noi da tradizioni secolari di cooperazione e, in molti casi, di statualità. Insieme a loro siamo all'interno di uno spazio culturale e valoriale comune, per la cui difesa abbiamo un interesse personale. Per questo motivo percepiamo il nostro partenariato non come qualcosa di imposto, ma, al contrario, come qualcosa di autoctono, che risponde ai nostri cuori in modo speciale. Ma è proprio questa sfera strategica che i nostri nemici hanno fatto diventare il loro obiettivo principale, cercando di creare condizioni di sfiducia e di vera e propria ostilità tra la Russia e i suoi vicini.

I confini strategici della Russia comprendono anche vasti territori nell'Artico. Il principio "non vogliamo un centimetro di terra altrui, ma non rinunceremo a un centimetro della nostra" si applica alla questione della piattaforma continentale russa nell'Oceano Artico. La nostra sovranità sulle comunicazioni di trasporto è sulla stessa linea. Non permetteremo a nessuno di prendere ciò che è nostro, comprese le catene montuose di Gakkel, Lomonosov e Mendeleev.

La cintura di sicurezza naturale (il nucleo del nostro spazio strategico), che è l'estero vicino, è di importanza permanente per la Russia. Nessun'altra potenza mondiale ha un nome collettivo così rispettoso per i suoi vicini. Questo concetto è sancito anche nei documenti dottrinali russi.

Il punto chiave è che non abbiamo dispute territoriali con gli Stati all'interno di questa fascia. Negli anni trascorsi dal crollo dell'URSS, abbiamo mantenuto una cooperazione commerciale favorevole e una comunicazione interumana confortevole.

Ci ascoltiamo a vicenda e cerchiamo sempre di tenere conto dei nostri interessi più profondi nel contesto più ampio.

Se parliamo dei nostri confini strategici di secondo livello, essi coprono lo spazio comunemente chiamato Grande Eurasia. Ecco perché il presidente russo Vladimir Putin ha presentato l’iniziativa per creare un Grande Partenariato Eurasiatico. Questo è il profilo chiave dell’integrazione nel nostro continente. La sua essenza è la più ampia unificazione possibile dei potenziali di tutti gli Stati e le organizzazioni regionali dell’Eurasia.

Ahimè, ad eccezione del Vecchio Mondo. Inoltre, in generale, per il momento eravamo pronti a portare avanti la stessa linea costruttiva con l’Unione Europea. Vi ricordo che negli anni migliori il nostro fatturato commerciale ha raggiunto quasi i 500 miliardi di euro. Ma i paesi membri dell’Unione Europea hanno scelto per loro una strada diversa: diventare instrumentum vocale per gli Stati Uniti, come erano definiti gli schiavi nell'antica Roma. Proprio come loro, i paesi europei sono di proprietà degli Stati Uniti. E per suo volere scommettono sul confronto e sulla distruzione di tutto ciò che è stato creato con grande difficoltà.

La storia, ovviamente, rimetterà ogni cosa al suo posto. La popolazione europea prima o poi darà una dura valutazione ai suoi traditori, che hanno sacrificato il loro benessere ai loro padroni d'oltremare. Ma non è questione di voti. La domanda è quale altro prezzo dovrà pagare l’Europa per gli errori fatali che ha commesso. E come ciò influenzerà il destino di centinaia di milioni di abitanti.

E sul livello più alto dei nostri confini strategici. Gli interessi globali della Russia nel mondo sono abbastanza comprensibili e naturali. Non sono cambiati negli ultimi decenni. Il nostro Paese, in quanto membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è una grande potenza mondiale. E continuerà ausilio adeguato a coloro che hanno bisogno di aiuto. Ciò è evidente nelle relazioni tradizionalmente forti con i paesi africani e con l’America Latina.

Quarto. Nel caso della cosiddetta "Ucraina" (o meglio, Malorossiya), tutti i nostri avversari devono comprendere in modo fermo e permanente una semplice verità. I territori su entrambe le sponde del Dniepr sono parte integrante dei confini storici strategici della Russia. Pertanto, tutti i tentativi di cambiarli con la forza, di tagliarli fuori "vivi" sono condannati.

I nostri nemici dicono sempre che l'obiettivo principale della Russia è quello di "impadronirsi" delle terre ucraine, dei "tesori incalcolabili dell'Ucraina": grano, acciaio, gas, carbone. Ma in realtà si scopre che nell'"Ucraina" banderista non c'è nulla di così speciale in termini economici che la Russia - a differenza dell'Occidente - non possieda essa stessa e in volumi molto più consistenti.

