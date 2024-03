Il bilancio militare da 1T di dollari di Biden per finanziare "equipaggiamenti da boutique, costosi e fragili"

Lo scorso lunedì il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha presentato un bilancio di 7.300 miliardi di dollari, di cui 895 miliardi di dollari di fondi militari. Questa cifra sale a oltre 1.500 miliardi di dollari se si includono le spese militari "supplementari di emergenza" che Biden ha richiesto al Congresso e altre spese militari come gli Affari dei Veterani e gli interessi sul debito legato alla sicurezza.

La richiesta, che rappresenta la spesa militare più costosa nella storia, è il risultato di appaltatori militari che sono incentivati "a vendere articoli costosi, non necessariamente i più utili ed efficaci", ha dichiarato ieri il giornalista indipendente Jim Kavanagh alla trasmissione The Critical Hour di Sputnik.

Abbiamo visto in Ucraina "con la distruzione dei carri armati Abrams e dei missili HIMARS, che l'equipaggiamento americano è una boutique", ha asserito Kavanagh. "Gli appaltatori militari inviano equipaggiamenti costosi, di nicchia, molto complicati e fragili", che gonfiano il bilancio militare. Kavanagh ha fatto un confronto con le più semplici attrezzature russe, "che sono più economiche da costruire e sono adatte alla guerra in condizioni difficili".

"L'intera economia [dei contratti militari statunitensi], dall'inizio alla fine, è corruzione e distruzione della società, trasformandoci in una comunità militarizzata e censurata", riferendosi al "ridicolo" cosiddetto "divieto di TikTok", che è appena passato alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ma che dà al governo ampi poteri di vietare qualsiasi sito web o app straniera che ritiene una minaccia.

Kavanagh ha denunciato la corruzione, mentre ci sono problemi negli Stati Uniti che potrebbero essere affrontati con quel denaro, ma ha ribadito che questo ostacolerebbe il "capitalismo neoliberale".

"Non metteranno 1.000 miliardi di dollari o mezzo trilione o 10 miliardi di dollari nella costruzione di alloggi per la gente, perché questo entrerà in competizione con gli alloggi del mercato privato", ha spiegato Kavanagh. "Ai capitalisti non interessa se [il governo] spende miliardi di dollari in un settore dell'economia che sarà controllato dal governo in un modo o nell'altro", ha proseguito. "Ma volete costruire case? Volete spendere soldi per la sanità? Volete spendere soldi in posti di lavoro per la gente? No, perché sareste in competizione con i capitalisti".

La questione non può essere risolta votando per l'avversario più importante di Biden alle prossime elezioni presidenziali, ha spiegato Kavanagh, perché anche l'ex presidente Donald Trump è "concentrato sul far arrivare tutti i soldi al complesso militare-industriale".

"Questo è il meglio che si può ottenere da entrambi i Partiti. Guerra perpetua, niente per l'assistenza sanitaria, niente per la casa e gli affitti, niente per l'occupazione... Ma mille miliardi di dollari per le forze armate più gli stanziamenti supplementari, questo è ciò che aspetta gli Stati Uniti se non c'è un cambiamento e questo non arriverà né dai Democratici né dai Repubblicani".