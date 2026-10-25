I “bambini farfalla” e le sanzioni USA: la sfida giudiziaria di Teheran

L’Iran ha ottenuto un risultato senza precedenti in una causa contro gli Stati Uniti legata alle conseguenze delle sanzioni occidentali sulla salute dei cittadini. Il tribunale per le relazioni internazionali di Teheran ha condannato il governo statunitense e alcuni suoi funzionari a versare 6,785 miliardi di dollari di risarcimento materiale, morale e punitivo alle famiglie dei pazienti affetti da epidermolisi bollosa, una rara e grave malattia genetica nota come “pelle di farfalla”.

Secondo Hamid Hashemi Golpayegani, direttore dell’organizzazione Casa EB che assiste i malati, si tratta del primo risultato finanziario ottenuto dalla Repubblica Islamica in una procedura di questo tipo contro Washington nei suoi 48 anni di storia. Al centro della vicenda ci sono le sanzioni reintrodotte dopo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare iraniano nel 2018. Le restrizioni e l’interruzione dei rapporti commerciali da parte di diverse aziende straniere avrebbero compromesso l’approvvigionamento di medicinali, materiali sanitari e dispositivi indispensabili. Tra i prodotti diventati difficili da reperire figurao le medicazioni specializzate utilizzate per trattare le lesioni dei pazienti, realizzate dall’azienda svedese Mölnlycke, indicata dalla fonte come unico produttore mondiale di quel tipo di materiale. Nonostante le dichiarate esenzioni umanitarie per farmaci e forniture mediche, gli ostacoli finanziari e commerciali avrebbero avuto conseguenze drammatiche sui malati iraniani.

La sentenza riguarda 771 ricorrenti, ai quali le autorità iraniane hanno riconosciuto la priorità nell’assegnazione dei fondi. Teheran ha disposto che una parte delle risorse ricavate dalla vendita di un carico di petrolio statunitense confiscato nel 2023 venga destinata ai risarcimenti. Secondo quanto riferito da Fars, è già stato ordinato il trasferimento delle somme ai beneficiari. La vicenda riporta al centro una questione spesso marginalizzata nel dibattito sulle sanzioni internazionali: il loro impatto concreto sulla popolazione civile, anche quando i beni umanitari risultano formalmente esclusi dalle restrizioni. Per i pazienti affetti da malattie rare, l’impossibilità di accedere a medicazioni e trattamenti adeguati può aggravare condizioni già estremamente difficili. Il caso iraniano assume quindi anche un significato politico e giuridico: Teheran evidenzia come la sentenza sia un riconoscimento dei danni provocati dalle misure statunitensi e un precedente nella sua lunga controversia con Washington.

Il procedimento iraniano riporta sotto i riflettori il costo umano delle politiche illegali e coercitive imposte dagli Stati Uniti ai paesi che non si allineano ai diktat di Washington.



LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI.



SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA



CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it