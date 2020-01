/ La Corea di cui non ci riferiscono

a cura di Enrico Vigna, gennaio 2020





L’incontro, a cui hanno partecipato addetti del settore dell'industria alimentare, lavoratori connessi, scienziati, tecnici ed esperti alimentari cinesi, esponeva ingredienti alimentari, additivi, prodotti intellettuali, condimenti, bevande e prodotti trasformati provenienti dalla Corea e da altri paesi. Sono stati esposti molti prodotti famosi.



Con lo svolgimento di convegni con presentazioni tecnologiche e dibattiti relativi a nuove tecnologie, comunicazioni di nuovi prodotti e interviste sul commercio e gli investimenti, dove si sono scambiati i risultati e le esperienze della produzione alimentare dei vari paesi partecipanti.



I partecipanti hanno potuto avere una comprensione più profonda su questioni scientifiche e tecnologiche, sulle tendenze globali di sviluppo alimentare, degli standard di sicurezza alimentare e sul miglioramento della qualità.



La 23a Mostra Nazionale di Scienza e Tecnologia dello Sport a Pyongyang











Il sito della mostra ha annoverato l’esposizione di programmi, attrezzature sportive, strumenti di misurazione, medicina dello sport e nutrizione, libri di scienza e tecnologia dello sport, che sono stati ricercati e sviluppati in oltre 300 unità a livello nazionale nordcoreano, tra cui l'Istituto di educazione fisica, il Chosun Sports College, il Pyongyang Sports Equipment Factory, lo Sports Team e Youth Sports School. Tra i materiali presentati, sono stati esposti 1.040 risultati scientifici e tecnologici sportivi.





La cerimonia di apertura si è svolta presso la Sala delle Scienze e della Tecnologia, con la presenza di Choe Hwi Choi, vicepresidente del comitato centrale del comitato di orientamento dei lavoratori coreani, Lee Dong-nam, vice primo ministro, Dong Seung Kim, presidente del comitato educativo, Kim Seung Du, presidente del comitato nazionale per le tecnologie scientifiche. Numerosi lavoratori hanno partecipato all’evento che è stato presentato da Hwang Sang-ho, un atleta disabile, il quale ha sottolineato che tutti i partecipanti possono diffondere ampiamente i risultati e le esperienze raggiunti attraverso questa mostra, a partire dalla propria situazione e promuovendo attivamente lo sviluppo degli sport nel paese con la scienza.





I visitatori hanno potuto osservare i nuovi lanciatori automatici di palline da ping-pong, trapani a percussione elettronici, pallina mobile a lunga gittata, attrezzature per test di agilità, programmi di valutazione delle prestazioni degli esercizi, ecc. Tutto di ultima produzione.





La RPD di Corea si è aggiudicata il Premio per la salute pubblica, per aver raggiunto l’obiettivo dell'eliminazione del morbillo, nella 71a sessione del Comitato regionale asiatico in India.





La Commissione di Verifica Regionale del Sud est asiatico, un organo indipendente di esperti, che si è riunito a Delhi, sulla base di u esame approfondito dei dati e delle relazioni fornite dal comitato nazionale di verifica della Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) , ha appurato che la Corea del Nord Corea ha interrotto la trasmissione del morbillo locale da oltre tre anni.





Sottolineando i significativi progressi degli Stati membri della regione del Sud-est asiatico (SEAR) dell'OMS verso l'eliminazione del morbillo, il dott. P.Khetrapal Singh, direttore regionale della Regione del Sud-Est asiatico (SEAR) dell'OMS, si è congratulato con la RPDC e Timor est per essersi congiunti al Bhutan e alle Maldive, come paesi che hanno eliminato il morbillo nella SEAR. "Questi risultati dimostrano l'impegno e la risolutezza dei paesi della regione nei confronti della salute delle donne e dei bambini e per la copertura sanitaria universale", ha affermato il dott. Khetrapal Singh, direttore regionale dell'OMS nel sud-est asiatico.





In questa 71a riunione del Comitato Regionale, il Direttore Regionale e l'OMS SEARO hanno riconosciuto il fenomenale successo della Corea del Nord nel raggiungere l'eliminazione del morbillo tra le diverse sfide. La Corea del Nord ha ottenuto il premio per la salute pubblica per aver mantenuto il paese libero dal morbillo indigeno dal 2007 e fermato completamente il morbillo dal 2014. Il dott. Pak Jong Min, direttore del Dipartimento degli affari esteri, Ministero della sanità pubblica, RPDC ha ricevuto il premio dal direttore regionale.





Il dott. Thushara Fernando, rappresentante dell'OMS e il team del paese dell'OMS, si sono uniti al direttore regionale e all'OMS SEARO per congratularsi con i risultati della RPDC e assicurare il sostegno al MOPH per sostenere questo risultato e i progressi verso il controllo della rosolia / CRS introducendo nel paese il vaccino Mealses-Rubella (MR) nel 2019.

Rifacendosi all'inno nazionale coreano, il paese ha affrontato valorosamente la furiosa ondata di virus del morbillo con una forza fragorosa e l'ha eliminato dal suo suolo.

