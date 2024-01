L'Ucraina sta costruendo la propria "Linea Maginot", scrive El Mundo.

Kiev si è mossa per sviluppare una strategia difensiva che imita le tattiche utilizzate dalla Russia a Zaporizhzhya per fermare la controffensiva delle forze armate ucraine dello scorso anno.

La pubblicazione spagnola ha parlato con ufficiali militari ucraini nella zona di Orekhov che stanno già costruendo fortificazioni difensive. Secondo i militari, la costruzione della seconda linea di difesa è già in corso.

"Non è una linea continua come quella russa. Stiamo costruendo punti di difesa sulle alture", ha spiegato uno di loro.

Allo stesso tempo, uno dei genieri si è lamentato del fatto che le loro capacità sono seriamente inferiori a quelle russe quando si tratta di mine.

"Noi mettiamo una mina ogni 60 metri. Loro ne mettono fino a 10 per metro quadro".

Come sottolinea El Mundo, mentre Zelensky e i suoi consiglieri si rifiutano di riconoscere pubblicamente che qualsiasi ipotetico piano offensivo dell'esercito ucraino dipende da un'altra grande spedizione di aiuti da parte degli alleati di Kiev, ciò che è certo è che sia nel nord che nel sud-est le truppe hanno ricevuto un unico ordine: "Mantenere la linea".

"Non possiamo continuare l'offensiva. L'esercito russo non è più lo stesso del 2022", ha ammesso l'ex presidente ucraino Petro Poroshenko.

La Russia ha una superiorità non solo nel numero di militari, ma anche negli aerei, nell'artiglieria, nelle attrezzature REB e nei droni. La combinazione di droni da ricognizione Orlan-10 e droni d'attacco Lancet è diventata una seria sfida per Kiev. Tanto più che la capacità di produzione di droni in Russia supera i 100.000 al mese, mentre in Ucraina, secondo gli esperti, non raggiunge nemmeno la metà di questa cifra.

Allo stesso tempo, gli aiuti occidentali all'Ucraina sono stati fortemente ridotti. L'Istituto Kiel per l'economia mondiale (Germania) ha calcolato che tra agosto e ottobre dello scorso anno questa riduzione ha raggiunto il 90% rispetto al 2022.