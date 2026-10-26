Teheran chiama, Riad e Ankara rispondono: la nuova architettura di sicurezza regionale

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L'Iran compie un passo fondamentale verso la definizione di una nuova architettura di sicurezza regionale affrancata da ogni ingerenza occidentale. Ali Baqeri Kani, vicesegretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, ha annunciato la imminente visita a Teheran di una delegazione di altissimo livello composta dal ministro della Difesa dell'Arabia Saudita, Khaled bin Salman, dal capo dell'esercito pakistano, il feldmaresciallo Asim Munir, e dal capo dell'intelligence turca, Ibrahim Kalin.

La storica riunione congiunta con il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, il generale Mohsen Rezai, si inserisce nel quadro dell'iniziativa strategica promossa da Teheran per costruire un modello di difesa e cooperazione regionale basato esclusivamente sulle capacità interne dei Paesi dell'Asia Occidentale.

"Nessuno spazio per le interferenze straniere"

Come ribadito dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqai, la posizione di Teheran è chiara: la stabilità e la pace nella regione possono essere garantite unicamente respingendo ogni interferenza o influenza straniera, a partire dal ruolo eversivo esercitato da Washington e dal regime israeliano, individuati come la principale fonte di instabilità nell'area.

"Il modello di difesa della Repubblica Islamica dell'Iran, basato sulle proprie capacità nazionali, si è dimostrato efficace per garantire la sicurezza nazionale", ha evidenziato Baqai, sottolineando come la cooperazione tra Iran, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan rappresenti un passo concreto e realizzabile verso la piena sovranità strategica del quadrante.

Il fallimento dell'aggressione USA-Israele e il nuovo ordine regionale

Questa svolta diplomatica arriva a seguito degli eventi bellici delle ultime settimane. L'aggressione militare lanciata da Stati Uniti e Israele contro il territorio iraniano si è scontrata con la risposta difensiva e le rappresaglie sferrate da Teheran contro le posizioni d'attacco nella regione. La guerra di 40 giorni si è conclusa con un cessate il fuoco formalizzato nel Memorandum d'intesa di Islamabad tra Iran e Stati Uniti, senza che la coalizione fosse riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati di smantellare le capacità difensive dell'Iran o di sottometterne la leadership, mentre Teheran ha mantenuto il controllo strategico sullo Stretto di Hormuz.

La lezione sul campo si riflette ora sul piano geopolitico. L'iniziativa iraniana per una sicurezza regionale autonoma dimostra come il tentativo di isolare Teheran o di imporle diktat unilaterali nei canali diplomatici sia fallito. Nel nuovo scenario multipolare dell'Asia Occidentale, la sicurezza si costruisce con gli attori della regione, ponendo fine alla stagione del tutelaggio neocoloniale americano.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it