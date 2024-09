Processi fascistizzanti contro il ciclo progressista in America Latina

di Paula Klachko

Fa parte delle conoscenze accumulate dalle scienze sociali il fatto che il fascismo sia stato una specifica forma concreta o storica specifica di stato capitalista di eccezione. Questo fu forgiato da borghesie monopolistiche arrivate in ritardo alla spartizione del mondo nella fase critica della decomposizione dell'imperialismo classico, che, insieme alla minaccia posta dalla crescente mobilitazione politica del proletariato, trovarono in questa forma autoritaria di riorganizzazione statale un modo per risolvere la loro crisi egemonica.

Il fascismo in Italia e in Germania fu la controrivoluzione delle borghesie monopolistiche, che si basò sulla mobilitazione delle masse piccolo-borghesi (Boron, 1977). Ciò avvenne in un contesto di Europa devastata dalla prima guerra, dall'ascesa dei movimenti popolari e rivoluzionari dopo la rivoluzione russa e dagli impatti della crisi capitalistica degli anni Trenta. È anche noto che non è nemmeno necessario che si sviluppi un processo rivoluzionario delle classi sottomesse, ma qualsiasi tipo di messa in discussione o tentativo riformista, perché le classi dominanti reagiscano con violente controrivoluzioni.



Infatti, pur mantenendo le distanze con l'esperienza classica del fascismo e del nazismo, che erano una forma concreta e specifica di formazioni sociali economiche del capitalismo sviluppato, possiamo trovare alcuni parallelismi che ci aiutano a comprendere e combattere i processi di fascistizzazione che le classi dirigenti occidentali stanno cercando di scatenare nella nostra America. Infatti, sono arrivati a costituire personificazioni e strumenti politici efficaci che sono riusciti a diventare governo in vasti territori, come quello guidato da Bolsonaro in Brasile, o ora Milei in Argentina, tra gli altri casi. E nei Paesi in cui non governano, svolgono il ruolo di opposizioni violente che sostituiscono i colpi di Stato militari o sostenuti da militari quando questi falliscono o non ci sono le condizioni per percorrere questa strada.



Qui proponiamo molto brevemente di offrire alcune interpretazioni chiave che potrebbero aiutarci ad approfondire i dibattiti. Riteniamo che l'impulso fascistoide come una reazione delle oligarchie finanziarie transnazionali e dei grandi gruppi economici locali risponde a:



1. Il declino degli Stati Uniti come centro imperialista che ha dominato l'economia capitalista globale per un secolo e la transizione geopolitica che ha imposto l'emergere e il consolidarsi di varie componenti delle leadership oligarchiche con sede negli Stati Uniti da un lato e nella Repubblica Popolare Cinese dall'altro. Entrambi gli Stati sono espressione di distinte alleanze di classe con progetti divergenti in termini di modalità di sviluppo ed espansione dei propri interessi. La potenza in declino cerca di assicurarsi e proteggersi “naturalmente” in quella che considera la sua retroguardia: l'America Latina e i Caraibi.





2. La crisi capitalistico-finanziaria del 2008, rafforzata in una pandemia, che ha trovato la sua risoluzione approfondendo, attraverso un salto tecnologico delle forze produttive, le tendenze disumanizzanti come la crescita della popolazione in eccesso dal punto di vista del capitale, la pauperizzazione e la miseria delle masse su scala planetaria - con i rispettivi movimenti migratori e le nuove forme di guerra - e, la sua controparte, la brutale concentrazione di capitale e ricchezza. Questo salto tecnologico, a sua volta, rafforza e rinnova la necessità di saccheggiare le nostre risorse, i nostri fattori di produzione e i nostri beni strategici.

3. La crisi organica dell'egemonia e della rappresentanza - che si trascina da due decenni - che, insieme allo sviluppo del confronto sociale, ha reso possibile la configurazione di forze socio-politiche che hanno dato vita a un ciclo storico progressivo all'inizio del XXI secolo, in cui i blocchi dominanti hanno perso terreno istituzionale. Con variazioni in ogni territorio, stanno ancora cercando di consolidare gli strumenti politici per riorganizzare l'apparato statale a favore di una governabilità più stabile e chiaramente favorevole agli interessi del grande capitale finanziario. Intendono riprendere la strada dei guadagni straordinari di capitale e delle rendite straordinarie dalla terra e dall'estrazione di risorse strategiche a basso costo, come è tradizionalmente avvenuto nelle periferie.

4. La reazione controrivoluzionaria contro questo ciclo politico progressista, che nonostante abbia subito una forte battuta d'arresto tra il 2015 e il 2018 (con la permanenza del nucleo bolivariano), ha iniziato a riemergere e, nel contesto della disputa geopolitica, rende imperativo per i blocchi dominanti con i loro terminali a Washington, dispiegare tutta la violenza possibile per spegnerlo prima che riesca a consolidarsi. Soprattutto, devono attaccare il nucleo che ha tenuto duro nonostante gli attacchi sistematici e brutali (blocco, misure coercitive unilaterali, espropriazione di beni all'estero, tentativi di invasione, colpi di Stato, assassinii, ecc. ecc.) per respingere le forze popolari nella regione, e quindi scatenare tutta l'artiglieria controrivoluzionaria delle nuove forme di guerra controinsurrezionale, soprattutto sul Venezuela. Naturalmente anche su Cuba, che era ed è il grande esempio da seguire per i rivoluzionari di tutto il mondo. Ma è con la rivoluzione bolivariana, la principale riserva petrolifera del mondo tra le altre risorse indispensabili per l'imperialismo, che è stata per un secolo una colonia petrolifera degli yankee, che si cerca soprattutto di sconfiggerla con ogni mezzo.