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Visita ai lavori di costruzione alla “Jungphyong”, Azienda agricola per serre e vivai



Kim Jong Un, presidente del Partito dei lavoratori della Corea e presidente della commissione per gli affari di stato della RPDC, con una delegazione di stato, si è recato in visita sul campo della Jungphyong in costruzione nella regione di Kyongsong, per verificare lo stato dei lavori.





Dalla piattaforma di osservazione, il Leader coreano ha potuto osservare che sono già state costruite una moderna serra di ortaggi che copre decine di ettari e un vivaio con una capacità annua di 20 milioni di alberelli, una serra idroponica e varie serre del suolo; oltre a centinaia di case di abitazione per i dipendenti, edifici pubblici, una scuola, una scuola materna, l'ospedale e vari edifici di servizio pubblico. Kim Jong Un ha dichiarato con soddisfazione, che è stato creato qualcosa dal nulla, è un modo di dire appropriato al caso di questa moderna azienda agricola statale.





È stato sottolineato che sarà essenziale gestire meticolosamente la fattoria, in modo da mostrare come un successo per la produzione, data l’enorme rendimento come base intensiva della produzione vegetale, direttamente correlata al miglioramento della vita alimentare delle persone, ribadendo la necessità di introdurre intensamente tecniche e metodi avanzati della cultura vegetale, per aumentare la produzione in modo che i cittadini della provincia di North Hamgyong possano *trarre grandi benefici dalla fattoria.





La Terapia della Moxibustione



Da tempo il popolo coreano ha fatto un uso efficace delle ampie risorse della Medicina Koryo nel proprio paese e ha applicato terapie particolari come l'agopuntura, la moxibustione, la coppettazione e il massaggio per la prevenzione e il trattamento delle malattie e la difesa della salute.





La medicina Koryo, la medicina tradizionale creata e sviluppata dalla nazione coreana nel suo corso storico millenario, occupa una posizione considerevole nei circoli medici mondiali. Questo perché sono stati osservati notevoli successi nei trattamenti con la sua sorprendente efficacia, rara nella medicina occidentale.





La terapia di moxibustione, una terapia Koryo, è ampiamente conosciuta e utilizzata nel popolo coreano.





Dall'età della pietra gli antenati coreani hanno ampiamente introdotto nelle pratiche cliniche il trattamento medico mediante aghi di pietra e assenzio, e questo metodo si è ulteriormente sviluppato nel periodo della dinastia Koryo.





L'insegnamento delle scienze mediche è stato impartito a Sogyong (attuale Pyongyang), Kaegyong (attuale Kaesong) e in altre aree della Corea intorno al X secolo, con particolare attenzione alla moxibustione e alle terapie di agopuntura.





Hyangyakjipsongbang, un libro sulla medicina Koryo pubblicato nel 1433 ai tempi della dinastia feudale Joson, registra nella sua prima parte la terapia della moxibustione secondo agopunti e malattie. Chimgugyonghombang (1644), che si occupa principalmente di moxibustione, specifica la terapia di moxibustione secondo varie malattie, fornendo così una garanzia scientifica per il suo sviluppo.





La moxibustione o moxa, detta anche “erba che brucia” è una terapia per prevenire e curare le malattie, stimolando vari punti nervosi meridiani nel corpo umano con il calore generato dalla combustione della moxa secca.

Questo aiuta a migliorare la circolazione degli impulsi duri, rimuovere il freddo dal corpo e mantenere la spiritualità e il sangue in buona armonia. Esistono una moxibustione diretta della combustione della moxa sulla pelle di agopunti rilevanti e una moxibustione indiretta dell'applicazione della moxa a sostanze medicinali sulla pelle di agopunti o ad alcuni intervalli.





Ri Ae Ryong, medico del Policlinico Chukjon nel distretto di Mangyongdae di Pyongyang, specializzato in terapia della moxibustione da oltre tre decenni, afferma: “ la moxibustione viene applicata per il trattamento di varie malattie come la diarrea infantile, indigestione, colite, nevralgia, malattie causate dal freddo corporeo, infertilità, malattie cardiache ischemiche come aritmia, infarto, disturbi valvolari e infrazioni miocardiche, disturbi digestivi come cistite, cirrosi epatica, prostatismo e ascite epatica, sistemi nervosi e malattie delle donne…”.





Questa terapia è disponibile in qualsiasi luogo in cui i pazienti possono sdraiarsi e dopo aver preparato una certa quantità di moxa.





Si rivela altamente efficace nel trattamento, ma lascia alcune cicatrici sulla pelle. Gli sforzi sono ora diretti allo studio sulla riduzione al minimo delle cicatrici e sull'introduzione del trattamento di combinazione della moxibustione con la pietra medicinale di Kumgang per una maggiore efficacia di moxibustione con l'agopuntura.





Il Koryo Medicine General Hospital, l'Università di medicina di Pyongyang e le università mediche di ogni provincia hanno istituito un sistema ben preparato per l'istruzione e la ricerca sulla moxibustione. E i dipartimenti terapeutici di Koryo negli ospedali popolari a tutti i livelli e i policlinici, applicano ampiamente la terapia di moxibustione nel trattamento clinico.





La terapia della moxibustione è nella RPD di Corea un patrimonio culturale immateriale nazionale.

A cura di Enrico Vigna per il Comitato Pace e Riunificazione della Corea di Torino/CIVG