Una certa illusione riguardante la Libertà

“Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio”. È sempre meraviglioso ricordare che per qualcuno la libertà umana rappresenta la vera responsabilità delle azioni e delle decisioni (Mario De Caro, Andrea Lavazza, Giuseppe Sartori, eccetera; Codice, euro 18).

L’argomento trattato oggi è sicuramente molto spinoso e per certi versi quasi indimostrabile. Già Charles Darwin scrisse: “Un essere morale è un essere in grado di paragonare le sue azioni e le sue motivazioni passate e future e di approvarle o disapprovarle. Non abbiamo ragione di supporre che qualcuno degli animali inferiori abbia queste capacità” (p. 145). Per alcuni studiosi “Il cervello andrebbe a realizzare, tramite attivazioni di specifici circuiti neurali, la scelta prodotta dall’io cosciente. Alcune ricerche empiriche nell’ambito della neuroscienze cognitive hanno però complicato questa visione delle cose” (Giuseppe Sartori e Francesca Gnoato, p. 167).

In effetti tutta “La questione del libero arbitrio, giova ripeterlo, resta un enigma su cui, da secoli, si arrovellano filosofi, teologi e scienziati, senza mai raggiungere risultati davvero condivisi. D’altra parte, lo stesso concetto di libero arbitrio… si rivela problematico: non c’è infatti accordo se esso si applichi solo all’agire o concerna anche la volontà” (introduzione a cura di De Caro e di Lavazza).

Anche “l’interpretazione dei risultati neuroscientifici non implica affatto la negazione del libero arbitrio… i dati sperimentali e le evidenze neurofisiologiche di cui disponiamo sono suscettibili di letture assai diverse tra loro. In secondo luogo, le nostre conoscenze rispetto ai processi neurobiologici presentano ancora vaste lacune” (Filippo Tempia). La verità non è sempre sola. A volte sono possibili più interpretazioni, ma alcune persone saranno più libere e più responsabili.

Forse “Gli uomini s’ingannano nel ritenersi liberi… essi sono consapevoli delle loro azioni ma sono ignari delle cause da cui sono determinati. Questa è dunque la loro idea di libertà, dal momento che non conoscono alcuna causa delle loro azioni” (Spinoza). Nelle parole di oggi “A nessuno di noi piace l’idea che ciò che facciamo dipenda da processi che non conosciamo; preferiamo attribuire le nostre scelte a volizione, volontà, autocontrollo… Forse sarebbe più onesto dire: La mia decisione è stata determinata da forze interne che non comprendo” (Minsky, p. 35).

La libertà è la base della reputazione umana. Ma è un’illusione? È probabile che circa il 90 per cento delle persone non sia completamente libera (di sicuro lavora per chi la vuole fare lavorare). A pensarci bene “Ora, tu ricevi tutte le tue idee; quindi, ricevi il tuo desiderio; quindi, desideri in modo necessario” (Voltaire, p. 45). E di sicuro molti politicanti e “Qualunque mago può raccontare il segreto di un’illusione efficace” (p. 33).

Dopotutto nessuno ha mai dimostrato “l’esistenza del libero arbitrio in senso filosofico: ciò rimane indimostrato e, probabilmente, indimostrabile” (Baumeister, p. 71). Ma forse il vero problema è rappresentato dal fatto che i vari potenti e troppi politici considerano troppi cittadini come cretini (https://www.proteinpower.com/basic-laws-human-stupidity).

Mario De Caro è professore di Filosofia morale all’Università Roma Tre. Dal 2000 insegna alla Tufts University (https://as.tufts.edu/philosophy/people/faculty/deCaro).

Andrea Lavazza è senior research felow presso il CUI di Arezzo e studia la Neuroetica e la Filosofia della Mente (www.cui.org/andrea-lavazza; http://societadineuroetica.it/sine-lavazza.html).

Giuseppe Sartori insegna Neuropsicologia forense e Neuroscienze forensi all’Università di Padova (https://www.dpg.unipd.it/en/giuseppe-sartori; https://www.testimonianzapenale.com/lautore).

