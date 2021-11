Incitamento all'odio e censure: la cattiveria dei "buoni"

Come l’AntiDiplomatico abbiamo subito (l’ennesima) limitazione alla pagina Facebook per la pubblicazione di una intervista video al dott. Leopoldo Salmaso che evidenziava l’assurdità di considerare inferiore da un punto di vista scientifico l’immunità dal Covid di chi aveva contratto la malattia rispetto a chi si è sottoposto al vaccino.

Non commentiamo decisioni che sono di una multinazionale privata nord americana che agisce secondo logiche di profitto e di agenda del suo paese di origine. Registriamo l’assenza di uno stato, quello italiano, che permette ad una multinazionale che persegue logiche di profitto e l’agenda del suo paese di origine, di essere veicolo di censura per una testata giornalistica regolarmente registrata.

A proposito di “incitamento all’odio”, Marinella Correggia ha raccolto una lunga lista di dichiarazioni che non solo non state censurate ma ampiamente spinta su tutti i mezzi di “informazione”.

Buona lettura.

---------------------------

Auguri di ogni male. La cattiveria dei buoni

Di Marinella Correggia

Auguri di ogni male. Accuse infernali. Insulti sprezzanti. Non sono stati trattati così nemmeno i peggiori criminali delle (tante) guerre recenti e delle più gravi devastazioni ambientali, nemmeno i terroristi tagliagole o le persone (tante!) prive del minimo senso civico. La campagna di odio contro chi mostra dubbi rispetto alla gestione politica della pandemia è senza precedenti. L’hanno portata avanti specialisti, medici, infermieri, giornalisti, politici, opinionisti e i soliti influencer. A dispetto perfino delle evidenze scientifiche. Oltre che con sprezzo del ritegno.

Non dimentichiamo.

«Sono molto democratico. campi di sterminio per chi non si vaccina» (Giuseppe Gigantino, dottore) https://infonurse.it/adi-provvedimento-disciplinare-per-medico-razzista/34636

«Soluzione: campi di concentramento e camere a gas» (Marianna Rubino, medico) https://twitter.com/fratotolo2/status/1418928590708674568

«Se riempiranno le terapie intensive, mi impegnerò per staccare la spina» (Carlotta Saporetti, infermiera) https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1420984919854026752

«Sarò felice di mettergli le sonde necessarie negli appositi posti; lo farò con un pizzico di sottile piacere in più» (Cesare Manzini, infermiere) https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/no-vax-infermiere-1.6642588

«Bucherò una decina di volte la solita vena facendo finta di non prenderla» (e altro) (Francesca Bertellotti, infermiera) https://www.lanazione.it/cronaca/infermiere-contro-i-no-vax-gli-bucherei-10-volte-la-vena-fingendo-di-non-prenderla-1.6630773

«A suo tempo i soldati venivano fucilati sul posto. Questi operatori sanitari sono una minoranza: ci sono gli eroi e ci sono i vigliacchi. Non vaccinarsi vuol dire essere imboscati, come in una guerra» (Fabrizio Pregliasco, virologo) https://www.adnkronos.com/pregliasco-medici-no-vax-come-imboscati-in-guerra_2lLcYe33KtD57CxJ8f5wUf?refresh_ce

«Se questo è una guerra, in una guerra c’è chi ha paura, non combatte, viene messo al muro e fucilato. Qui non fuciliamo nessuno, ma il peso di eventuali nuove restrizioni deve gravare esclusivamente su questi disertori, che mettono a rischio la salute di tutti» (Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste) https://www.ilsussidiario.net/news/sindaco-trieste-chi-non-si-vaccina-e-un-disertore-vietate-proteste-in-piazza/2244089/

«Sono terroristi e vanno sfamati col piombo, serve Bava Beccaris. Questi sono terroristi, meritano la Celere che li fa fuori» (Giuliano Cazzola, politico e giornalista) https://www.youtube.com/watch?v=ikKIb7aY0SM

«Per loro non faccio più le corse, si arrangiassero» (Stefania Trezza, infermiera) https://www.rainews.it/tgr/toscana/articoli/2021/07/tos-polemica-social-post-no-vax-vaccini-covid-infermiere-versilia-ospedale-asl-toscano-nord-ovest-b58a7f9f-2b0f-411b-b2d8-622ad7701a24.html

