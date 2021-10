Oggi a Trieste respinti di neofascisti di Forza Nuova e CasaPound

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

La presenza di neofascisti nella manifestazione di Roma contro il green pass, con annesso assalto alla sede della CGIl, ha catalizzato tutta l’attenzione mediatica e politica sulla protesta.

Lo stesso non è accaduto oggi a Trieste dove i portuali hanno impedito che un gruppo di neofascisti, di Forza Nuova e Casapound, proveniente da Verona, potesse unirsi alla protesta convocata dai lavoratori del porto triestino in lotta contro l’obbligo del green pass per lavorare.

I lavoratori hanno impedito che i neofascisti potessero unirsi alla protesta, probabilmente per strumentalizzarla così come accaduto a Roma, negando loro l’accesso nell’area portuale.

Intanto i neofascisti di CasaPound cercano di negare l’accaduto. In un comunicato si legge: «Nessun nostro militante è stato allontanato dalle proteste che si stanno svolgendo al porto di Trieste. Da parte nostra non ci sono tentativi di strumentalizzazione ma solo sostegno attivo a chi in questo momento sta difendendo i diritti di tutti i lavoratori».

Sul fronte della protesta, il portavoce del Coordinamento lavoratori portuali di Trieste (Clpt), Stefano Puzzer, rivolgendosi ai partecipanti alla protesta del Clpt ha affermato: «Il vaccino non può essere la discriminante per avere il posto di lavoro».