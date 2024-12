Pepe Escobar - La tragedia della Siria e la nuova Onni-Guerra

di Pepe Escobar – Sputnik

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Fino a poco tempo fa, una seria ipotesi di lavoro geopolitico era che l'Asia occidentale e l'Ucraina fossero due vettori del modus operandi standard dell'Egemone, che consiste nell'incitare e scatenare Guerre Eterne. Ora entrambe le guerre sono unite in una Onni-Guerra.

Una coalizione di neoconservatori straussiani negli Stati Uniti, di sionisti revisionisti di Tel Aviv e di neonazisti ucraini dalle sfumature grigie sta ora scommettendo su uno Scontro Finale – con diverse sfumature che vanno dall'espansione del Lebensraum alla provocazione dell'Apocalisse.

A ostacolarli sono essenzialmente due dei principali BRICS: Russia e Iran.

La Cina, autoprotetta dal suo nobile sogno collettivo di “comunità di un futuro condiviso per l'umanità”, osserva prudentemente in disparte, sapendo che alla fine del percorso la vera guerra “esistenziale” dell'Egemone sarà contro di lei.

Nel frattempo, Russia e Iran devono mobilitarsi per il Totalen Krieg. Perché è questo che il nemico sta lanciando.

Minare i BRICS e l'INSTC

La destabilizzazione totale della Siria, con il pesante contributo della CIA e dell'MI6, che ora procede in tempo reale, è un stratagemma attentamente studiato per minare i BRICS e non solo.

Procede parallelamente alla rimozione dell'Armenia dal CSTO da parte di Pashinyan, – sulla base di una promessa degli Stati Uniti di sostenere Erevan in un possibile nuovo scontro con Baku: all'incoraggiamento dell'India a intensificare la corsa agli armamenti con il Pakistan; e all'intimidazione generalizzata dell'Iran.

Si tratta quindi anche di una guerra per destabilizzare il Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud (INSTC), di cui i tre principali protagonisti sono i membri dei BRICS Russia, Iran e India.

Allo stato attuale, l'INSTC è totalmente privo di rischi geopolitici. In quanto corridoio di punta dei BRICS in fase di realizzazione, ha il potenziale per diventare ancora più efficace di molti dei corridoi cinesi che attraversano l Heartland della Belt and Road Initiative (BRI).

L'INSTC sarebbe un'ancora di salvezza fondamentale per gran parte dell'economia globale nel caso di un confronto diretto tra l'accoppiata Stati Uniti/Israele e l'Iran – con l'eventuale chiusura dello Stretto di Hormuz che porterebbe al collasso di una pila di derivati finanziari da svariati quadrilioni, facendo implodere economicamente l'Occidente collettivo.

La Turchia di Erdogan, come al solito, fa il doppio gioco. Retoricamente, Ankara si schiera a favore di una Palestina sovrana e senza genocidi. In pratica, la Turchia sostiene e finanzia una squadra eterogenea di jihadisti della Grande Idlibistan – addestrati dai neonazisti ucraini alla guerra con i droni e con armi finanziate dal Qatar – che hanno appena marciato e conquistato Aleppo, Hama e forse anche oltre.

Se questo esercito di mercenari fosse un vero seguace dell'Islam, marcerebbe in difesa della Palestina.

Allo stesso tempo, il quadro reale all'interno dei corridoi del potere a Teheran è estremamente torbido. Ci sono fazioni che favoriscono un avvicinamento all'Occidente, il che avrebbe chiaramente delle ramificazioni per la capacità dell'Asse della Resistenza di combattere Tel Aviv.

Sul Libano, la Siria non ha mai vacillato. La storia spiega perché: dal punto di vista di Damasco, il Libano rimane storicamente un governatorato, quindi Damasco è responsabile della sicurezza di Beirut.

E questo è uno dei motivi principali che hanno spinto Tel Aviv a spingere l'attuale offensiva salafita-jihadista sulla Siria – dopo aver distrutto praticamente ogni corridoio di comunicazione tra Siria e Libano. Ciò che Tel Aviv non ha potuto ottenere sul terreno – una vittoria su Hezbollah nel sud del Libano – è stato sostituito dall'isolamento di Hezbollah dall'Asse della Resistenza.

