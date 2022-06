L'Algeria sospende il Trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione con la Spagna per la sua posizione sul Sahara

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

L'Algeria ha annunciato, oggi, che sospenderà "immediatamente" il Trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione con la Spagna, firmato nell'ottobre 2002, in merito alla posizione sul Sahara occidentale.

"Le autorità spagnole hanno condotto una campagna per giustificare la posizione adottata sul Sahara occidentale, una violazione dei loro obblighi legali, morali e politici in quanto potere amministrativo del territorio che grava sul Regno di Spagna", indica una dichiarazione di la Presidenza della Repubblica, che è stata raccolta dall'agenzia ufficiale APS .

Allo stesso modo, si sottolinea che il cambio di posizione annunciato dal governo spagnolo il 18 marzo quando ha sostenuto la proposta di autonomia del Marocco sul Sahara è "ingiustificabile" .

"L'attuale governo spagnolo ha dato il suo pieno appoggio a una formula illegale e illegittima di autonomia interna difesa dalla potenza occupante".

"Violato il diritto internazionale"

Inoltre, si ribadisce che l'atteggiamento dell'Esecutivo spagnolo "viola la legalità internazionale imposta dal suo status di potenza amministratrice", così come "gli sforzi delle Nazioni Unite" e dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale, Staffan de Mistura. Tutto ciò, aggiunge il testo, “contribuisce direttamente al deterioramento della situazione nel Sahara occidentale e nella regione”.

La decisione di Algeri avviene dopo che il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, è apparso davanti al Congresso per riferire su questo cambio di posizione per il quale è stato ampiamente criticato. Algeri ha chiamato il suo ambasciatore a Madrid per consultazioni a marzo.

"La Spagna non ha disatteso la causa del popolo Saharawi. Al contrario, abbiamo collocato il dibattito dove crediamo dovrebbe essere: nella ricerca attiva di una soluzione politica, reciprocamente accettabile, nel quadro delle Nazioni Unite".

Dopo la notizia, il ministero degli Affari esteri spagnolo ha deplorato la decisione dell'Algeria, paese che ha definito "vicino e amico”. Inoltre, ha espresso "la sua piena disponibilità" a "continuare a mantenere e sviluppare le speciali relazioni di cooperazione tra i due Paesi".

L'Algeria, oltre a sostenere il Fronte Polisario, legittimo rappresentante del popolo Saharawi davanti all'Onu, è il principale fornitore di gas naturale del Paese iberico.