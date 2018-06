Global Times: La paranoia australiana sulla Cina puzza di razzismo

Un recente articolo della BBC, "Il razzismo peggiora la discussione sull'influenza della Cina in Australia?" ha suggerito che il dibattito sulla "influenza della Cina" rischia di diventare razzista. Il pezzo di opinione citava un australiano asiatico che diceva "sembra sia in corso un linciaggio per interrogare tutti e ciascuno di noi australiani cinesi sulla nostra lealtà".

La paranoia australiana sulla Cina può essere attribuita alla consolidata pratica della discriminazione razziale.

Durante la corsa all'oro australiana, i minatori australiani bianchi hanno iniziato a mostrare il loro risentimento nei confronti dei lavoratori cinesi che lavoravano sodo. Prendi la rivolta di Buckland, una rivolta anti-cinese il 4 luglio 1857. Circa 100 minatori bianchi nei giacimenti auriferi della Buckland Valley, in Australia, attaccarono gli insediamenti cinesi e questi ultimi furono picchiati, derubati e condotti dall'altra parte del fiume Buckland.

I cinesi sono solo un gruppo in una lista di vittime della discriminazione in Australia. Dal 1860, un gran numero di abitanti delle isole del Pacifico sono stati attratti in Australia come lavoratori a basso salario, per poi essere espulsi con la forza da pratiche come la politica dell'Australia bianca in base alla quale le persone di discendenza non europea sono state escluse dall'immigrazione nel paese.

Ancora oggi i conservatori australiani credono ancora che solo i bianchi, specialmente quelli provenienti dall'Europa e dal Regno Unito, siano autentici australiani.

Anche l'Australia Day, la giornata nazionale del paese, è destinata a commemorare l'arrivo della prima flotta di navi britanniche in un porto di Sydney il 26 gennaio 1788, che segna l'inizio dell'immigrazione europea in Australia.

Ma la nazione sembrava aver trascurato una cosa: per gli indigeni australiani, il giorno segna anche l'inizio di una "invasione".

La White White Policy è stata abolita nel 1972. Ma la vera uguaglianza ancora non è stata realizzata nel paese fino ad oggi. La politica è stata conservata in maniera occulta e influenza ancora la società australiana. Prendi la sua propaganda sulla "minaccia cinese". Gli australiani si sentono bene a fare elemosine o dispensare misericordia, ma difficilmente possono accettare di trattare i cinesi da pari a pari, specialmente quando questi ultimi, con crescente influenza, stanno entrando nella loro patria.

Le nozioni di supremazia bianca indugiano nella società occidentale. Uno di questi rappresentanti è il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer, che credeva che la più alta civiltà e cultura si trovassero esclusivamente tra le razze bianche. Parecchie persone occidentali condividono la stessa idea. Anche se a causa delle leggi odierne e degli standard di etica, solo una manciata di loro dichiarerebbe pubblicamente tale posizione.

Tuttavia, i bianchi non godono più del loro status superiore oggi. La diversità razziale ed etnica sta avvenendo in tutto il mondo.

Un bel po' di gente di colore sta diventando una élite in un numero crescente di aree, mentre molti bianchi riescono a malapena a guadagnarsi da vivere anche con l'aiuto del programma di sussidi dei loro governi. È tempo per loro di smettere di vivere nella loro immaginazione. Altrimenti, la loro supremazia percepita porterà solo alla denigrazione della loro razza e, nel caso dell'Australia, a un futuro indigente.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)