Nel dubbio, rileggere Senofonte

Le guerre in Asia occidentale sono un complesso mix di vettori nazionali, settari, tribali e religiosi. In un certo senso, sono guerre senza fine; controllabili fino a un certo punto, ma poi tornano indietro.

La strategia russa in Siria sembrava essere molto precisa. Poiché era impossibile normalizzare una nazione completamente frammentata, Mosca ha optato per liberare la Siria che conta davvero – la capitale, le città più importanti e la costa del Mediterraneo orientale – dalle orde salafite-jihadiste.

Il problema è che il congelamento della guerra nel 2020, con l'implicazione diretta di Russia, Iran e (a malincuore) Turchia, non ha risolto il problema dei “ribelli moderati”. Ora sono tornati – in piena forza, sostenuti da una vasta orda di jihadisti-a-noleggio, con l'Intel della NATOstan alle spalle.

Alcune cose non cambiano mai.

Jake Sullivan, allora assistente di Hillary Clinton: “AQ [al-Qaeda*] è dalla nostra parte in Siria”.

James Jeffrey, inviato speciale in Siria sotto Trump (2018-2020): “HTS [Hayat Tahrir al-Sham*] è una risorsa per la strategia degli Stati Uniti a Idlib”.

Non potrebbe esserci momento migliore per il rilancio della “risorsa” HTS. L'HTS sta riempiendo un vuoto enorme; attenzione quando ciò accade in Asia occidentale. La Russia è completamente concentrata sull'Ucraina. Hezbollah ha subito pesantemente i bombardamenti e gli omicidi seriali di Tel Aviv. Teheran è completamente concentrata su come affrontare Trump 2.0.

La storia ci insegna sempre. La Siria è ora un'Anabasi dell'Asia occidentale. Senofonte – soldato e scrittore – ci racconta come, nel IV secolo a.C., una “spedizione” (“anabasi”, in greco antico) di 10.000 mercenari greci fu ingaggiata da Ciro il Giovane contro suo fratello Artaserse II, re di Persia, dall'Armenia al Mar Nero. La spedizione fallì miseramente e il doloroso viaggio di ritorno fu interminabile.

2.400 anni dopo, vediamo ancora governi, eserciti e mercenari immergersi nelle interminabili guerre dell'Asia occidentale – ed estrarre se stessi ora è ancora più insolubile.

La Siria è ormai stanca, stanca, con l'ASA che si è compiaciuta del lungo congelamento della guerra dal 2020. Tutto ciò unito al feroce assedio per fame scatenato dal Caesar Act statunitense e all'impossibilità di iniziare a ricostruire la nazione con l'aiuto di almeno 8 milioni di cittadini fuggiti dalla guerra infinita.

Negli ultimi 4 anni i problemi si sono accumulati. Ci sono state infinite violazioni del processo di Astana e Israele ha bombardato la Siria quasi quotidianamente e impunemente.

La Cina è rimasta sostanzialmente immobile. Pechino non ha semplicemente investito nella ricostruzione della Siria.

La prospettiva fa riflettere. Persino la Russia – che di fatto è un'icona della Resistenza in sé, anche se non fa formalmente parte dell'Asse della Resistenza dell'Asia occidentale – ha impiegato quasi tre anni di duro lavoro nella sua lotta con l'Ucraina.

Solo un Asse della Resistenza coeso e consolidato – dopo essersi sbarazzato di innumerevoli quinti-colonnelli che operano al suo interno – potrebbe avere una possibilità di evitare di essere preso ad uno ad uno dallo stesso nemico consolidato, più e più volte.

A volte si ha l'impressione che i BRICS – in particolare la Cina – non abbiano imparato nulla da Bandung, nel 1955, e da come il Movimento di non allineamento (NAM) fu neutralizzato.

Non si può sconfiggere una spietata idra egemonica con il Flower Power.