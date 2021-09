Il piano siriano per unire il Paese elaborato a Mosca

di Steven Sahiounie*

Il presidente siriano Bashar al-Assad ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca il 13 settembre in un raro faccia a faccia. Assad ha portato con sé una delegazione di alto livello per colloqui su tutti gli aspetti della crisi siriana che si trascina da 10 anni. I dettagli rilasciati pubblicamente sugli incontri privati ??sono scarsi, ma gli esperti si aspettano che includano come eliminare Idlib dai terroristi di Al Qaeda e come trattare con la Turchia e gli Stati Uniti che stanno occupando illegalmente parti della Siria, contrariamente alle regole delle Nazioni Unite e al diritto internazionale.

Dove sono i punti caldi in Siria e chi li sta riscaldando?

Dopo 10 anni di guerra, la Siria sta ora godendo della più grande pace degli ultimi anni. La capitale, Damasco, è tranquilla e sicura. Aleppo, il centro industriale della Siria, è tornato operativo e pacifico. Homs, Hama e l'intera fascia costiera funzionano come al solito. Viaggiatori e camionisti attraversano quotidianamente senza paura le autostrade che collegano le principali città, eccetto che l'autostrada M4 che collega il porto di Latakia con Aleppo è ancora una zona vietata a causa del controllo di Idlib da parte di Al Qaeda. La messa in sicurezza dell'autostrada M4 era parte di un accordo firmato da Russia e Turchia; tuttavia, la Turchia non è riuscita ad attuare la propria parte dell'accordo. La Turchia avrebbe dovuto ottenere garanzie di sicurezza dai terroristi di Al Qaeda che stanno sostenendo a Idlib ma non ci è riuscito. Da allora, Idlib è rimasta in una situazione di stallo.

Il conflitto a Daraa si è concluso con un accordo di pace mediato dalla Russia, che ha visto centinaia di uomini armati deporre le armi e civili tornare alle loro case. Il conflitto si è infiammato durante l'estate e ci sono voluti mesi di negoziati tra il Centro russo per la riconciliazione es i gruppi armati per risolvere la situazione. Un precedente accordo di pace era stato infranto dagli uomini armati che stavano usando motociclette per assassinare soldati siriani ai posti di blocco della zona. Non è ancora chiaro chi abbia finanziato questi gruppi con grandi quantità di dollari USA e da dove provenissero le loro armi e munizioni, anche se si pensa che provengano dalla base militare statunitense in Giordania che confina con Daraa.

Afrin e gran parte della regione di confine turca a nord di Aleppo è occupata dai militari turchi e i loro mercenari non turchi che seguono l'Islam radicale. L'area era stata sede di una grande comunità curda, ma i turchi hanno ripulito etnicamente l'area e hanno reinsediato gli arabi che seguono l'ideologia politica dei Fratelli musulmani, così come il presidente turco Erdogan. Gli Stati Uniti e la Turchia sono entrambi partner della NATO e in passato hanno avuto buoni rapporti, ma sono su fronti opposti nel nord-est della Siria. Gli Stati Uniti hanno collaborato con la milizia curda, SDF, nella lotta per sconfiggere l'ISIS. La Turchia considera le SDF un'organizzazione terroristica. Gli esperti ritengono che il recente incontro a Mosca possa aver discusso dei modi per ricucire i rapporti tra il governo centrale di Damasco e l'ala politica delle SDF. La maggior parte degli analisti vede gli Stati Uniti ritirarsi dalla Siria e i curdi stringere un accordo con Damasco.

Onu e Ue vogliono impedire ai profughi siriani di tornare a casa

I funzionari dell'ONU e dell'UE vogliono impedire ai rifugiati siriani di tornare a casa. Questa è una posizione politica che hanno preso, a sostegno della continuazione della guerra e della pressione sul governo siriano. Se l'ONU e l'UE sostenessero il ritorno dei siriani nel loro paese, sarebbe un segnale che la guerra è finita e il governo siriano ha vinto la sua battaglia contro i terroristi internazionali e nazionali.

Mantenendo i rifugiati siriani in Europa e nei campi in Turchia, Giordania e Libano, le Nazioni Unite e l'UE perpetuano il mito che la guerra siriana continua e che devono essere esercitate pressioni sul governo siriano per impedire la ricostruzione e ripristinare la legge e l'ordine nell'unico paese laico in Medio Oriente.

L'ONU e l'UE seguono la politica estera degli Stati Uniti e della NATO sulla Siria. Sono stati gli Stati Uniti e la NATO a progettare l'attacco del 2011 alla Siria e ai civili siriani. Avevano diversi progetti in corso contemporaneamente: Libia, Egitto e Siria. Gli Stati Uniti e la NATO hanno avuto più successo in Libia ed Egitto, ma la Siria ha offerto resistenza alla loro missione di distruggere il paese e le forze armate per effettuare un "regime change".

Gli Stati Uniti, l'ONU e l'UE sono uniti nella loro insistenza sul fatto che ai rifugiati non sia permesso di tornare a casa , perché sono contrari alla ricostruzione e al ritorno alla normalità della Siria. Devono tenere i rifugiati lontani da casa e, a prescindere dalle condizioni deprimenti, alcuni di loro vivono in tende nel fango e nella neve, hanno bisogno di mostrare al mondo quei volti sofferenti per continuare a raccontare che la Siria non si sta riprendendo.

