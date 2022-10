Ministro interni serbo: "Non è l'ottavo pacchetto contro la Russia. E' il primo contro di noi"

Il ministro degli Interni serbo Aleksandar Vulin ha dichiarato che l'UE non ha introdotto l'ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia su suggerimento della Croazia, ma il primo pacchetto di sanzioni contro la Serbia, in modo insidioso e silenzioso.

L'Unione Europea ha bloccato l'importazione di petrolio russo in Serbia attraverso la Croazia come parte di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Vulin ha dichiarato che la Serbia dovrà pensare nel prossimo futuro alla costruzione di un oleodotto in collaborazione con altri Paesi.

Il ministro ha detto che la Serbia è ora costretta ad acquistare il più costoso petrolio iracheno, perdendo così centinaia di milioni di euro che avrebbe potuto utilizzare in modo più proficuo.

"Un'Unione Europea in cui il nostro destino è deciso da una Croazia sempre più fallita e sempre più malvagia è un luogo di nostra futura umiliazione e sofferenza, e quindi è meglio essere un Paese militarmente e politicamente neutrale che un membro di un club in cui i complessi e le vendette croate saranno la legge e la regola", ha affermato Vulin secondo quanto riporta RTRS.

La Serbia ha quindi ribadito la sua contrarietà alla politica russofoba e guerrafondaia adottata dall’Unione Europea. Lo scorso agosto in occasione di un incontro con il ministro degli Esteri russo Lavrov, Aleksandar Vulin aveva evidenziato l’opposizione del suo governo all'"isteria antirussa" e che la Serbia è l'unico Stato in Europa che non ha introdotto sanzioni e non ha fatto parte dell'isteria antirussa".

La Serbia si è da tempo allontanata dall'Unione Europea e si è avvicinata alla Russia, e Vulin è considerato "l'uomo di Mosca" all'interno del governo serbo, afferma Press Tv.

Vulin, noto per le sue posizioni anti-occidentali, ritiene che il suo governo debba abbandonare l'obiettivo dell'adesione all'UE e cercare legami più stretti con la Russia.