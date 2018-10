Siria, inviata di guerra racconta l'orrore vissuto da prigioniera dei 'ribelli': "Minacciavano di smembrarci"

This is the freedom they want! they kidnapped syrian journalist Yara Saleh AND FORCED HER!! TERRORISTS SALAFIS #SYRIA pic.twitter.com/l4M9A4gL — SYRIALEAKS (@WTFsyria) 14 agosto 2012

"Sono stata la prima giornalista siriana che ha indossato un giubbotti antiproiettile e un elmetto, sono stata arrestata e fatta prigioniera, per finire, sono uno dei primi giornalisti siriani feriti nello svolgimento delle mie mansioni professionali", ha dichiarato Yara Saleh a Sputnik La conduttrice trentaduenne del canale televisivo statale Al-Ekhbariya arrivò nella zona militare 8 mesi dopo l'inizio del conflitto scoppiato nel marzo 2011, accompagnata dalle forze governative per due anni e mezzo.Yara, quando ha risposto alla domanda sul perché avesse scelto una professione così insolita per una donna dal suo passato, ha spiegato che inizialmente lei e la sua defunta collega e amica Yara Abbas non pensavano troppo a cosa significasse essere una corrispondente di guerra.Come giornalisti, dovevano coprire l'ingresso delle truppe siriane nelle città, accompagnare gli osservatori arabi e mostrare ai siriani e al mondo la testimonianza dei residenti locali nelle aree occupate dai gruppi ribelli. Yara non si riferisce a loro come a qualcosa di diverso da "terroristi"."La guerra ha preso vigore, le truppe hanno preso d'assalto le città e ci sono state molte disinformazioni sulla situazione nei territori controllati da loro: l'esercito è stato incriminato per furto, distruzione, violenza e omicidio e i civili era sempre una sua vittima, e poi abbiamo iniziato a seguire l'esercito per documentare il suo ingresso in ogni città in modo che fin dall'inizio potessimo raccontare la storia dal campo. In un primo momento, questa era la nostra missione. E solo allora hanno iniziato a chiamarci corrispondenti di guerra, eravamo lì per informare su cosa stava succedendo", ha spiegato Yara.Solo nel 2013, il mondo ha iniziato a riconoscere che quelli che inizialmente erano rappresentati come ribelli pacifici erano in realtà armati, racconta Yara. Dal 2011, lei e la sua troupe televisiva hanno cercato di dimostrare che l'altra parte belligerante aveva armi; che queste armi non erano destinate alla difesa, ma all'aggressione."Le persone sono state uccise, sono state uccise e gettate nel fiume Oronte, è stato un massacro e abbiamo dovuto parlarne".Damasco, il nord di Daraa, Idlib e Deir Ezzor, così come le province di Homs, Hama e Latakia - questo è il percorso che la giornalista ha fatto in due anni e mezzo, un periodo paragonabile al servizio di permanenza in servizio nell'esercito siriano.Yara e la sua troupe sono state ripetutamente presi di mira dai gruppi armati; la giornalista sottolinea che durante questi lunghi mesi, ha visto la morte, la distruzione, la paura dei civili nelle regioni occupate da coloro che in seguito si sarebbero definiti 'Esercito Siriano Libero' (FSA).Una delle pagine peggiori del suo lavoro di corrispondente di guerra, se non di tutta la sua vita, è connessa con loro. Nell'estate del 2012, la sua troupe di 4 persone è stata catturata dal FSA vicino al villaggio di Al-Tall, un sobborgo occidentale di Damasco.Dopo 6 giorni, tre sono stati rilasciati e l'assistente dell'operatore è stato "giustiziato": "60 proiettili sono stati sparati contro di lui"."Il capo dei terroristi ha emanato un decreto religioso (fatw?), condannandoci a morte, poi è stato loro ordinato di lasciare in vita i giornalisti, per poi scambiarli con i terroristi, ma Hatem (assistente cameraman, ndr) era già stato colpito a morte," ha ricordato Yara con una voce tremante e le lacrime agli occhi.Secondo Yara, i membri della FSA, tra i quali c'era un solo saudita, prima di tutto, si interessarono all'affiliazione religiosa dei giornalisti. Lo spirito del takrifismo (un'ideologia islamista radicale) si manifestò in pieno. "Mi hanno fatto indossare un burqa, quelli che hanno chiesto libertà in Siria mi hanno fatto pregare, hanno un secondo nome: ISIS, perché non sono diversi da loro".Poi arriva la confusa storia di sei giorni di "orrore, umiliazione, percosse e tentativi di stupro", una promessa di "smembrarci", ma la storia finisce immancabilmente con il flashback della morte di Hatem."Ho la sua faccia di fronte ai miei occhi quando lo hanno trascinato per l'esecuzione", dice Yara.Secondo il suo racconto, prima che lo uccidessero, al gruppo fu chiesto se qualcuno voleva sacrificarsi per salvarlo, e Yara si offrì volontaria per farlo."Era un desiderio sincero, credo di essere responsabile della troupe, poi, dopo essere stati rilasciati, sua madre venne da me per scoprire dov'era suo figlio, che era partito con me. Era molto difficile. Per me è impensabile che un solo siriano possa uccidere un altro: ero sicuro che non fossero siriani, ma si è scoperto che erano siriani, alcuni dei quali studiavano con me (prima della guerra, ndr),"specifica Yara.Quindici giorni dopo essere stata rilasciata, Yara ha ricominciato a lavorare. Ha saputo della morte della sua collega Yara Abbas; ha visto il suo compagno ferito da un frammento di mortaio e dopo due anni e mezzo ha poi deciso di lasciare il lavoro di un corrispondente di guerra."Ho sviluppato un senso di colpa per il destino dei colleghi, forse a causa del mio disperato coraggio, i miei colleghi mi hanno seguito e mi sono sentita in colpa, poi mia madre mi ha chiesto di lasciare questo lavoro, era molto preoccupata per me. Il nostro credo continua e una nuova generazione di giornalisti è venuta a sostituirci", ha concluso Yara.