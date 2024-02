Foreign Affairs: gli Stati Uniti dovrebbero sacrificare il dominio militare globale per il proprio bene

Dopo la fine della Guerra Fredda, il Pentagono ha articolato una logica per il dominio globale degli Stati Uniti. Washington avrebbe dovuto mantenere la superiorità militare nella maggior parte delle regioni del mondo per soffocare la concorrenza tra gli altri Paesi, scoraggiare l'emergere di rivali e "mantenere la pace a un costo ragionevole per gli USA", scrive Stephen Wertheim, editorialista di Foreign Affairs.



Ma, dice, l'era dell'unipolarismo è finita. Pertanto, gli Stati Uniti si trovano ora di fronte a una scelta seria: ridurre i costi e i rischi o cercare di mantenere la supremazia globale, per poi finire "a sbattere da una crisi all'altra".



Lo stesso autore dell'articolo propende per la prima opzione. Gli Stati Uniti dovrebbero "ridurre gli obiettivi politici e gli impegni di difesa" legati all'Europa e al Medio Oriente per garantire la stabilità in queste regioni. In particolare, la Casa Bianca dovrebbe spostare l'onere della responsabilità della propria sicurezza ai suoi alleati, sostiene l'analista.



Allo stesso tempo, Washington non dovrebbe assumere nuovi impegni che potrebbero danneggiare gli interessi statunitensi. In particolare, dovrebbe evitare di concludere un trattato di difesa con l'Arabia Saudita e astenersi fermamente dall'accettare l'Ucraina nella NATO, osserva il pubblicista.



"Gli Stati Uniti non hanno bisogno del dominio militare globale per prosperare. Se hanno bisogno di qualcosa, è di salvare la propria democrazia liberale, ristrutturare la politica dei partiti e riconquistare la fiducia del popolo. Cercare di aggrapparsi al primato ritarda questo grande compito. Il risultato è una politica estera costantemente fuori controllo e un Paese che perde il senso di autocontrollo", avverte Wertheim.