Francia e Germania fanno un passo indietro. L'italia sceglie la guerra

Francia e Germania dovrebbero sostenere i colloqui di pace tra Russia e Ucraina, ha affermato il presidente cinese Xi Jinping durante un vertice con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

"Xi Jinping ha sottolineato che le parti dovrebbero sostenere congiuntamente i colloqui di pace tra Russia e Ucraina, aiutare entrambe le parti a mantenere lo slancio dei colloqui, superare le difficoltà e continuare il dialogo per ottenere risultati e pace", ha affermato il sito web del ministero degli Esteri cinese.

Alcuni esperti hanno affermato che gli ultimi colloqui tra i leader cinesi ed europei hanno dimostrato che la Cina e l'Europa condividono posizioni e interessi simili sulla situazione dell'Ucraina, segnalando che le due parti possono effettivamente coordinarsi e cooperare per risolvere la crisi ucraina e portare nuove speranze affinché termini questa crisi. Poiché la Cina condivide anche la fiducia reciproca strategica con la Russia, ci si aspetta che giochi un ruolo costruttivo nell'aiutare ad affrontare la crisi attuale, hanno poi aggiunto gli esperti.

L'incontro virtuale si è tenuto sulla scia del terzo round di negoziati tra l'Ucraina e la Russia, che si è concluso senza grandi passi verso la fine dell'operazione militare. Gli ultimi colloqui tra i leader di Cina, Francia e Germania sono stati tenuti circa una settimana dopo che Xi ha tenuto una telefonata cruciale con il presidente russo Vladimir Putin.

Xi ha sottolineato che l'attuale situazione in Ucraina è preoccupante, e la Cina è profondamente addolorata dallo scoppio di una nuova guerra nel continente europeo.

La Cina sostiene che la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i paesi devono essere rispettate, gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite devono essere pienamente osservati, le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutti i paesi devono essere prese sul serio, e tutti gli sforzi che sono favorevoli alla soluzione pacifica della crisi devono essere sostenuti, ha affermato Xi, notando che il compito urgente al momento è quello di evitare che la situazione si aggravi o addirittura finisca fuori controllo.

"La conversazione Xi-Putin ha avuto un ruolo attivo nel portare avanti i negoziati Russia-Ucraina, e credo che l'incontro virtuale di Xi con i leader francesi e tedeschi incoraggerà la parte europea ad avere un dialogo diretto con la Russia", ha spiegato al Global Times Cui Hongjian, direttore del dipartimento di studi europei presso l'Istituto cinese di studi internazionali.

L'essenza della crisi finirebbe per influenzare la sicurezza degli stessi europei, quindi l'ulteriore escalation della crisi ucraina ostacolerebbe la governance locale in Europa, ha notato Cui. Date le recenti sanzioni imposte da Francia e Germania contro la Russia, le relazioni sono diventate tese, il che rende solo la situazione più complessa, secondo lo studioso.

Anche se i principali paesi europei come la Germania e la Francia sostengono le sanzioni economiche contro la Russia, le sanzioni finirebbero per danneggiare il continente stesso, dato che alcuni settori chiave dell'Europa come il petrolio e il gas sono altamente dipendenti dalle esportazioni della Russia.

Le sanzioni più rilevanti colpiranno la finanza globale, l'energia, il trasporto e la stabilità delle catene di approvvigionamento, e smorzeranno l'economia globale che è già devastata dalla pandemia. Questo non è nell'interesse di nessuno, ha evidenziato Xi durante la riunione virtuale.

"Dimostra anche che la Cina condivide posizioni e interessi simili con l'Europa sulla situazione dell'Ucraina, il che significa che la Cina e l'Europa possono coordinarsi efficacemente", ha detto al Global Times Li Haidong, un professore dell'Istituto di relazioni internazionali dell'Università cinese degli affari esteri di Pechino.

Nel frattempo, la Cina e la Russia mantengono un'alta fiducia strategica reciproca, e la soluzione della crisi ucraina ha bisogno della partecipazione attiva della Cina con il suo contributo e le sue soluzioni che iniettano nuova speranza nel dilemma attuale, ha notato Li.

La Cina sostiene la Francia e la Germania nel promuovere un quadro di sicurezza europeo equilibrato, efficace e sostenibile per gli interessi e la sicurezza duratura dell'Europa, e sostenere la sua autonomia strategica, ha detto Xi, notando che la Cina sarà lieta di vedere un dialogo alla pari tra UE, Russia, USA e NATO.

Come due paesi leader in Europa, Francia e Germania accoglieranno con favore il ruolo della Cina in quanto è un fattore costruttivo per aiutare a risolvere la crisi di sicurezza in Europa, ha poi aggiunto Li.

La Cina ha svolto il ruolo di promuovere il dialogo e risolvere la crisi con mezzi pacifici, e gli ultimi colloqui tra i leader cinesi ed europei si ritiene che porteranno ad alcune azioni concrete, in linea con il crescente slancio della comunità internazionale nel promuovere il dialogo, ha osservato Cui.

"Data l'impennata dei prezzi dell'energia negli ultimi giorni, è diventata anche una questione urgente per l'Europa per cercare il dialogo, aggiungendo la leva per i negoziati diplomatici”.

A questo punto possiamo dire che Francia e Germania hanno preso le distanza dall’oltranzismo bellico atlantico, nonostante siano ancora impantanate nelle manovre belliche degli angloamericani. Però è da evidenziare l’importanza di questa apertura verso una soluzione negoziata grazie alla mediazione della Cina.

Grave l’assenza dell’Italia che a rimorchio delle forze più guerrafondaie in seno alla NATO e per volere USA andrà a schiantarsi nel muro contro muro con la Russia. Il rischio di un allargamento del conflitto è molto reale e soprattutto pericoloso.