Per l'OCSE in Ucraina ci sono state 'libere elezioni' mentre in Venezuela 'dittatura'

di Giusi Greta Di Cristina

In Ucraina, ove ai partiti non viene permesso di partecipare alle elezioni, Sua Santità l'OCSE dichiara che vi sono state "libere elezioni".

In Venezuela, ove nessun partito è messo al bando e ove l'opposizione governa indisturbata in alcune Regioni del Paese, si parla di dittatura.

Pd, Bonino & Co.,ovviamente, d'accordo con l'OCSE e con chi tenta ancora di influenzare economicamente e militarmente il mondo.

Un solo elemento dovrebbe servire per una analisi chiara: l'Ucraina ha regalato il proprio territorio alla Nato, il Venezuela subisce continui attacchi golpisti dalla Nato.

Mai la geopolitica è stata tanto netta come ora.