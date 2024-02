Perché l'autonomia differenziata non salverà il Nord Italia dai piani dell'UE

di Pasquale Cicalese





Qui si discute del decreto di San Valentino, del raddoppio dei prezzi fatto da Berlusconi (in realtà da quella carogna di Tremonti), dimenticandoci che dal 1972 in Ue esiste il nazismo con il Piano Werner, e gli Usa abdicarono con Nixon nel 1971 e gli rimasero solo le guerre imperialiste. Ora siamo alle guerre interimperialistiche, ma non quelle paventate dai "compagni" contro Russia e Cina (l'accordo prima o poi lo troveranno, specie se arriva Trump), ma tra Usa e franco-olandesi-tedeschi, con i servi leghisti. Il Ponte dello Stretto serve per le guerre interimperialistiche per far arrivare truppe al nord come Italia campo di battaglia, come nel '500.



L'autonomia differenziata crea 20 statarelli, nessuno potrà avere voce, il nord succhierà sangue e braccia al sud, contando di sopravvivere alla tempesta tedesca. Ce ne dobbiamo andare con l'Unione euromediterranea, con i Pigs, con l'Africa, con il mondo arabo, facendo da paciere tra Israele e Palestina sull'esempio di Andreotti e Craxi e de Michelis.



E poi con l'immenso continente asiatico, gli Usa di Trump, con l'America Latina. Possiamo fare a meno della nazista Ue. La nazista Von der Leyen si prenderà la difesa Ue, Draghi affosserà gli stati nazionali Ue.



La Meloni non afferra, è furba, ma gli manca l'abc della politica, cosa che ha la Carfagna e altre donne. Per questo rinnovo l'appello alla famiglia Berlusconi di strigliare Forza Italia, in nome del padre, legittimo Presidente del Consiglio nel 2011. Siamo in una guerra interimperialistica, non è tempo di rivangare gli errori dei padri, loro devono trasmettere memoria ai giovani, distrutti dalle riforme scolastiche degli anni novanta e duemila.



Politica, che ritorni, dopo 30 anni di oblio.





-------------



