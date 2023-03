Russia e Nicaragua rafforzano i legami a Mosca e respingono i "ricatti" esterni

La Russia consolida i suoi rapporti con un importante attore latinoamericano: il Nicaragua. A confermarlo sono i ministri degli Esteri dei due paesi in una conferenza stampa congiunta tenuta dopo un incontro bilaterale a Mosca.

Lavrov ha dichiarato che le relazioni con Managua hanno un "carattere storico basato sul rispetto reciproco". Respingiamo il "ricatto e le minacce" a cui ricorrono gli Stati Uniti e i loro alleati contro coloro che non seguono le loro linee guida”, ha dichiarato a tal proposito secondo quanto riporta RT-

In generale, l'incontro è stato "fruttuoso" e sono stati raggiunti diversi accordi in campo accademico, tecnico-scientifico, culturale e umanitario, ha sottolineato il ministro degli Esteri russo. Inoltre, sono previsti progetti di cooperazione per l'uso pacifico dello spazio, la fornitura di grano e autobus russi al mercato nicaraguense e l'assistenza per la modernizzazione delle infrastrutture del Paese centroamericano, tra le altre questioni. La cooperazione nella sfera militare e della sicurezza "occupa un posto prioritario" nelle relazioni bilaterali, ha aggiunto Lavrov.

Mosca e Managua hanno ribadito l'intenzione di approfondire la cooperazione economica e commerciale. D'altra parte, Lavrov ha ricordato che Mosca mantiene relazioni costruttive con le nazioni dell'America Latina e dei Caraibi. A questo proposito, ha indicato che il suo Paese "riceverà presto" lo status di osservatore nel Sistema di integrazione centroamericano (SICA) e che il relativo accordo "è già pronto".

Da parte sua, Denis Moncada ha dichiarato che l'accordo firmato con la società statale russa per l'energia nucleare Rosatom è "esclusivamente per scopi pacifici" e sarà applicato a programmi sanitari e agricoli.

???????????????? Rusia y Nicaragua firmaron un acuerdo según el cual la Parte rusa ayudará a la nación centroamericana a crear y ejecutar los proyectos de tecnologías nucleares en agricultura, medicina e investigación científica.



Sepa más ???? https://t.co/wwPEbCLNO4#RusiaNicaragua pic.twitter.com/8tGS8eROiB — Cancillería de Rusia ???????? (@mae_rusia) March 29, 2023

Prima dell'incontro, Lavrov ha sottolineato che la presenza della delegazione nicaraguense di alto livello, guidata da Moncada, servirà a "sincronizzare" tutti i settori delle relazioni bilaterali. Da parte sua, il ministro degli Esteri nicaraguense ha sottolineato il "processo di rafforzamento e consolidamento" dei legami tra due "popoli fratelli" e ha ribadito che Managua sostiene la politica estera di Mosca in termini di "difesa della sicurezza e della stabilità di tutti i Paesi a livello internazionale".

"Il mondo sta cambiando e sta emergendo un nuovo ordine internazionale con il contributo attivo e dinamico di Russia, Cina, Iran e altri Paesi per un mondo più giusto ed equo", ha aggiunto Moncada.

L’importante incontro è stato evidenziato anche dalla vicepresidente del Nicaragua Rosario Murillo: “Oggi a Mosca, nella Federazione Russa, abbiamo avuto importanti incontri con il Ministro degli Esteri russo, il compagno Sergey Lavrov, in cui abbiamo parlato con il nostro Ministro degli Esteri Denis, Laureano che si trova laggiù, con l'Ispettore Generale dell'Esercito, il Maggiore Generale Marvin Corrales, con il Commissario Generale, Vice Direttore della Polizia Nazionale Zhukov Serrano e con la nostra ambasciatrice, l'eccezionale scrittrice, poetessa Alba Azucena Torres”.

Il governo di Managua ha evidenziato il solido rapporto di fratellanza, amicizia, solidarietà e rispettosa cooperazione tra la Federazione Russa e il Governo del Nicaragua.