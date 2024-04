I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Un recente servizio di CBS News che implicava la Russia nei casi della cosiddetta sindrome dell'Avana ha resuscitato una teoria del complotto da tempo sfatata, ha affermato il giornalista e avvocato statunitense Glenn Greenwald sul suo canale YouTube.

Il giornalista e avvocato Glenn Greenwald ha definito quella della CBS News, una storia “incredibilmente squilibrata”, che ha resuscitato “la teoria del complotto a lungo sfatata chiamata Sindrome dell’Avana”.

Questa teoria risale all’amministrazione Trump. Secondo questa teoria, i russi svilupparono segretamente, come nota ironicamente Greenwald, “una tecnologia del 25° secolo” che consentiva loro di inviare onde di energia per influenzare il cervello dei diplomatici nordamericani e degli ufficiali dell’intelligence di stanza a Cuba.

“Anche il governo USA ha indagato e ha scoperto che era tutta una farsa, che nessuna di queste persone aveva lesioni cerebrali. Fecero una risonanza magnetica e furono condotti tutti gli studi possibili conosciuti dalla scienza moderna. Si giunse alla conclusione che le persone sviluppano questi sintomi in modo psicosomatico", ha ricordato Greenwald.

Come spiega, per continuare il conflitto ucraino, le autorità USA e i media devono convincere i cittadini statunitensi che la Russia rappresenta davvero una seria minaccia per loro. Greenwald ha ricordato che la stessa cosa è accaduta quando gli Stati Uniti volevano invadere l’Iraq. Quindi le autorità USA dovevano convincere la popolazione del paese che il leader iracheno Saddam Hussein aveva fatto qualcosa di male agli Stati Uniti.

Nei media nordamericani cominciarono ad apparire materiali che alludevano attivamente alla presunta alleanza di Saddam Hussein con al-Qaeda e al suo presunto coinvolgimento nella pianificazione degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Di conseguenza, appena sei mesi dopo l’inizio della guerra in Iraq, il 70% degli americani credeva che dietro questi attacchi terroristici ci fosse Saddam Hussein.