I contribuenti americani pagano miliardi per armare l'Ucraina. A quale scopo?

di Julian Fisher*

Negli ultimi mesi, le forze della NATO hanno raddoppiato il loro scontro con la Russia, con l'Ucraina nell'epicentro.

Nell'Europa orientale si stanno svolgendo massicce esercitazioni militari che sembrano solo rendere la situazione più tesa.

Le escalation sono iniziate a maggio con le colossali esercitazioni di DEFENDER Europe.

Quella dimostrazione di potenza di fuoco ha visto 28.000 soldati schierati in tutto il continente.

Ora, mesi dopo, nuove tensioni dopo che una nave da guerra britannica, la HMS Defender, ha attraversato il confine nelle acque della Crimea nel Mar Nero.

Ciò era in aggiunta a uno scambio altrettanto irritabile tra la Marina olandese e i caccia russi nella stessa area, al largo delle coste della Russia e dell'Ucraina.

Il sostegno militare a Kiev è diventato un pilastro della politica di aiuti esteri degli Stati Uniti per un valore di oltre un miliardo di dollari dal 2014.

Washington ha costantemente fissato l'obiettivo di finanziare le forze armate ucraine al fine di allinearle agli standard della NATO.

Il mese scorso, POLITICO ha riferito che il governo degli Stati Uniti stava congelando ulteriori aiuti militari alla nazione dell'Europa orientale, sospendendo gli scambi per un valore fino a $ 100 milioni. La mossa segue il ritiro delle forze militari russe vicino al confine ucraino e quello che è stato ampiamente salutato come un vertice produttivo tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo russo, Vladimir Putin.

Poco dopo la pubblicazione della notizia, la portavoce in capo di Biden, Jen Psaki, ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che "l'idea che abbiamo trattenuto l'assistenza di sicurezza all'Ucraina non ha senso" , insistendo sul fatto che gli Stati Uniti hanno preparato "fondi di emergenza in caso di un'ulteriore incursione russa”.

Sebbene la dichiarazione non abbia rivelato l'importo di questi fondi di emergenza, potrebbe benissimo riferirsi ai 100 milioni di dollari che la Casa Bianca avrebbe messo nel ghiaccio.

Invece di trattenere il denaro, si sostiene, viene salvato nel caso in cui le circostanze cambino.

In ogni caso, i continui finanziamenti americani per l'Ucraina sembrano tutt'altro che certi. Alla luce dei recenti eventi e di una relazione USA-Russia che inizia a mostrare segni di ripresa, il colossale pacchetto di aiuti è ora sotto esame più che mai.

Contanti per Kiev

Dal 2014, gli Stati Uniti hanno fornito circa 2,7 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina, secondo i dati dell'USAID . Una parte significativa dell'importo totale, circa 1,3 miliardi di dollari o il 47%, è stata distribuita dal Dipartimento della Difesa (DOD). L'USAID elenca gli aiuti totali per il 2020 come riportati solo parzialmente e pochissimi dati sono disponibili per l'anno fiscale 2021. Detto questo, a marzo 2021, il DOD ha annunciato un pacchetto di difesa da 125 milioni di dollari per Kiev, seguito da altri 150 milioni annunciati a giugno.

Una via di aiuto del DOD al paese è il cosiddetto finanziamento militare estero, o FMF, che è un programma che fornisce fondi governativi alle nazioni da utilizzare nel complesso militare-industriale degli Stati Uniti.

In particolare, i fondi vengono utilizzati per acquistare "articoli, servizi e formazione per la difesa degli Stati Uniti". Oltre al FMF, l'Ucraina riceve anche aiuti tramite l'Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell'Ucraina, che mira a "migliorare le capacità delle forze armate e di altre forze di sicurezza del governo dell'Ucraina per difendersi da ulteriori aggressioni" e "assistere l'Ucraina nello sviluppo del combattimento capacità di difendere la propria sovranità e integrità territoriale”.

Più specificamente, l'iniziativa fornisce alle forze armate del paese assistenza letale come "sistemi d'arma anti-corazza, mortai, armi e munizioni servite dall'equipaggio, lanciagranate e munizioni, armi di piccolo calibro e munizioni" , nonché intelligence non letale, supporto sotto forma di tecnologia radar, droni di sorveglianza e attrezzature volte a migliorare le capacità informatiche dell'Ucraina.

Gli americani stanno ottenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo?

L'obiettivo dichiarato a lungo termine dell'assistenza militare e di sicurezza degli Stati Uniti all'Ucraina è prepararla per l'adesione alla NATO.