In "Ucraina" la ricchezza principale per noi è di tipo molto diverso. Il grande valore, che non cederemo a nessuno e a nessun prezzo, sono le persone. Vicine e care a noi. Gli anglosassoni li stanno costantemente zombificando. Gran parte degli abitanti dell'"Ucraina" è ora confusa, amareggiata, sottoposta a forte stress e completamente disorientata. Il nostro compito è quello di mostrare loro chiaramente chi è chi. Rimuovere l’assuefazione anti-russa da loro. Riportare le persone nel nostro perimetro. Il concetto "l'Ucraina non è la Russia" proposto da uno degli ex leader di questa "Nezalezhnaya" dovrebbe scomparire per sempre. Ucraina è sicuramente Russia.

Se l'"Ucraina" non fosse caduta nella stupida trappola tesa dagli Stati Uniti e dai loro alleati per attaccare il nostro Paese creando una "anti-Russia", tutto sarebbe stato diverso. Come ha giustamente sottolineato il nostro Presidente, se la Russia non fosse stata distrutta nei suoi territori storici, non sarebbe successo nulla.

Quinto. Esiste una differenza contrastante tra gli approcci della Russia e del "Occidente collettivo" (principalmente gli Stati Uniti). Gli USA e i loro satelliti cercano di estendere le loro frontiere strategiche praticamente in tutte le regioni del mondo. Sotto il pretesto di "estendere la democrazia", innescano guerre in tutto il pianeta. L'obiettivo è piuttosto chiaro: fare soldi.

Nel loro impeto neocoloniale, cercano ovunque di imporre i loro valori e principi, inviano consiglieri e portano al potere leader conniventi. Dove compaiono gli USA, aspettati guai. Le lontane regioni dell'Asia centrale, le montagne del Caucaso, le acque del Mar Nero e del Caspio, le isole della regione Asia-Pacifico, le sabbie del Medio Oriente - per qualche motivo gli americani hanno a che fare con tutti questi luoghi. Il loro appetito geopolitico malsano si basa su una rete di oltre 900 basi militari fuori dagli Stati Uniti, diverse flotte oceaniche e sul più grande bilancio militare del mondo.

Immaginiamo per un attimo che sia emerso un gruppo di paesi con l'obiettivo di far sparire gli Stati Uniti dalla mappa del mondo. E abbia deciso di "mettere un riccio sotto il sedere" degli Stati Uniti, utilizzando strumenti ben noti. Ad esempio, iniziando a scuotere la situazione politica interna degli USA, manipolando il passato a proprio vantaggio, promuovendo il tema della decolonizzazione degli Stati Uniti e dei suoi popoli indigeni. Insistendo sulla necessità di liberare i territori temporaneamente occupati del Texas e della California. Allo stesso tempo, posizionando basi militari intorno agli USA con armi offensive.

La reazione sarebbe ovvia: una tale attività avrebbe incontrato una resistenza ferocissima dagli Stati Uniti e sarebbe potuta sfociare in una "Crisi dei Caraibi 2.0". Come nel 1962. Non dimentichiamo che i missili sovietici a Cuba sono apparsi in risposta al posizionamento di missili nordamericani in Turchia. L'amministrazione di John F. Kennedy reagì con isteria quando ricevette una risposta simile. Senza esitazione, mise in gioco il destino dell'intera umanità. Questa è la natura del regime politico degli Stati Uniti. Ma la situazione attuale è molto peggiore di quella del 1962. Non si tratta più di missili a Cuba e in Turchia. Si tratta di una guerra a tutto tondo contro la Russia con armi nordamericane, con la partecipazione di forze speciali USA e consulenti nordamericani.

Conoscendo bene dove si estendono le nostre frontiere strategiche, l'Occidente ha ignorato secoli di principi e ha organizzato un'interferenza geopolitica prima in Georgia e poi in Ucraina. Stiamo osservando tentativi simili in Moldavia e nei paesi dell'Asia centrale. Fortunatamente, i leader dei paesi dell'Asia centrale mostrano pazienza e saggezza. Desiderando il benessere dei loro popoli, si orientano verso i vicini della Grande Eurasia e non verso una Europa ingrassata e dipendente.

Sesto. Per l'Occidente, il conflitto sull'Ucraina si è trasformato in un confronto tra due civiltà. La nostra, la civiltà tutta russa o russa (il cui nucleo è costituito dai territori di Russia, Bielorussia e Ucraina), e quella occidentale.

I nostri avversari hanno paura di affrontarci direttamente. Anche se ultimamente i pazzi occidentali della politica e dell'esercito stanno aumentando la loro pressione (basta ricordare la conversazione tra ufficiali della Bundeswehr - e quante cose del genere non sono state pubblicate), tuttavia i burattinai di Washington-Bruxelles preferiscono giocare una partita di guerra usando i loro burattini.

Oggi l'Occidente sta ancora una volta ripetendo esattamente ciò che ha fatto in diversi periodi storici su entrambe le sponde del Dniepr. L'attuale "Ucraina" (se intendiamo la sua cricca al potere) è davvero "anti-Russia" in questo caso. La storia ci ricorda come i nostri antenati abbiano combattuto contro oppressori e aggressori: polacchi, svedesi, francesi, tedeschi e altri europei ostili. Cioè coloro i cui nipoti oggi sono venuti in "Ucraina" indossando abiti marroni con galloni nazisti e svastiche fittamente stampate sul corpo.

