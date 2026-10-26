Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • EUROPA

I mandanti occulti (di Marco Travaglio)

634
I mandanti occulti (di Marco Travaglio)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Marco Travaglio - Fatto Quotidiano 25 ottobre 2026

 

I ragazzi che protestano vivono in tuguri di periferia, perché nelle grandi città del lusso, dei b&b, dei palazzoni sfitti, dei grattacieli vuoti, dei boschi verticali e delle mazzette orizzontali non c’è posto per il ceto medio, figurarsi per loro. I genitori, se hanno culo, cioè un lavoretto precario, guadagnano una miseria e non arrivano a metà mese. E ora ricevono bollette del gas e della luce da paura, per non parlare di quando tentano di fare benzina. Se sono autotrasportatori sono rovinati, se sono pescatori o agricoltori pure. Prima integravano col reddito di cittadinanza (550 euro al mese di media per arrivare a 750 col resto, roba da nababbi), ma ora gli han tolto pure quello, divanisti e fancazzisti che non sono altro. Un tempo la nonna dava una mano alla famiglia a sbarcare il lunario, ma ora s’è arresa: la sanità pubblica costa quasi quanto la privata. Passeggiano in centro e le vetrine gli sbattono in faccia un lusso sfrenato, che per loro è fantasy: non potranno mai neppure sfiorarlo. Ma c’è gente che entra, compra, striscia la carta ed esce con le borse griffate zeppe. Sono i miliardari stranieri, che la città “attrattiva” richiama più di Dubai, grazie alla tassuccia piatta del noto progressista Renzi; e quelli italiani, tutti ceo, founder, creator, merchandiser, stylist e influencer che parlano solo di figa, “ape” e soldi, anzi business, call, brainstorming, brand, warming, location, Rolex, Porsche, Maserati, chef stellati, fiumi di coca e mignotte à go go, pardon escort, e si arrapano per City Life, Expo, Fashion Week e tutte le altre Week.

I ragazzi li guardano e imparano dai social che i modelli di vita sono quelli, non loro sfigati senza speranza, neppure quella di avere la stessa vita sfigata dei genitori. A scuola vedono solo brutture e nulla che funzioni, a parte i crolli e i topi. Poi scoprono sul web che il governo non ha soldi per nulla che li riguardi, ma per il riarmo e Kiev i miliardi li trova sempre, a costo di indebitarsi (cioè di indebitarli). Sentono dire che Eni, Leonardo e le banche, grazie ai rincari dell’energia, cioè alle guerre, raddoppiano e triplicano gli utili, ma tosarli per i bisogni della gente è una bestemmia. Tutto intorno a loro non si parla che di guerre, armi, bunker, arruolamenti, esercitazioni, nemici da sconfiggere o da inventare. E tra i nemici ci sono pure loro. Li chiamano pure “maranza”, un po’ marocchino e un po’ melanzana, per farli sentire un po’ più diversi, sbagliati, estranei: “In galera!”. In tv Fazio e Serra, Scurati e Zoro parlano di loro con l’aria dei colonnelli in pensione e delle sciure all’ora del tè: il pane non gli manca, ma sono viziati, vogliono pure le sneakers e i libri mica li rubano, eh no, perché sono pure ciucci, signora mia. Quindi non si capisce proprio cosa abbiano da protestare. Ci dev’essere per forza qualcuno dietro.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Le proteste servono

Le proteste servono

26 Ottobre 2026 10:00
La Cina sta realizzando il sogno storico del socialismo (di Pino Arlacchi)

La Cina sta realizzando il sogno storico del socialismo (di Pino Arlacchi)

26 Ottobre 2026 10:00
La finanza è la continuazione della guerra con altri mezzi (di Alessandro Volpi)

La finanza è la continuazione della guerra con altri mezzi (di Alessandro Volpi)

25 Ottobre 2026 10:00
Global Times - A novant'anni di distanza, il grande spirito della Lunga Marcia è una luce che illumina il mondo

Global Times - A novant'anni di distanza, il grande spirito della Lunga Marcia è una luce che illumina il mondo

24 Ottobre 2026 16:32
L’enigma del bilancio: prova definitiva del limite politico della comunità europea.

L’enigma del bilancio: prova definitiva del limite politico della comunità europea.