«Tutti i vaccinabili siano immunizzati con le buone o con le cattive» (Matteo Bassetti, infettivologo) https://www.ilgiorno.it/cronaca/obbligo-vaccinale-bassetti-1.6714421

«Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci» (Roberto Burioni, virologo)

https://twitter.com/RobertoBurioni/status/1418332194578309120?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1418332194578309120%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ticinonews.ch%2Fmagazine%2Fsocial%2Fburioni-su-twitter-novax-chiusi-in-casa-come-sorci-CH4449554

«In Italia c’è una grossa percentuale di persone che soffrono di fobie, ansia, nevrosi. La paura del vaccino diventa una fobia e siamo nel campo di una patologia» (A. Crisanti, microbiologo) https://www.adnkronos.com/green-pass-burioni-convincere-non-vaccinati-molti-hanno-solo-paura_6Scw3LQA4nhbGCz4SucV0g

«Carrozze nei treni dove segregare i no vax» (Mauro Felicori, assessore cultura Emilia Romagna) https://www.lavocedeltrentino.it/2021/07/20/carrozze-separate-per-chi-rifiuta-il-vaccino-la-follia-dellassessore-del-pd-in-emilia/

«E il vaccino mi ha dato un grande senso di libertà: di non essere infettata e di non infettare» (Alessia Morani deputata) https://www.repubblica.it/politica/2021/07/20/news/green_pass_parlamento_alessia_morani_pd-310931392/

«Comincerò a pregare Iddio affinché tutti quelli che non vogliono vaccinarsi contro il Covid-19 vengano contagiati al più presto, guariscano e si immunizzino; oppure muoiano velocemente, contagiando, prima di morire, gli ottusi come loro, così da accelerare la selezione naturale» (Giovanni Spano, vicesindaco di Villacidro) https://www.imolaoggi.it/2021/08/14/vice-sindaco-di-villacidro-no-vax/

«No vax fuori dai luoghi pubblici. Dal 30 settembre chi non ha fatto il vaccino sta a casa» (Eugenio Giani, Presidente regione Toscana) https://firenze.repubblica.it/cronaca/2021/08/27/news/covid_in_toscana_risalgono_i_contagi_la_regione_lettere_di_sospensione_a_4500_sanitari_no_vax_-315502065/

«Escludiamo gli evasori vaccinali dalla vita civile» (Stefano Feltri) https://www.editorialedomani.it/idee/commenti/escludiamo-gli-evasori-vaccinali-dalla-vita-civile-green-pass-o5ooy74c

«Stiamo aspettando che i no vax si estinguano da soli» (Paolo Guzzanti, giornalista) https://www.youtube.com/watch?v=NRDiTiNFCps

«I non vaccinati mettano un cartello al collo: sarà possibile scansarli» (Angelo Giovannini, sindaco di Bonporto) https://www.sulpanaro.net/2021/07/chi-non-e-vaccinato-metta-un-cartello-cosi-lo-schiaviamo-buona-idea-bufera-social-sul-sindaco-di-bomporto/

«I rider devono sputare nel loro cibo» (David Parenzo, giornalista) https://www.youtube.com/watch?v=dCEhCXbrm9w

«Mi divertirei a vederli morire come mosche» (Andrea Scanzi, giornalista) https://corrieredellumbria.corr.it/news/spettacoli/25038471/andrea-scanzi-post-virale-vorrei-vedervi-morire-come-mosche.html

«Vorrei un virus che ti mangi gli organi e li riduca in poltiglia verde»(Selvaggia Lucarelli, “influencer”) https://www.baritalianews.it/71868/2021/02/28/selvaggia-lucarelli-attacco-mai-visto-contro-heather-parisi-vorrei-un-virus-che-ti-mangi-gli-organi-riducendoti-a-poltiglia-e-la-parisi-le-risponde-a-tono/

«I cani possono sempre entrare. Solo voi, come è giusto, resterete fuori» (Sebastiano Messina, giornalista) https://twitter.com/sebmes/status/1418601585605758979

«Un appello a non vaccinarsi è un invito a morire» (Mario Draghi, presidente del consiglio) https://www.agi.it/politica/news/2021-07-22/draghi-appello-non-vaccinarsi-appello-a-morire-13356061/