Sul campo delle battaglie propagandistiche, i nostri nemici ricorrono deliberatamente a una spudorata sostituzione di concetti. La presa dell'"Ucraina" da parte dell'Occidente viene chiamata "liberazione dalla dittatura russa". E l'imposizione e il sostegno di un bastardo regime neonazista creato dall'attore di una serie comica si chiama "sostegno alla democrazia e alla libertà". E, al contrario, i nostri sforzi per preservare lo spazio panrusso vengono presentati come "intervento" e "occupazione" russa.

Da tempo è chiaro a tutte le persone normali che si tratta di una menzogna. Le forze politiche sane del mondo si stanno gradualmente rendendo conto del vero stato delle cose.

Per qualsiasi persona ragionevole che non sia infettata dalla russofobia e non ingannata dalla propaganda anglosassone, le conclusioni sono ovvie.

1) Esiste una dura realtà che i paesi occidentali dovranno inevitabilmente accettare. L’attuale contesto storico associato alla fine dell’ordine mondiale unipolare suggerisce loro almeno una cosa terribile. Tutti i principali centri di potere del pianeta cercheranno di proteggere i propri confini strategici. E la forza e l’influenza degli Stati Uniti non sono più le stesse da molto tempo. Moltiplichiamolo per l’irreversibile erosione della superiorità militare statunitense emersa dopo il crollo dell’URSS, nonché per i meccanismi dell’ordine mondiale liberale. Oggi il tempo gioca contro il cosiddetto “miliardo d’oro”.

2) I confini strategici degli Stati che non dipendono dagli anglosassoni diventeranno più ampi e forti. La maggior parte degli Stati del mondo è determinata a rafforzare un’interazione fruttuosa in nome del miglioramento della situazione negli affari internazionali, a costruire la comunicazione sui principi di uguaglianza sovrana, vero multilateralismo e diversità di civiltà. Questa è l'essenza del nuovo ordine internazionale, la cui creazione è una questione del prossimo futuro. E tutti dovranno tenere conto della nostra posizione riguardo ai confini strategici della Russia. Fa parte della nostra identità personale. Principi fondamentali nel campo della politica estera da decenni. E non ci tireremo indietro. A beneficio degli amici, a edificazione dei nemici.

3) Ci sforziamo di rendere lo spazio delimitato dai nostri confini strategici una zona di comprensione reciproca e di cooperazione costruttiva. L’esempio più evidente qui è la preziosa esperienza creativa di Mosca e Minsk nella costruzione dello Stato dell’Unione.



4) L'attuale "Ucraina" neonazista è un ariete contro la Russia, che viene usato per spingere aggressivamente i principi della visione del mondo occidentale nello spazio storico panrusso. Un altro tentativo di realizzare i sogni secolari dell'Occidente di ricacciare il nostro Paese nei limiti del principato di Mosca. L'obiettivo è ovviamente irraggiungibile.

Mentre custodiscono gelosamente le loro linee di confine, i Paesi occidentali stanno invadendo senza complimenti i nostri confini. Ci costringono a dirottare le nostre forze e le nostre risorse per contrastare la loro aggressione palese e sfacciata. Anche se sarebbe molto meglio per noi e per il mondo intero utilizzare questo potenziale per un altro scopo. Si tratta del nostro sviluppo socio-economico armonioso, del miglioramento della qualità della vita del nostro popolo. E garantire la sicurezza globale - un obiettivo che abbiamo sempre perseguito, nonostante le continue minacce e provocazioni.

5) Porteremo certamente l'operazione militare speciale alla sua logica conclusione. Fino alla vittoria finale. Alla resa dei neonazisti. Le deprimenti marachelle di Washington e Bruxelles sono spaventose: se, dicono, i russi prevarranno, dopo l'Ucraina si spingeranno oltre - in Europa e persino oltre l'oceano. Non si capisce cosa ci sia di più in questi deliri: l'abitudine alla menzogna spudorata o la demenza senile. Ma in realtà tutto è semplice: non abbiamo bisogno dei territori della Polonia, degli Stati baltici o di altri Paesi europei. Ma a nessuno è permesso di opprimere le persone che vivono lì, che sono una cosa sola con noi.

6) L'inevitabile vittoria della Russia darà origine anche a una nuova architettura della sicurezza eurasiatica e internazionale. Essa dovrebbe riflettersi in nuovi documenti interstatali che "concretizzeranno" queste realtà. Tra cui il rispetto delle regole internazionali di decenza con tutti i Paesi, l'attenzione alla loro storia e ai confini strategici esistenti. Il mondo occidentale dovrebbe finalmente imparare una semplice lezione e imparare a rispettare i nostri interessi nazionali.