24 Ottobre 2026 12:00
Una nuova Yalta (di Marco Travaglio)

Una nuova Yalta (di Marco Travaglio)

23 Ottobre 2026 18:00
Le tre fake news costruite ad arte contro le manifestazioni (di Andrea Zhok)

Le tre fake news costruite ad arte contro le manifestazioni (di Andrea Zhok)

23 Ottobre 2026 11:00
Il boom della manifattura avanzata sulla strada del socialismo con caratteristiche cinesi

Il boom della manifattura avanzata sulla strada del socialismo con caratteristiche cinesi

23 Ottobre 2026 08:00
EUROPA

A proposito di vetrine rotte: la vera lista delle "vittime" che i media vi nascondono

15484
EUROPA

La pentola a pressione sta per saltare (di Andrea Zhok)

14413
EUROPA

Parigi in fiamme: le immagini surreali del turismo di massa

12424
EUROPA

"Ci stiamo preparando alla follia". I due scenari dei signori della guerra UE con la Russia

11857
EUROPA

L'ucrainizzazione dell'Europa ha avuto inizio. E il Corriere della Sera ne è il profeta

10274
RUSSIA

La caduta di Dobropolie ridisegna gli equilibri sul fronte del Donbass

9707
EUROPA

Dalla povertà alle rivolte: la vera «guerra ibrida» contro gli italiani

9029
EUROPA

Le tre fake news costruite ad arte contro le manifestazioni (di Andrea Zhok)

7937
ASIA

Teheran chiama, Riad e Ankara rispondono: la nuova architettura di sicurezza regionale

RUSSIA

Due morti e diversi feriti in un attacco ucraino nel sud della Russia

EUROPA

Serbia. Vucic perde le elezioni e accusa UE e USA di interferenze

AMERICA LATINA

Lula strappa la presidenza a Flávio Bolsonaro in uno storico secondo turno

AMERICA LATINA

Il primo video di Lula dopo il trionfo elettorale

ASIA

I “bambini farfalla” e le sanzioni USA: la sfida giudiziaria di Teheran

RUSSIA

Musk definisce «pezzi di merda» quelli che sostengono la prosecuzione del conflitto in Ucraina

AMERICA LATINA

"La gente non eleggerà un bugiardo": l'affondo di Lula contro Flávio Bolsonaro

Manifestazione Roma, "Fuori l'Italia dalla guerra" sfida il Governo con un corteo pacifico di Giulia Bertotto Manifestazione Roma, "Fuori l'Italia dalla guerra" sfida il Governo con un corteo pacifico

Manifestazione Roma, "Fuori l'Italia dalla guerra" sfida il Governo con un corteo pacifico

  • 25 Ottobre 2026 11:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Angelo d’Orsi: «Questa è una ribellione contro la disuguaglianza» di Loretta Napoleoni Angelo d’Orsi: «Questa è una ribellione contro la disuguaglianza»

Angelo d’Orsi: «Questa è una ribellione contro la disuguaglianza»

  • 24 Ottobre 2026 14:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà   Una finestra aperta Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

  • 23 Ottobre 2026 14:30
UnionPay e la "Via della Seta digitale": come la Cina sta rivoluzionando i pagamenti globali UnionPay e la "Via della Seta digitale": come la Cina sta rivoluzionando i pagamenti globali

UnionPay e la "Via della Seta digitale": come la Cina sta rivoluzionando i pagamenti globali

  • 25 Ottobre 2026 11:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni di Francesco Santoianni Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

  • 26 Ottobre 2026 10:48
In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo di Alessandro Bartoloni In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo

In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo

  • 25 Ottobre 2026 11:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
L'Ecuador nel buio del lawfare: l'arresto di Luisa González di Geraldina Colotti L'Ecuador nel buio del lawfare: l'arresto di Luisa González

L'Ecuador nel buio del lawfare: l'arresto di Luisa González

  • 25 Ottobre 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna

Fulvio Grimaldi - A FORAS. Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna

  • 20 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro di Marinella Mondaini Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

  • 07 Ottobre 2026 08:00
Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso di Giuseppe Giannini Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso

Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso

  • 22 Ottobre 2026 07:00
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti