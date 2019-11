Lezioni di democrazia di un cadetto dell'esercito venezuelano. La FANB conferma il suo carattere antimperialista e popolare (VIDEO)

Dal Venezuela arriva una straordinaria lezione di civiltà e democrazia al mondo intero da un cadetto dell’esercito venezuelano.

In tempi cupi segnati dal ritorno sulla scena politica dei colpi di Stato militari come quello che si consuma in Bolivia dove contadini, minatori e indigeni vengono repressi brutalmente dall’esercito e dalle forze di polizia che hanno portato al rovesciamento del legittimo presidente Evo Morales.

Parimenti accade in Cile dove i Carabineros reprimono in maniera feroce il popolo cileno in rivolta contro il sistema neoliberista che continua a devastare il paese senza soluzione di continuità dal 1973 quando il generale Pinochet compie un golpe fascista contro il presidente socialista Salvador Allende.

La stessa repressione che abbiamo osservato in Ecuador contro il ‘paquetazo’ neoliberista di Lenin Moreno eletto per continuare sul sentiero socialista intrapreso da Rafael Correa. Un presidente capace con la sua ‘Revolucion Ciudadana’ di portare stabilità e crescita economica a un paese devastato dal neoliberismo.

In questo video il cadetto venezuelano spiega che in quella che i media mainstream dipingono come una feroce dittatura i giovani possono avvicinarsi alle forze armate e discutere in tutta tranquillità, senza subire alcuna repressione.

Indicando inoltre ai giovani studenti quale è il nemico comune da combattere: gli Stati Uniti che con ingerenze e sanzioni pregiudicano fortemente la vita dei cittadini venezuelani.

Ancora una volta l’esercito venezuelano forgiato dal Comandante Hugo Chavez ha mostrato il suo carattere antimperialista e popolare.