Tuttavia, in realtà, negli ultimi anni il paese non ha compiuto passi significativi verso l'adesione al blocco. Gli appelli degli alti funzionari di Kiev per aprire la strada all'iscrizione sembrano essere caduti nel vuoto a Washington, con un certo numero di altri Stati membri che si ritiene abbiano serie riserve sulla prospettiva.

Ciò, tuttavia, non ha impedito ai funzionari del governo americano di utilizzare l'adesione alla NATO come pretesto per inviare denaro in Ucraina, nella speranza di mantenerlo saldamente all'interno della sfera di influenza degli Stati Uniti. A

nche se il paese potrebbe non far parte del club in tempi brevi, è una comoda procura nelle ostilità tra Stati Uniti e Russia.

Allineare le capacità difensive del Paese con quelle del blocco e “migliorare l'interoperabilità con la NATO” servono a guidare l'Ucraina verso un eventuale Piano d'azione per l'adesione al gruppo a guida americana .

Ci sono molte prove che mostrano l'effetto destabilizzante che l'invasione della NATO ha sulle relazioni tra Russia e Occidente, e come l'allargamento del blocco militare abbia costretto la Russia ad adottare una posizione difensiva.

Comunque sia, se gli Stati Uniti continuano a fornire assistenza all'Ucraina senza porre fine al conflitto in corso nella regione del Donbass dell'Ucraina orientale, è improbabile che altri membri della NATO sostengano l'offerta di adesione a Kiev, dato che potrebbe solo aumentare ulteriormente le tensioni nella regione.

Dopo il vertice Biden-Putin di Ginevra a giugno, il presidente russo ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con il presidente Biden sull'attuazione dei protocolli di Minsk, che sono stati salutati come una tabella di marcia per porre fine ai combattimenti in Donbass.

I protocolli di Minsk sono stati firmati dall'ex presidente ucraino Petro Poroshenko, nonché dalle delegazioni delle regioni separatiste di Donetsk e Lugansk. Anche Francia, Germania e Russia hanno firmato il patto.

Il successore di Poroshenko, Volodymyr Zelensky, tuttavia, da allora ha chiesto una rinegoziazione , provocando una risposta da Mosca che non ci sarebbero state alternative ai protocolli di Minsk.

Dal 2016, l'assistenza militare fornita all'Ucraina sotto Zelensky ha apparentemente incoraggiato Kiev a mettere da parte il suo impegno nei confronti dei protocolli di Minsk, sentendosi fiduciosa nella rete di sicurezza della difesa e nel flusso di finanziamenti militari forniti dagli Stati Uniti. La Russia ha precedentemente tenuto esercitazioni militari su larga scala vicino al confine ucraino ad aprile, in quello che è stato interpretato come un segnale a Kiev che una risoluzione con la forza militare è fuori discussione.

Ostacoli alla pace

Se gli aiuti esteri sono l'incentivo principale, l'Ucraina commetterebbe un errore tattico per sostenere ancora una volta i protocolli di Minsk, ponendo fine al conflitto nel Donbass e rischiando potenzialmente un taglio degli aiuti militari dagli Stati Uniti.

Ciò è particolarmente vero se si considera che le clausole di Minsk II richiederebbero a Kiev di adottare una costituzione più decentralizzata, possibilmente contenente una clausola di neutralità, che potrebbe escludere una volta per tutte il sogno dei funzionari di Kiev di adesione alla NATO e far penzolare i finanziamenti a rischio.

Nel frattempo, il furioso conflitto in Donbass ha dato agli osservatori occidentali l'impressione di un'aggressione russa incrollabile, giustificando così maggiori finanziamenti per l'esercito ucraino e un percorso verso l'adesione alla NATO.

Per quanto riguarda gli aiuti stessi, l'importo totale del sostegno che gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina è senza dubbio una somma significativa, ma alla fine impallidisce in confronto ai soldi che Washington può trovare per le sue principali priorità di politica estera.

Nel solo 2011, il contribuente americano ha fornito circa 11 miliardi di dollari all'Afghanistan.

Ora, dato che gli Stati Uniti si stanno ritirando dal teatro afghano, è probabile che l'Ucraina ottenga una quota ancora maggiore di quella spesa. Dato che le tensioni tra Mosca e Washington rimangono ai massimi storici, pochi politici batteranno ciglio alla prospettiva di inviare sempre più denaro in quell'angolo travagliato del mondo.

*Analista politico presso il Russian Public Affairs Committee (Ru-PAC). Scrive di relazioni Russia-USA, politica estera americana e sicurezza nazionale.