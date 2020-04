Le bugie sul coronavirus stanno diventando pericolosi complotti politici

Lo scrittore americano Mark Twain una volta disse che una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe.Giorni fa, il giornale britannico "The Guardian" ha pubblicato un commento, in cui si sottolinea che i leader statunitensi stanno addossando la responsabilità del Covid-19 alla Cina, praticando un gioco mortale. Si tratta di giochi di accuse e trucchi politici che non badano alle conseguenze: stanno uccidendo cittadini americani e minando l'influenza degli Stati Uniti all'estero, con un’escalation dell'ostilità che ha spazzato via le opportunità di cooperazione tra USA e Cina per contrastare l'attuale pandemia e eliminare possibili focolai futuri.Il 20 aprile, il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha avvertito che il nuovo coronavirus è un virus molto pericoloso che ha sfruttato le divergenze esistenti tra persone, partiti politici e nazioni, sottolineando che se la solidarietà all’interno di ogni Paese e tra le varie nazioni non potrà essere rafforzata, “il momento peggiore arriverà presto". A tal fine, tutti i Paesi dovrebbero unirsi, opponendosi risolutamente all'uso del virus come mezzo per trarre interessi politici, allo scopo di sconfiggere l'ignoranza con la scienza e schiacciare le bugie con la verità. Solo svelando il "virus politico" che mette in pericolo l'unità e la cooperazione dei Paesi, gli esseri umani potranno imboccare la strada che porta alla vittoria contro l’epidemia.