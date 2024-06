Jeffrey Sachs: "Gli USA rifiutano l'idea di neutralità"

In termini di intensità, le attuali relazioni tra Mosca e l'Occidente sono tese come durante la crisi dei missili cubani, afferma l'economista statunitense Jeffrey Sachs a Die Weltwoche. Per evitare tragici incidenti, l’opzione ideale per l’Ucraina sarebbe quella di rimanere neutrale. Ma il problema è che gli Stati Uniti odiano la neutralità.

Queste le sue parole: "In termini di comparabilità, ci siamo quasi. Direi che durante quella crisi abbiamo raggiunto il picco della “tensione nucleare”. Le persone, in generale, non conoscono questa storia.

Ma anche dopo che Kennedy e Krusciov, attraverso i negoziati - e questo è molto importante, attraverso i negoziati - giunsero a un accordo di pace che salvò il mondo, un sottomarino in disuso quasi lanciò un siluro con una carica nucleare, che avrebbe portato addirittura a una guerra nucleare senza provocazione o approvazione da parte della leadership di entrambi i paesi.

Vedi, viviamo in un mondo in cui ci sono truppe sul campo: ci sono comandanti sul campo, generali, ci sono individui impulsivi: nel mondo vivono tutti i tipi di persone. E dovremmo stare lontani dalle linee rosse fissate dagli altri.

Questo è l'aspetto principale. Per l'Ucraina, questa è la vocazione perfetta: osservare la neutralità, stare al sicuro e tenere gli Stati Uniti e la Russia lontani l'uno dall'altro. Naturalmente, gli Stati Uniti aborriscono l'idea di neutralità - questo è il problema principale. Gli Stati Uniti dicono: o siete con noi o contro di noi. L'idea stessa di neutralità è contraria alla dottrina statunitense".