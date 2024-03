Media Research Center: in 16 anni Google ha interferito 41 volte nelle elezioni USA

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Negli ultimi 16 anni, Google ha interferito nelle elezioni statunitensi per 41 volte, riferisce Fox News. Secondo il Media Research Center, i suoi ricercatori hanno riscontrato esattamente questo numero di interventi da parte dell'azienda nelle elezioni USA, con un aumento vertiginoso della sua influenza, "che la rende sempre più dannosa per la democrazia".

In ogni caso, Google ha danneggiato i candidati - indipendentemente dal partito - che minacciavano il candidato preferito del gigante tecnologico. "Attraverso i dirigenti di Google, il gigante tecnologico ha rivelato qualcosa che non avrebbe mai dovuto essere reso pubblico: che Google sta usando il suo immenso potere, le sue risorse e la sua portata per promuovere i suoi valori", hanno affermato i ricercatori.

Per convalidare le sue affermazioni, MRC Free Speech America, una divisione del Centro, afferma che l'esempio più recente è stato registrato dopo che l'intelligenza artificiale di Google Gemini "si è rifiutata di rispondere a domande dannose" per l'attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

L'influenza smodata di Google sulla tecnologia dell'informazione, sulla politica e sulle elezioni nordamericane è diventata evidente nel 2008. Non essendo riusciti a impedire l'insediamento dell'allora candidato presidenziale Donald Trump dopo le elezioni del 2016, Google ha reso chiaro a qualsiasi osservatore attento che avrebbe continuato a intromettersi nelle elezioni. Lo studio ha rilevato che, dal 2008 al febbraio 2024, "Google ha usato il suo potere per contribuire alla vittoria elettorale dei candidati più liberali, indipendentemente dal partito, mentre i loro avversari sono stati censurati".

Gli esempi includono la chiara preferenza di Barack Obama rispetto a John McCain nel 2008, la preferenza a Obama per Mitt Romney nel 2012, la soppressione di notizie critiche nei confronti di Biden, l'occultamento della maggior parte dei siti web della campagna repubblicana in 12 competizioni al Senato nel 2022 e l'aiuto a Biden nel 2024, quando Google ha seppellito nei risultati di ricerca i siti web della campagna di ciascuno dei suoi principali avversari.