Così il ciclo progressista, con i suoi progressi e le sue battute d'arresto, e la reazione controrivoluzionaria stanno configurando uno scenario di polarizzazione politica della lotta di classe che, come è accaduto in altri momenti storici, mostra le oligarchie finanziarie fare appello a strumenti fascisti per accomodare strutturalmente gli Stati nazionali alle nuove condizioni generali di accumulazione di cui hanno bisogno nella contesa geopolitica, e per disciplinare e, se possibile, disarticolare i movimenti popolari che sono stati o sono il soggetto sociale storico dei progetti di sovranità e integrazione regionale.





Infine, non vogliamo omettere di menzionare due modi predominanti di lubrificare ideologicamente le masse per rendere operativi questi processi di fascistizzazione nella nostra coscienza:

1. attraverso le milizie digitali fasciste/mercenarie che promuovono la violenza e l'odio contro il popolare, il rivoluzionario, il collettivo, e rafforzano il “latte materno ideologico” del capitalismo che è “ognuno per sé”, l'individualismo e la competizione, e l'attacco contro l'altro latte materno ideologico popolare acquisito da tante lotte e sacrifici di diverse generazioni, che è quello della giustizia sociale.

2. da un'intellighenzia socialdemocratica che teme e ha orrore dei processi rivoluzionari reali, in carne e ossa, che cercano di reagire e difendersi dagli attacchi sempre più violenti e contro-istituzionali delle borghesie. Il disarmo morale delle masse popolari e delle loro organizzazioni diventa indispensabile per sottrarre il dominio politico degli Stati completamente agli interessi dei grandi gruppi economici locali e dell'oligarchia finanziaria transnazionale (oggi chiamata anarcocapitalismo e con un'esperienza pilota di questa distopia che cede completamente la sovranità al capitale nella Zede dell'Honduras). E tale disarmo è più efficace quando viene effettuato bombardando i processi rivoluzionari o progressisti apparentemente dall'interno. Ecco perché intellettuali come José Natanson, per citare un esempio di spicco tra i tanti, svolgono un ruolo preponderante. Citiamo questo autore perché ha appena pubblicato un libro contro la rivoluzione bolivariana in Venezuela, in uno dei momenti più critici provocati dalla violenza golpista dell'opposizione, finanziata e comandata da Washington. In esso descrive minuziosamente - e con un linguaggio colloquiale piuttosto sdolcinato - i presunti disagi degli abitanti - che potrebbero essere quelli di un giorno qualsiasi di un qualsiasi abitante che fa parte degli strati poveri maggioritari dell'America Latina - senza iniziare a fare riferimento all'atroce blocco e all'asfissia imposti al Venezuela, che è un importante contributo a rafforzare il velo sulla guerra economica condotta contro quel Paese, che ha lasciato le conseguenze di una guerra convenzionale, dalla quale si stanno riprendendo completamente.

Come è prevedibile, non cita nemmeno le molteplici protezioni statali che non abbandonano le masse indifese del popolo al loro destino come accade nei Paesi comandati dai quadri del capitale. E, per coronare l'opera di superficiale diffamazione, enfatizza una presunta deriva autoritaria del governo e del suo presidente operaio, Nicolás Maduro, che è il cavallo di battaglia delle socialdemocrazie per unirsi alla controrivoluzione con qualche scusa. In questo modo si deforma il diritto all'autodifesa legittima e persino il diritto alla sopravvivenza che il popolo e il governo venezuelani inventano creativamente per aggirare gli attacchi permanenti e che trovano le masse mobilitate e consapevoli nelle strade a difendere la loro democrazia protagonista, che, ovviamente, è resa invisibile dall'autore. Francamente, dà un contributo importante alla gigantesca operazione di screditamento e demonizzazione del chavismo, soprattutto confondendo la gioventù progressista della nostra America che, nell'epoca della post-verità, potrebbe esitare ad ascoltare voci presunte “progressiste” o di sinistra defenestrare i processi più trasformativi e rivoluzionari degli ultimi decenni dell'umanità.

A questo e ad altri autori che trovano ampi spazi - che coincidenza - nei media per esprimere la loro preoccupazione per il “problema venezuelano” e per trovare “una via d'uscita”, dobbiamo contrapporre quelli di noi che si allineano alla difesa dell'umanità e quindi difendono i processi rivoluzionari e tutte le cause giuste con la verità. Sono a disagio con la rivoluzione. Ma non c'è via d'uscita dalla rivoluzione bolivariana, essa è qui per restare, perché questo è ciò che vogliono un popolo, il suo governo e le sue forze armate che hanno imparato a forgiare la propria strada in modo sovrano e non saranno parte della divisione del mondo da parte di un imperialismo ferito a morte.

(Traduzione di Roberto Casella)