La Danimarca ha deciso di chiedere ai rifugiati siriani di tornare a casa in luoghi sicuri, come Damasco. L'UE è stata dittatoriale nella sua denuncia del diritto della Danimarca di decidere chi vive in Danimarca.

Chi vuole che la guerra in Siria continui per sempre?

Di recente, gli Stati Uniti hanno finalmente chiuso la guerra più lunga della loro storia, quella in Afghanistan. A soli 10 anni, rispetto ai 20 anni, la guerra in Siria vede ancora le truppe statunitensi fare la guardia e rubare il petrolio nel nord-est della Siria. Rubando il petrolio, gli Stati Uniti impediscono ai civili siriani l'uso di elettricità e benzina. Gli Stati Uniti, l'ONU e l'UE vogliono che le condizioni per i civili in Siria siano così deprimenti che i rifugiati non vorranno tornare a casa . Queste sono decisioni politiche di Stati Uniti, Nazioni Unite e UE che sono in diretto conflitto con i diritti umani dei civili siriani.

Quando un detective della polizia avvia un'indagine, spesso dirà: "Segui i soldi". Ci sono persone, aziende e organizzazioni che sono signori della guerra e stanno facendo soldi con le armi e le attrezzature fornite ai terroristi di Al Qaeda che detengono Idlib e le SDF curde che detengono il Nord Est insieme alle forze armate statunitensi. Proiettili, pistole, missili, carri armati e altri oggetti, inclusi cibo, vestiti, medicinali e buste paga in contanti, provengono da varie fonti alleate degli Stati Uniti, come Turchia, Qatar e Arabia Saudita.

La realtà sul campo in Siria

La realtà in Siria oggi è che c'è un punto caldo: Idlib. Questo molto probabilmente è stato uno dei principali obiettivi del recente incontro Putin-Assad. Si pensa che la popolazione civile sia di circa tre milioni. Non sono gli abitanti originari di Idlib, fuggiti principalmente anni fa per evitare i combattimenti. Le persone che vivono oggi a Idlib sono un misto di siriani che sostengono i terroristi e sono le famiglie di combattenti armati che sono stati trasferiti lì da vari accordi di pace negli anni passati, e terroristi stranieri dalle democrazie occidentali, così come gli uiguri dalla Cina, dopo l'Islam radicale, e Al Qaeda e terroristi alleati. Il gruppo che controlla Idlib oggi è Hayat Tahrir al-sham, precedentemente chiamato Jibhat al-Nusra, precedentemente chiamato ancora Al Qaeda in Siria. Indipendentemente dalla successione dei cambi di nome, il gruppo e la sua ideologia rimangono gli stessi.

Di recente, il senatore Mitt Romney si è lamentato del fatto che gli Stati Uniti sotto Biden abbiano lasciato l'Afghanistan mentre Al Qaeda è ancora prevalente lì. Non ha menzionato che gli Stati Uniti sostengono e difendono Al Qaeda che detiene Idlib mentre denunciano Al Qaeda in Afghanistan. Ogni volta che la Russia o l'esercito arabo siriano attaccano le posizioni di Al Qaeda a Idlib, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno denunciato gli attacchi. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno ripetutamente sollevato attacchi a Idlib alle Nazioni Unite, in un atto per difendere i terroristi che tengono in ostaggio i civili, mentre fingevano che Al Qaeda fossero i buoni e che russi e siriani fossero i prepotenti.

Donne e bambini stranieri detenuti in carcere in Siria dall'alleato degli Stati Uniti

Ci sono migliaia di donne e bambini stranieri tenuti prigionieri dalle SDF alleate degli Stati Uniti nella regione nord-orientale della Siria. Molti provengono dalle democrazie occidentali, che si sono rifiutati di riportarli a casa. I bambini sono vittime innocenti della guerra e dell'ideologia islamica radicale. I diritti e la protezione dei bambini dovrebbero essere della massima importanza per gli Stati Uniti, le Nazioni Unite e l'UE; tuttavia, questi bambini stanno affrontando la vita in uno squallido campo di prigionia in Siria, a causa dei fallimenti delle democrazie occidentali.

I campi di battaglia sono silenziosi. Il popolo siriano soffre di mancanza di elettricità, scarsità di benzina e gas da cucina e l'iperinflazione ha fissato un prezzo per gli alimenti di base fuori dalla portata di molti. Il popolo siriano vuole vivere e ricostruire la propria vita, ma le sanzioni degli Stati Uniti e dell'UE vietano l'importazione di qualsiasi materiale dall'estero. Gli ospedali hanno difficoltà anche a importare farmaci salvavita, che dovrebbero essere esentati, ma in realtà fanno parte del gioco degli scacchi utilizzato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati per punire il popolo siriano per la sua resistenza e tenacia di fronte a un 10 anni di assalto per il 'regime change'.

*Giornalista pluripremiato e commentatore politico