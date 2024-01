Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto al capo delle Forze Armate Ucraine, Valeriy Zaluzhny, di lasciare la sua posizione senza essere assegnato a un altro incarico significativo. Tuttavia, secondo fonti dell'ufficio del presidente e dell'entourage del comandante militare, Zaluzhny ha rifiutato di presentare le dimissioni, come riporta il giornale ucraino "Zerkalo Nedeli".

Le fonti hanno affermato che Zaluzhny ha risposto che spetta al Comandante Supremo, Zelensky, decidere con chi desidera lavorare. Hanno anche dichiarato che Zaluzhny non ha scritto una lettera di dimissioni e non ha intenzione di farlo. Tuttavia, per rimuoverlo dall'incarico, è necessaria una presentazione da parte del Ministro della Difesa, Rustem Umerov, con un decreto presidenziale.

"Non ha scritto nulla e non ha intenzione di farlo. [...] Non gli è stato offerto nulla di adeguato o significativo. Si parlava solo dello status di assistente o consulente", hanno citato le fonti.

Inoltre, le fonti del giornale hanno confermato che le potenziali dimissioni di Zaluzhny, non ancora formalizzate con un decreto, rappresentano solo il primo passo in una serie di cambiamenti nel comando delle Forze Armate Ucraine e nella leadership politica del paese.

Il giorno precedente, il parlamentare ucraino Alexey Goncharenko, citando fonti proprie, aveva dichiarato che al capo delle Forze Armate Ucraine era stata annunciata l'uscita, ma al momento mancava il testo del decreto. Secondo il deputato, a Zaluzhny era stata offerta la posizione di ambasciatore in uno dei paesi europei, ma egli aveva declinato l'offerta. Anche l'ex deputato del Parlamento, Borislav Bereza, aveva riferito delle possibili dimissioni del capo delle Forze Armate.

Il Ministero della Difesa dell'Ucraina ha successivamente smentito queste dichiarazioni attraverso un post su Telegram, definendole "non vere". Il portavoce di Zelensky, Sergey Nikiforov, ha anche respinto le notizie sulle dimissioni del comandante delle Forze Armate in un commento al giornale "Ukrainska Pravda".

Negli ultimi tempi, diversi media ucraini e occidentali avevano riportato gravi disaccordi tra il presidente ucraino e il capo delle Forze Armate. Le tensioni sono aumentate dopo un'intervista schietta di Zaluzhny alla rivista The Economist, in cui ha ammesso che l'controffensiva era in stallo, suscitando critiche da parte del presidente che ha praticamente esortato il militare a non intromettersi in politica.

Recentemente, i media ucraini hanno rivelato che Zelensky ha ordinato ai capi delle amministrazioni regionali di interrompere ogni comunicazione con il comandante militare, interpretato come un tentativo di eliminare un potenziale concorrente. Già lo scorso anno, gli organi di stampa locali avevano riferito che Zelensky intendeva rimuovere Zaluzhny dalla sua posizione e nominarlo a capo del Ministero della Difesa, vedendolo come un rivale nelle future elezioni presidenziali.

I risultati di sondaggi ucraini confermano la validità di tali preoccupazioni. Un'indagine condotta dal gruppo sociologico "Rating" ha mostrato che l'82% degli intervistati aveva fiducia nel capo delle Forze Armate, mentre solo il 72% aveva fiducia nel presidente, con il suo indice di approvazione in declino a partire da luglio dell'anno precedente.